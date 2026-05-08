Domenica In dopo Mara Venier, Matano spiazza tutti e si smarca (per ora): “Poco elegante”, l’annuncio su La Vita in Diretta Il conduttore prende tempo e chiede ‘rispetto’ per la collega, ancora al comando della domenica di Rai 1: “Non mi pare ci sia stato un annuncio ufficiale”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sta per concludersi un’altra stagione televisiva e (forse) anche la lunga era targata Mara Venier di Domenica In. Dopo i vari tentennamenti degli ultimi anni, infatti, la conduttrice sembra pronta a dare l’addio al ‘suo’ storico rotocalco della domenica pomeriggio di Rai 1. Il nome del suo erede non è ancora stato annunciato, ma tutti gli indizi portano ad Alberto Matano. Almeno per il momento, però, il conduttore della Vita in Diretta si è ‘smarcato’ dalla questione e ha chiesto rispetto per la collega, ancora in onda e al comando del programma. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Domenica In, Alberto Matano frena sull’eredità di Mara Venier: cosa succede

Con il record di ben 17 edizioni condotte (di cui le ultime 8 consecutive, a partire dal 2008), Mara Venier è diventata il vero e proprio simbolo di Domenica In. Dopo le tantissime voci di addio smentite all’ultimo degli ultimi anni, tuttavia, tutto sembra pronto per il congedo definitivo. A raccogliere la sua eredità sarà quasi sicuramente Alberto Matano, già ‘veterano’ del daytime di Rai 1 dal lunedì al venerdì con la Vita in Diretta. Il conduttore gode della fiducia dei vertici Rai e della stessa ‘zia Mara’, che ha celebrato la sua unione civile con Riccardo Mannino. Proprio in virtù del loro ottimo rapporto, Matano ha fatto chiarezza sulla situazione e ‘tuonato’ contro i rumor sempre più insistenti riguardo il suo futuro al timone di Domenica In. "Trovo poco elegante portare avanti fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un’amica, come Mara" ha spiegato il conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, aggiungendo: "Tra l’altro non mi pare ci sia stato un annuncio ufficiale da parte sua".

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Il futuro della Vita in Diretta: le parole di Matano e il nuovo obiettivo su Rai 1

Almeno per il momento, dunque, Alberto Matano è concentrato solo sul futuro del ‘suo’ programma, la Vita in Diretta. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti anche quest’anno dalla trasmissione, infatti, il conduttore ha fatto sapere al magazine Gente di essere pronto ad alzare l’asticella. "Sto già pensando a come innovare la Vita in Diretta. Sono già all’opera: devo trovare nuovi talenti, nuovi inviati" ha raccontato Matano, spiegando di essere già al lavoro sulla prossima stagione della Vita in Diretta: "Non sono uno che esalta i propri risultati, ma mi piace sapere che è il programma più visto del pomeriggio. Detto questo, sono pronto a sperimentare nuovi formati".

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Ore 14 Rai 2 21:20

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