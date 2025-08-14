Domenica In, tre conduttori con Mara Venier: svelati i nomi (sorprendenti) Nuove ipotesi accreditate sui volti che affiancheranno Mara Venier a Domenica In: ecco il trio (tutto al maschile) che potrebbe rivoluzionare il programma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova stagione di Domenica In si avvicina e, come spesso accade quando si parla di uno dei programmi più longevi e seguiti della Rai, le voci si moltiplicano. Questa volta al centro dell’attenzione non c’è solo Mara Venier, ma anche i volti che potrebbero accompagnarla in questa avventura. Dopo settimane di incertezze, nomi confermati e poi sfumati, sembra che la squadra sia finalmente pronta a prendere forma.

Domenica In: il forfait di Gabriele Corsi che fa discutere

La partenza di Gabriele Corsi, annunciato in estate e poi sparito dai piani, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Ufficialmente per altri impegni, ufficiosamente per mancanza di sintonia con la conduttrice, il suo addio ha costretto la Rai a rivedere i programmi. A quanto pare, la soluzione trovata è stata quella di puntare su tre figure diverse tra loro, in grado di coprire più registri e contenuti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tre nomi in pole position per la co-conduzione con Mara Venier

Secondo quanto anticipato da La Repubblica, al fianco di Mara Venier potrebbero esserci Tommaso Cerno, giornalista e direttore de Il Tempo, per gestire lo spazio di approfondimento e attualità. Teo Mammucari, che si occuperebbe della parte più leggera e di intrattenimento, e Enzo Miccio, pronto a firmare un segmento dedicato a costume e tendenze. Un mix che, almeno sulla carta, sembra incontrare il favore sia della conduttrice che del direttore dell’intrattenimento Rai Angelo Mellone.

Domenica In 2025: un’edizione più corale

L’idea di rendere Domenica In più corale nasce anche dall’esigenza di alleggerire il carico di lavoro di Mara Venier. Non è un mistero che condurre una diretta così lunga, ogni settimana per mesi, richieda un impegno enorme. E in questa fase, la conduttrice sembra voler dedicare più tempo alla famiglia, senza rinunciare al programma. La formula a più voci dovrebbe garantire un ritmo diverso e un ventaglio di contenuti più ampio, capace di attrarre pubblici differenti e di competere con la concorrenza, a partire da Amici di Maria De Filippi.

Le polemiche e i retroscena

Come spesso accade, attorno al programma si muovono anche indiscrezioni e voci di corridoio. Si parla di un possibile coinvolgimento di Mara Venier a Che Tempo Che Fa, per una partecipazione fissa al Tavolo, favorita dalla sede milanese. Nel frattempo, non sono mancate stoccate da parte di colleghi come Alda D’Eusanio, che ha lanciato accuse pesanti alla conduttrice. Lei, per ora, ha scelto di non replicare e di concentrarsi sulla preparazione della nuova stagione. La sensazione è che, tra conferme e sorprese dell’ultimo minuto, la prossima Domenica In sarà comunque un’edizione destinata a far parlare di sé, dentro e fuori dagli studi Rai.

Potrebbe interessarti anche