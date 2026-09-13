Domenica In, quando inizia: la scelta di Mara Venier per la nuova stagione Domenica In torna su Rai 1 il 27 settembre con Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, tra interviste, ospiti e novità.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La domenica pomeriggio di Rai 1 è pronta a ripartire con uno dei suoi appuntamenti più conosciuti. Il 27 settembre segna infatti il ritorno di Domenica In, ancora una volta affidata a Mara Venier. Per la nuova stagione, però, la conduttrice non sarà sola: al suo fianco arriveranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Una squadra inedita che accompagnerà il pubblico durante le domeniche dell’autunno televisivo. Il programma manterrà il suo tradizionale spazio dedicato a ospiti, musica e interviste, inserendosi nel nuovo palinsesto di Rai 1.

Domenica In, quando torna su Rai 1 con Mara Venier

La nuova stagione di Domenica In prenderà ufficialmente il via domenica 27 settembre. La data è quella indicata dalle anticipazioni relative ai palinsesti Rai per la stagione 2026/2027 e conferma la volontà della rete di puntare ancora sul suo storico appuntamento domenicale.

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Al centro del programma ci sarà naturalmente Mara Venier, ormai volto simbolo. La conduttrice tornerà a gestire il suo tradizionale salotto, fatto di conversazioni con personaggi del mondo dello spettacolo, momenti musicali e racconti legati all’attualità. La principale novità riguarda però la squadra che la accompagnerà. Al suo fianco ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, due presenze con esperienze e competenze differenti. L’obiettivo è dare alla trasmissione una formula rinnovata, senza però allontanarsi dagli elementi che ne hanno costruito l’identità negli anni.

Mara Venier con Cerno e Miccio: come cambia Domenica In

L’arrivo di Cerno e Miccio rappresenta una delle scelte più interessanti della nuova edizione. Il primo porterà nel programma il proprio sguardo legato all’informazione e alla comunicazione, mentre il secondo aggiungerà la sua esperienza nel mondo della moda, dello stile e dell’intrattenimento. La loro presenza dovrebbe quindi contribuire ad ampliare il racconto del pomeriggio di Rai 1, creando nuovi spunti di conversazione accanto alle interviste e agli ospiti che da sempre rappresentano il cuore della trasmissione.

Domenica In continuerà così a essere un appuntamento pensato per accompagnare il pubblico per buona parte della domenica, con una formula capace di alternare leggerezza e momenti più personali. Per Venier si tratta dell’ennesimo ritorno alla guida di uno spazio televisivo che negli anni è diventato profondamente associato alla sua figura. Il ritorno di Domenica In si inserisce in una programmazione domenicale più ampia. Terminato l’appuntamento con Mara Venier, Rai 1 proporrà infatti una nuova stagione di Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Il pomeriggio della rete ammiraglia seguirà quindi una sequenza ormai familiare al pubblico, accompagnando gli spettatori verso la conclusione del weekend e, successivamente, verso la programmazione della prima serata.

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