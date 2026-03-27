Domenica In, la stoccata al veleno di Fiorello (con Renzo Arbore): “Finalmente ci fu l’alternativa”
Nella punta di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha festeggiato i 50 anni de L'Altra Domenica, programma rivoluzionario lanciato nel marzo del 1976. Ecco i dettagli.
Un omaggio a L’Altra Domenica e una stoccata a Domenica In. Così Fiorello ha celebrato i 50 anni dal debutto dello storico programma di Renzo Arbore. E nel corso della puntata di oggi, a La Pennicanza, è stato raggiunto proprio dal conduttore, lieto di poter rispolverare quel successo clamoroso di metà anni ’70. Ma il contributo di Arbore non è stato l’unico nel corso di questo episodio dal sapore speciale. Ecco tutti i dettagli qui sotto.
Fiorello, l’omaggio a Renzo Arbore e la stoccata a Domenica In
Era il 28 marzo 1976 quando Renzo Arbore lanciava, sull’allora Rete 2 Rai (poi Rai 2), il programma irriverente e alternativo al più ‘canonico’ Domenica In. Per celebrare la ricorrenza, oggi Fiorello ha chiamato in diretta il collega e amico, che è stato ben lieto di ricevere i complimenti dello showman. "Sei l’ispirazione per tutti noi", ha esordito con ammirazione Fiore, mentre Arbore gli ha fatto eco: "Sono contento che anche tu da giovanissimo vedevi L’Altra Domenica!". Poi è arrivata la stoccata (bonaria) al programma ora condotto da Mara Venier: "Scherzi, finalmente ci fu l’alternativa a Domenica In!".
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Con Arbore, a condividere quell’avventura, c’erano anche Milly Carlucci, Silvia Annichiarico, Mario Marenco, le scandalose (per l’epoca) sorelle bandiera. E addirittura un giovanissimo Roberto Benigni. Uno show unico e irripetibile giustamente omaggiato a La Pennicanza.
L’intervento di Fiorello nella querelle Vespa-Infante
Ma la puntata di oggi de La Pennicanza ha regalato anche altre ‘chicche’, grazie a uno scatenato Fiorello in apertura. Dopo aver dileggiato gli esponenti di punta dell’opposizione (paragonati ironicamente agli Avengers) il conduttore si è concentrato sui protagonisti di una disputa interna alla Rai. A quanto pare, infatti, Bruno Vespa e Milo Infante sarebbero ai ferri corti per una questione di orari sforati (l’uno accusa l’altro, e viceversa). E così Fiore ne ha approfittato immediatamente: "Bruno Vespa e Milo Infante stanno litigando, sai che cosa ha fatto Milo infante a Via Teulada? È sceso e gli ha rigato la macchina! Ha scritto ‘Ore 14’, e poi ha lasciato le tracce ematiche!".
Per chiudere in bellezza, lo showman Rai ha pensato bene di fare un bel ‘dispetto’ ai suoi amici The Kolors, spoilerando il video del loro nuovo singolo "Rolling Stones". Ma per fortuna, contattati prontamente in video-chiamata, i membri della band hanno perdonato allegramente lo sgarbo. E allora Fiorello ha potuto concentrarsi su altre ‘vittime’ della sua irresistibile ironia (da Giorgia Meloni al povero Presidente della Repubblica Sergio Mattarella).
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