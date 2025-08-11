Domenica In, “Teo Mammucari affianca Mara Venier”: il retroscena (e il caso) Dopo il gelo con ‘zia Mara’ e il rifiuto di Gabriele Corsi spunta un nuovo nome come possibile co-conduttore del talk show del weekend di Rai 1

Teo Mammucari a Domenica In? Uno scenario curioso, ma non così lontano. Il conduttore romano, infatti, potrebbe sbarcare al timone dello storico talk show del weekend di Rai 1 al fianco di Mara Venier. Dopo la rottura con Gabriele Corsi, secondo Il Messaggero Mammucari sarebbe il nuovo nome in pole per la prossima edizione. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, Teo Mammucari al fianco di Mara Venier? L’idea Rai

Domenica In è ormai un caso. Dopo il ‘taglio’ di Nek e il braccio di ferro sulle ospitate da Fabio Fazio su Nove, infatti, Mara Venier è andata incontro ad altre complicazioni in vista della nuova edizione dello show, il quale proprio nel corso della prossima stagione compirà 50 anni. Allontanato il suo storico regista dalla Rai, ‘zia Mara’ ha incassato il ‘no’ anche di Gabriele Corsi. Quest’ultimo era stato annunciato come nuovo co-conduttore di Domenica In ma, ufficialmente per "incompatibilità con altri progetti dell’artista", il tutto è saltato ed è iniziato un nuovo toto-nomi. L’ultimo a spuntare è quello di Teo Mammucari. Secondo quanto ipotizzato da Il Messaggero, infatti, il conduttore romano sarebbe in pole per il ruolo di nuovo co-conduttore del programma. Mammucari avrebbe "ricevuto pochi giorni fa la proposta formale dell’azienda e starebbe valutando l’occasione".

Il ‘caso’ co-conduttore di Domenica In

Quello di Teo Mammucari è il nuovo nome in corsa per la prossima edizione di Domenica In che, come già ampiamente annunciato, presenterà molte novità, se non addirittura stravolgimenti. La nuova formula divisa in due ha lasciato spazio a un toto-nomi senza fine, anche e soprattutto dopo il rifiuto di Gabriele Corsi. Il conduttore era il principale indiziato come nuovo co-conduttore ma, proprio dopo la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai, è calato il gelo con Mara Venier. ‘Zia Mara’ non ha certo mostrato entusiasmo per questa nuova collaborazione (si è parlato anche di problemi economici) e Corsi si è tirato indietro, ufficialmente per "incompatibilità con altri progetti". Nelle ultime settimane erano circolati i nomi di Enzo Miccio e Gigi Marzullo, ma anche e soprattutto quello di Tommaso Cerno, giornalista e direttore de Il Tempo ed ex senatore del centro-destra. Ora – come detto – si fa strada l’ipotesi Teo Mammuccari, pronto a rimettersi in gioco in tv dopo il burrascoso addio a Le Iene e a Mediaset.

