Domenica In, “Teo Mammucari affianca Mara Venier”: il retroscena (e il caso)
Dopo il gelo con ‘zia Mara’ e il rifiuto di Gabriele Corsi spunta un nuovo nome come possibile co-conduttore del talk show del weekend di Rai 1
Teo Mammucari a Domenica In? Uno scenario curioso, ma non così lontano. Il conduttore romano, infatti, potrebbe sbarcare al timone dello storico talk show del weekend di Rai 1 al fianco di Mara Venier. Dopo la rottura con Gabriele Corsi, secondo Il Messaggero Mammucari sarebbe il nuovo nome in pole per la prossima edizione. Scopriamo tutti i dettagli.
Domenica In, Teo Mammucari al fianco di Mara Venier? L’idea Rai
Domenica In è ormai un caso. Dopo il ‘taglio’ di Nek e il braccio di ferro sulle ospitate da Fabio Fazio su Nove, infatti, Mara Venier è andata incontro ad altre complicazioni in vista della nuova edizione dello show, il quale proprio nel corso della prossima stagione compirà 50 anni. Allontanato il suo storico regista dalla Rai, ‘zia Mara’ ha incassato il ‘no’ anche di Gabriele Corsi. Quest’ultimo era stato annunciato come nuovo co-conduttore di Domenica In ma, ufficialmente per "incompatibilità con altri progetti dell’artista", il tutto è saltato ed è iniziato un nuovo toto-nomi. L’ultimo a spuntare è quello di Teo Mammucari. Secondo quanto ipotizzato da Il Messaggero, infatti, il conduttore romano sarebbe in pole per il ruolo di nuovo co-conduttore del programma. Mammucari avrebbe "ricevuto pochi giorni fa la proposta formale dell’azienda e starebbe valutando l’occasione".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ‘caso’ co-conduttore di Domenica In
Quello di Teo Mammucari è il nuovo nome in corsa per la prossima edizione di Domenica In che, come già ampiamente annunciato, presenterà molte novità, se non addirittura stravolgimenti. La nuova formula divisa in due ha lasciato spazio a un toto-nomi senza fine, anche e soprattutto dopo il rifiuto di Gabriele Corsi. Il conduttore era il principale indiziato come nuovo co-conduttore ma, proprio dopo la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai, è calato il gelo con Mara Venier. ‘Zia Mara’ non ha certo mostrato entusiasmo per questa nuova collaborazione (si è parlato anche di problemi economici) e Corsi si è tirato indietro, ufficialmente per "incompatibilità con altri progetti". Nelle ultime settimane erano circolati i nomi di Enzo Miccio e Gigi Marzullo, ma anche e soprattutto quello di Tommaso Cerno, giornalista e direttore de Il Tempo ed ex senatore del centro-destra. Ora – come detto – si fa strada l’ipotesi Teo Mammuccari, pronto a rimettersi in gioco in tv dopo il burrascoso addio a Le Iene e a Mediaset.
Potrebbe interessarti anche
Domenica In, Mara Venier ci ripensa: Tommaso Cerno e un altro big in lizza per affiancarla. Cosa succede
Ancora dubbi e ipotesi su quella che sarà la conduzione della prossima stagione del ...
Gabriele Corsi molla Domenica In: “Incompatibile”, la verità su Mara Venier
Gabriele Corsi fuori da Domenica In, la Rai: "Decisione di comune accordo”. Sullo sf...
"Gabriele Corsi fuori da Domenica In", l'indiscrezione clamorosa. Chi voleva Mara Venier
Quella che sembrava essere ormai una presenza certa nel noto contenitore della domen...
Domenica In nel caos, c'è un taglio inaspettato: chi salta e cosa succede a Mara Venier
Continua la situazione di caos a due mesi dal via della nuova edizione: dopo il tagl...
Caos Rai, "Mara Venier molla Domenica In dopo Corsi": preferisce Che tempo che fa, ecco perché
L’indiscrezione agita Viale Mazzini: Venier potrebbe lasciare Domenica In e la Rai p...
Gabriele Corsi vs Mara Venier, resa dei conti sui social: lei svela perché ha detto no a Domenica In (e lui replica)
Dopo il cambio di programma annunciato negli ultimi giorni, il rapporto tra i due co...
Domenica In, la Rai trova due alternative a Gabriele Corsi. La reazione di Mara Venier
Confermata la rinuncia del conduttore, la rete ammiraglia avrebbe ritentato con nuov...
Mara Venier se ne va sul Nove (per tutto l'anno), bufera in Rai: cosa succede a Domenica In e cosa farà con Fazio
La conduttrice potrebbe essere la nuova ospite fissa di Che Tempo Che Fa: malumori i...