Domenica In, la tragedia del piccolo Domenico diventa show e il pubblico si infuria: "Tv del dolore" Sul web i telespettatori hanno fortemente criticato la scelta di mandare in onda il dolore della madre del piccolo come fosse uno show: "Si è toccato il fondo".

La tragedia del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato con un cuore lesionato, è andata in scena a Domenica In, scatenando le ire del pubblico a casa. Nel bel mezzo della puntata di ieri, 15 febbraio 2026, Mara Venier ha ospitato nello studio di Rai 1 (in collegamento) Patrizia Mercolino, la madre del bambino, il cardiologo Rebuzzi e l’avvocato Petruzzi, che in diretta ha letto il nuovo parere dell’Ospedale Bambino Gesù sulla possibilità di un altro trapianto, fortemente controindicato. Tutto questo è andato in onda come se fosse puro spettacolo, uno show a uso e consumo dello share, cosa che ovviamente ha fatto infuriare i telespettatori: tantissime le persone incredule davanti allo schermo e arrabbiate per questo modo di fare Tv, con tanto di notizia dolorosa data a una madre in diretta nazionale, visto che la signora Mercolino ha appreso così che un nuovo trapianto per suo figlio è praticamente impossibile da eseguire.

Domenica In sotto accusa per aver spettacolarizzato la tragedia del piccolo Domenico: "Toccato il fondo"

Il piccolo Domenico si trova tra la vita e la morte all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo aver ricevuto un cuore lesionato. Il bambino, appena due anni, è stato trapiantato lo scorso dicembre, ma l’organo pare sia stato trasportato in condizioni non idonee e ora sei operatori sanitari sono indagati. Ora è gravissimo e pare che un secondo trapianto sia praticamente impossibile. La sua terribile storia è stata anche raccontata a Domenica In ieri, dove era presente anche la mamma, Patrizia Mercolino, la quale ha scoperto in diretta il nuovo parere dell’Ospedale Bambin Gesù, letto dall’avvocato Petruzzi: "Alla luce degli elementi clinici disponibili non si ravvisano indicazioni a procedere al ritrapianto cardiaco allo stato attuale".

Parlare di dolore e dramma è quasi riduttivo, eppure in Tv tutto questo è andato in onda come fosse un momento di show qualunque, dato che si poteva benissimo dare la notizia alla donna in altre sedi, raccontare la vicenda in altro modo, e non spettacolarizzare il suo dolore in diretta nazionale. A pensarla così anche tantissimi spettatori che si sono riversati su X per esprimere rabbia e sgomento:

"Io ho cambiato canale ho sentito un vuoto dentro nel vedere una madre che scopre in diretta che suo figlio non può essere più operato", "Sensibilizzare l’opinione pubblica ci sta ,ma dare in diretta la diagnosi a una povera mamma che spera, peraltro poco rassicurante, trovo che si sia toccato il fondo", "LA RAI CHIEDA SCUSA PER L’ORRIBILE SCENA A CUI ABBIAMO ASSISTITO NON VOLENDO , ASSURDA LA PRESENZA DELLA MADRE A CUI VIENE ANNUNCIATA IN DIRETTA L INOPERABILITà DEL FIGLIO , UNA VERGOGNA ASSOLUTA TV DEL DOLORE", "Nel frattempo arriva la seconda diagnosi in diretta #DomenicaIn del Bambin Gesú, dove si parla anche di infezione ecc e la mamma Patrizia lo ha saputo cosi, il bimbo non è operabile… mio Dio, che dolore e rabbia", "Ma tenere la madre in collegamento è così necessario?? Sto provando un senso che non so nemmeno descrivere", "Sto seguendo il caso del #trapianto #trapiantodicuore di #Napoli su #rai1 #DomenicaIn e io sono scioccata".

