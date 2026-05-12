Domenica In, la risposta gelida di Caterina Balivo sulla conferma di Mara Venier: "Come si fa? È lì da anni" La conduttrice de La Volta Buona non chiude del tutto alla storica domenica di Rai 1, e lascia intendere che il quotidiano con La Volta Buona resta la sua priorità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nelle ultime settimane si è discusso approfonditamente del futuro di Domenica In. Il programma simbolo della domenica pomeriggio di Rai 1 sembrava destinato ad una rivoluzione epocale e un cambio di conduzione. Anche quest’anno il nome di Mara Venier era infatti associato a quello di un possibile passaggio di testimone, questo fino a quando non è sembrata emergere la possibile riconferma dello storico volto del programma al timone. Tra i nomi che circolavano con maggiore insistenza nelle ultime settimane c’era sicuramente quello di Caterina Balivo, volto di punta del daytime grazie al successo de La Volta Buona. Oggi però, un siparietto andato in onda durante la puntata del programma ha fatto nascere qualche dubbio sugli umori in Rai per la possibile riconferma della Venier.

La battuta di Pupo che scatena il dibattito sulla conduzione di Domenica In

Tutto nasce da un commento apparentemente leggero fatto da Pupo, in collegamento con lo studio de La Volta Buona. Il cantante, rivolgendosi a Caterina Balivo ha dichiarato: "Ti ho segnalata come conduttrice di Domenica In". Una frase pronunciata con simpatia, ma sicuramente anche con una certa onestà. La reazione della conduttrice, però, non è stata liquidata come una semplice battuta. Anzi, il modo in cui ha risposto ha finito per alimentare ulteriormente le interpretazioni. Caterina Balivo, sorridendo ma senza sottrarsi all’argomento, ha infatti spiegato: "Io però amo lavorare tutti i giorni ma lavorare 6 giorni su 7 non si può…".

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Una frase che molti hanno letto come una sorta di apertura indiretta, accompagnata però da una riflessione pragmatica sui ritmi lavorativi. La conduttrice sembra infatti considerare il suo impegno quotidiano a La Volta Buona una priorità difficilmente conciliabile con un ulteriore appuntamento fisso nel weekend.

Il legame di Caterina Balivo con La Volta Buona

Da quando è tornata stabilmente nel pomeriggio di Rai 1, Caterina Balivo ha costruito un rapporto molto forte con il pubblico del daytime. La Volta Buona è diventato rapidamente uno dei programmi centrali della fascia pomeridiana, e proprio questo potrebbe rappresentare il principale ostacolo a un eventuale approdo della conduttrice a Domenica In. Con la sua risposta, Balivo ha lasciato intendere che il lavoro quotidiano le garantisce quella continuità professionale che sente particolarmente vicina al suo modo di vivere la televisione. Dietro il sorriso molti hanno intravisto un messaggio piuttosto chiaro: accettare un programma settimanale significherebbe probabilmente rinunciare a quella dimensione quotidiana che oggi considera importante. Poi subito dopo ha aggiunto ironicamente: "Quindi, come si fa?", lasciando aperta la porta a qualsiasi scenario ma senza sbilanciarsi davvero.

Le parole fredde della Balivo su Mara Venier

Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda il riferimento alla storica padrona di casa di Domenica In. Caterina Balivo, pur parlando dell’eventuale conduzione del programma, non ha mai citato direttamente Mara Venier per nome. Ha preferito limitarsi a un commento generale, dicendo: "La padrona di casa poi è bravissima, è lì da anni". Parole che suonano certamente come una dimostrazione di stima nei confronti della conduttrice veneta, diventata ormai il volto simbolo della domenica di Rai 1, ma che mostrano una certa freddezza verso la stessa. Del resto, ogni anno si torna a parlare di un possibile addio della Venier, salvo poi assistere all’ennesima riconferma della bravissima ‘Zia Mara’, che da anni assicura ascolti ottimi al contenitore domenicale di Rai 1.

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