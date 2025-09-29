Domenica In, Teo Mammucari 'tagliato' in diretta: “È finita, oggi due minuti”, la mossa drastica degli autori Nella puntata di ieri, lo spazio affidato al comico è stato letteralmente dimezzato e lui non ha nascosto un certo risentimento per l’accaduto.

Ieri è andata in onda nel pomeriggio di Rai 1 la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier affiancata da tre new entry: Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Oltre ai tanti ospiti e alle interviste esclusive in studio, nella puntata di ieri non è certo passato inosservato un particolare che ha visto protagonista Teo Mammucari. Lo spazio affidato al comico è stato infatti dimezzato rispetto alla puntata precedente, e il comico non ha nascosto un certo risentimento: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Teo Mammuccari dimezzato a Domenica In: "È finita, oggi ho fatto due minuti"

In questa nuova edizione di Domenica In, tra le varie novità, la produzione ha deciso di inserire un gioco telefonico dedicato alla storia della Rai, condotto da Teo Mammucari. Se nella prima puntata lo spazio affidato al comico è durato più di mezz’ora, nella puntata di ieri il suo tempo è stato letteralmente dimezzato, una modifica che non è certo passata inosservata. Prima di tutto, i telespettatori hanno notato un cambiamento nell’impostazione scenica, con l’assenza del tabellone previsto al centro dello studio e un telefono per rispondere ai concorrenti del gioco come unico elemento di scena.

Ma ad attirare in particolar modo l’attenzione è stata la durata del gioco: dopo circa 15 minuti, nell’annunciare una nuova telefonata, Mammucari si è sentito rispondere un sonoro "No" da parte di uno degli autori del programma. "È finita, oggi ho fatto due minuti", ha quindi esclamato sarcasticamente il comico, abbracciando poi Mara Venier ringraziandola comunque dello spazio concesso. Nonostante l’ironia di Mammucari, è apparso evidente un certo risentimento per l’accaduto, probabilmente perché il conduttore immaginava di poter stare in scena un po’ più di un quarto d’ora. Non rimane che aspettare e capire se il ruolo di Mammucari continuerà in questo modo o se vi saranno ulteriori cambiamenti in corso d’opera.

Domenica In, Mara Venier sconfitta da Maria De Filippi

Nel pomeriggio di ieri, mentre Rai 1 ha puntato tutto sulla seconda puntata di Domenica In con Mara Venier, Canale 5 ha mandato in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Con il 23% di share, Mediaset è riuscita a battere a mani basse la rete ammiraglia, che si è invece fermata ad uno share del 13.6%. Ovviamente siamo solo all’inizio della nuova stagione televisiva, e la battaglia a suon di share tra i due programmi di punta continuerà ancora per diversi mesi. La domanda allora è: riuscirà zia Mara a risalire e superare l’inarrestabile queen Mary?

