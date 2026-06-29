Domenica In, svelati cast e novità: Venier insostituibile, il verdetto su Cerno e la grande novità. Cosa cambia Con la conferma di Enzo Miccio sempre più vicina (e Mammucari fuori) la grande novità del programma del daytime domenicale di Rai 1 sarebbe una rubrica inedita

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Domenica In sarà ancora una volta nel segno di Mara Venier. La prossima edizione del programma di punta del daytime domenicale Rai, infatti, vedrà nuovamente la conduttrice veneta al comando. Dopo l’ennesimo dietrofront sull’addio, ‘zia Mara’ rafforzerà il suo record di conduzioni della trasmissione (toccando quota 18, di cui 9 consecutive) e festeggerà a suon di novità il traguardo dei 32 anni alla guida dello storico contenitore di Rai 1. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, Mara Venier resta: il destino di Cerno, Miccio e Mammucari

La domenica di Rai 1 continuerà ad avere il volto di Mara Venier. Nel corso degli anni la conduttrice è diventata il vero e proprio simbolo di Domenica In, tanto da rendere quasi impensabile un cambio di conduzione. Una situazione che ricorda solo in parte la celebre staffetta del 1979, quando Corrado lasciò il timone a Pippo Baudo. Oggi, però, il contesto appare molto diverso e, almeno per il momento, non sembra esserci un volto in grado di sostituire ‘zia Mara’ che, dopo vari tentennamenti (si era parlato di un passaggio di consegne con l’amico e collega Alberto Matano) è tornata sui suoi passi. È ormai fatta anche per la conferma di Tommaso Cerno, che continuerà a occuparsi degli approfondimenti dedicati all’attualità anche nella prossima stagione, e – nonostante le voci di un possibile addio circolate negli ultimi giorni –per la riconferma di Enzo Miccio, che proseguirà la sua collaborazione con il programma portando il suo stile inconfondibile. Diversa, ovviamente, la situazione di Teo Mammucari: il conduttore non prenderà parte alla nuova edizione dopo le tensioni che l’avevano costretto a saltare le ultime puntate della stagione appena conclusa.

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La novità di Domenica In e le conferme ufficiali

Con buona parte del cast confermato, la vera novità della prossima stagione di Domenica In riguarderà il format. Spazio a una nuova ‘rubrica’ pensata per raccontare una delle tradizioni più radicate nel nostro Paese. In ogni appuntamento, infatti, Mara Venier e Rai 1 si collegheranno con una famiglia italiana durante il pranzo domenicale, entrando simbolicamente nelle case degli spettatori. La linea scelta dalla trasmissione appare quindi chiara: nessuna rivoluzione, ma un’evoluzione graduale attraverso i ‘cambiamenti’ già invocati da Mara Venier nel corso di alcune recenti interviste. Per quanto riguardo il posto di Teo Mammucari, invece, in pole position ci sarebbero Bianca Guaccero e Pino Strabioli, con Alberto Matano sullo sfondo come ipotesi più suggestiva; la squadra sarà comunque ufficializzata alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai il prossimo 3 luglio ad Ancona.

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