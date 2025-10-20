Domenica sportiva, gelo in diretta, Allegri sparisce e l’opinionista s’infuria: “Questo non lo accetto" L’allenatore del Milan ha chiuso il collegamento e l’intervista post-partita su Rai 2 senza rispondere alle domande dello studio e del ‘nemico’ Lele Adani

Mai banale. Masimiliano Allegri è stato protagonista dell’ennesimo ‘show’ nel post-partita di Milan-Fiorentina quando, raggiunto dai microfoni de La Domenica Sportiva, ha chiuso il collegamento e l’intervista su Rai 2 in anticipo senza rispondere alle domande dello studio, dove tra gli opinionisti c’era anche il suo ‘nemico’ Lele Adani. Tra i due ci sono state parecchie scintille in passato, iniziate più di sette anni fa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La Domenica Sportiva, Massimiliano Allegri abbandona l’intervista

Il posticipo di Serie A 2025/26 Milan-Fiorentina andato in scena ieri domenica 19 ottobre 2025 allo stadio San Siro ha regalato la vetta della classifica ai rossoneri di Massimilano Allegri che, come di consueto, si è presentato ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2 nel post-gara. "Dopo il gol c’è stata una bella reazione, la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine" ha dichiarato il tecnico del Milan, soddisfatto del trionfo dei suoi. Dopo avere evitato di parlare dell’episodio da moviola del rigore, però, Max Allegri a sorpresa ha eluso anche le domande dello studio de La Domenica Sportiva semplicemente togliendosi l’auricolare e interrompendo il collegamento. Tra gli opinionisti in studio, Ciccio Graziani ha commentato duramente l’atteggiamento dell’allenatore rossonero: "Non esiste che Allegri vada via (…) Lo conosco da anni e non accetto una cosa del genere (…) Gli telefono domani mattina per dirgli che non accetto questo comportamento". Al suo fianco c’era però anche Lele Adani, con cui Allegri ha avuto parecchi attriti in passato e con il quale presumibilmente il tecnico livornese ha voluto evitare di confrontarsi.

Le liti di Max Allegri e Lele Adani

Tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani – come accennato – non è mai corso buon sangue. Le prime ‘scintille’ risalgono addirittura al 2018 quando Allegri, all’epoca al timone della Juventus, infilava un successo e uno scudetto dopo l’altro davanti al ‘bel calcio’ del Napoli di Sarri tanto apprezzato da Adani. L’allenatore livornese accusò l’opinionista di decantare troppo l’aspetto "teorico" del calcio, ritenuto invece una cosa molto semplice da Max. L’anno dopo si tornò a discutere dello stesso ‘problema’, con il celebre "stanno diventando tutti teorici" di Allegri, che non le mandò a dire ad Adani "Sei il primo che legge i libri e di calcio non sa niente. Non hai mai fatto l’allenatore, sei lì dietro e non sai niente"). Dopo una breve tregua i due continuarono a ‘punzecchiarsi’ a distanza, con Adani a sottolineare come Allegri fosse rimasto senza una panchina dopo l’esperienza alla Juve e il tecnico a definirsi fieramente un allenatore "vecchio stile".

Calcio in Tv, le liti epiche in diretta: da Varriale vs Zenga a Malesani

La loro ‘rivalità’, insomma, è in qualche modo iconica nel mondo del calcio in tv, paragonabile ad alcune liti storiche in diretta come quella tra Enrico Varriale e Walter Zenga, tra Fabio Caressa e Ivan Juric o tra lo stesso Allegri e Arrigo Sacchi, o ancora tra il ‘mollo’ Malesani e i giornalisti in generale.

