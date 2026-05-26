Domenica In, Teo Mammucari sparito: “Grande nervosismo”. Il retroscena sul programma cancellato e cosa è successo nel backstage Recenti indiscrezioni parlano di rapporti tesi durante le prove dell'ultima puntata. Il collega di Mara Venier avrebbe preso male una scelta dei vertici. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Di Teo Mammucari non si è vista l’ombra, nell’ultima puntata di Domenica In. Lo scorso 24 maggio il conduttore e spalla di Mara Venier ha ‘disertato’, per motivi allora ignoti, lo spazio dedicato al suo gioco telefonico. E subito si è fatto un gran discutere sui possibili retroscena. Adesso, in base a quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, sembra che una qualche verità sia finalmente emersa. E riguarderebbe un contenzioso aperto tra il conduttore e la stessa azienda Rai. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Domenica In, il retroscena sull’assenza di Teo Mammucari

Nervosismo verso l’azienda. Di questo parla in sintesi l’indiscrezione lanciata da Candela su Dagospia. Secondo il giornalista, l’assenza di Teo Mammucari dalla puntata del 24 maggio 2026 sarebbe stata causata dal ‘no’ dei vertici "a un progetto estivo, al momento top secret, che sarebbe saltato". In più, il conduttore si sarebbe anche irritato per la scelta dell’azienda di "mettere in stand by anche ‘Lo Spaesato’ in prima serata su Rai2, la nuova stagione non è ancora ufficializzata".

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Un doppio smacco, insomma, che avrebbe spinto Mammucari a non presentarsi durante l’episodio in questione di Domenica In. Scelta poco comprensibile in un primo momento, dato che "sabato scorso Teo era presente alle prove". Ma stando al racconto di Candela, proprio in quella circostanza "avrebbe mostrato grande nervosismo, non tanto verso il gruppo di lavoro ma verso l’azienda".

Il futuro di Mammucari e l’attrito con Venier

A volere Teo al suo fianco, nella stagione quasi terminata di Domenica In, era stata la stessa Mara Venier. Ma il rapporto aveva mostrato fin da subito alcune crepe importanti, e già lo scorso marzo si era vociferato di un ultimatum lanciato dalla conduttrice con oggetto proprio il collega. Una specie di ‘o me o lui’ che potrebbe a questo punto rendere difficile il ritorno di Mammucari nella prossima stagione, soprattutto se Mara (come sembra) resterà al timone dello show.

Gli ultimi retroscena di Dagospia allargano però la ‘dimensione’ della possibile crisi in atto. Il presentatore potrebbe essere ai ferri corti non solo con Venier, ma anche con la dirigenza. E peraltro per motivo che esulano dal contesto già teso di Domenica In. "Venier lo ha voluto quest’anno al suo fianco ma in caso di riconferma il ritorno di Mammucari non sarebbe previsto", ribadisce a questo proposito Candela. Che aggiunge: "Al momento la sua presenza nell’ultima puntata stagionale non è affatto certa". Difficile dire, dunque, se la presunta crisi rientrerà in tempo per il gran finale di stagione. Certo è che i presupposti non sono esaltanti.

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