Domenica In, caos a Pasqua da Mara Venier, Massimo Gallo cade in diretta e Claudio Bisio le soffia il posto: “Mi fa piacere” Domenica In è in onda anche a Pasqua, domenica 5 aprile 2026, tra gli ospiti Massimiliano Gallo, vittima di un incidente, Bisio invece pronto a succedere alla Venier

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Domenica In" è regolarmente in onda anche oggi, domenica 5 aprile 2026, giornata in cui ricorre la Santa Pasqua, per tenere compagnia a chi vuole trascorrere questa ricorrenza all’insegna dell’intrattenimento e delle riflessioni che il programma condotto da Mara Venier ci consente di fare ogni settimana.

Il menu è come sempre davvero ricchissimo e prevede diversi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo, accolti in studio dalla "zia Mara", intervallati dagli spazi gestiti dai suoi compagni di viaggio Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

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Domenica In, puntata 5 aprile 2026: cosa è successo e la testimonianza di Agostina Belli

Nelle ultime settimane il clima a "Domenica In" è apparso tutt’altro che sereno, soprattutto a causa di una discussione in diretta tra Mara Venier e Teo Mammucari, che ha contribuito ad alimentare le voci di un addio al programma da parte della storica conduttrice nella prossima edizione. Nonostante questo, il tempo sembra essere servito a rasserenare gli animi, almeno ufficialmente, a giudicare da quello che è accaduto all’inizio della puntata odierna.

I quattro sono entrati in studio sorridenti, anche se a colpire maggiormente è stato quello che è accaduto tra la "zia" e l’ex giudice di "Tu sì que vales", protagonisti di un siparietto divertente, che farebbe intendere come il peggio sia ormai alle spalle. Anzi, a conferma di questo c’è stata la poesia in dialetto veneto che la padrona di casa ha voluto leggere, dedicata alla ricorrenza che si celebra oggi. "Ze Pasqua, ze Pasqua, che caro che gò, se magna ea fugassa, se beve i cocò".

Tra gli ospiti di oggi di "Domenica In" c’è Agostina Belli, una delle attrici più importanti del nostro cinema, soprattutto negli anni ’70 e ’80, che vanta anche un passato come modella quando era ancora una ragazza. Almeno ufficialmente lei non ha mai considerato chiusa del tutto la sua carriera, anche se la morte della mamma, avvenuta nel 1970 in circostanze ancora adesso misteriose, ha contribuito a toglierle quasi del tutto la sua serenità, condizionando la vita privata e quella professionale. Ancora adesso lei è convinta si sia trattato di un omicidio, nonostante il responsabile non sia mai stato trovato: "Lei è morta quando aveva solo 53 anni, aveva un gran cuore e aiutava tutti. Con lei da ragazza non avevo un grande rapporto, non era tanto affettuosa e coccolosa con me, l’ho scoperta quando sono andata alla Rinascente, lavoravo vicino a questa pensione sua – ha raccontato -. Volevano andare a vedere la tv da lei, sono 50 anni che cerco l’assassino di mia madre. Chi è entrato dalla porta l’ha trovata lì. Le indagini sono state chiuse dopo un anno. Il criminologo mi diceva che erano in grado di poter risalire e fare ricerche appropriate con la tecnologia che è andata avanti. Mi capita ancora di pensare a mia madre quando magari guardo qualche film, oggi sono sempre pieni di armi e uccisioni, come faccio a non pensarci".

La sua infanzia non è però stata semplice a causa della separazione dei suoi avvenuta quando aveva solo 13 anni, momento in cui lei ha dovuto prendere una decisione non semplice a un’età come la sua: "Io avevo deciso di restare con papà dopo la separazione, avevo tredici anni e il giudice mi prese da parte per chiedermi se avevo capito cosa stava succedendo, mi disse di decidere i quel momento con chi volessi vivere e restare".

L’intervista con Massimiliano Gallo e la moglie Shalana Santana

Il pomeriggio di Rai1 prosegue con l’arrivo di Massimiliano Gallo e sua moglie Shalana Santana, entrambi felici di esserci anche se al momento del suo ingresso in studio è stato protagonista di un piccolo imprevisto. L’attore napoletano è infatti inciampato nel gradino, esattamente come era accaduto tempo fa a I Ricchi e Poveri proprio a Domenica In. Notato l’accaduto, Mara Venier ha provato a sdrammatizzare dice: "Stavi per fare come loro", lui ha cercato di minimizzare dicendo: "Mi avevano avvertito", memore dell’episodio che aveva avuto per protagonisti i due cantanti.

Questa è stata l’occasione per entrambi per parlare del loro rapporto, che è davvero fortissimo, e di come sia possibile avere una famiglia allargata senza traumi per nessuna delle parti coinvolte. "Ci siamo incontrati a una cena, credo che nell’amore si faccia l’errore di metterci tanta testa. Non è una donna che passa inosservata, l’amore in generale non dovrebbe avere alcuna ragione. Oggi abbiamo una grande famiglia allargata anche grazie alla mia ex moglie, sono molto sereno e appagato, credo di aver coltivato e raggiunto molti dei miei sogni" – ha raccontato lui. Tutto tra loro è nato quasi per caso, anche se lei aveva già messo gli occhi su di lui: ""Io l’ho studiato durante la scuola di cinema di recitazione, lui era circondato dai fan e neanche mi guardava. Ci sono rimasta anche male ai tempi, sinceramente. Dopo qualche anno le cose sono cambiate, io ero fan della sua bravura ed è proprio una bella persona, è molto vero e si fa trasformare dai sentimenti. Una volta eravamo a Maratea, era estate e camminavamo per le strade. Un gruppone di signore di Napoli mi ha spinta via per fare le foto con lui".

Domenica In, Claudio Bisio conduttore: la candidatura inaspettata

Mara Venier ha accolto inoltre un altro artista versatile, che si è finora messo in mostra sia come conduttore sia come attore, in ruoli estremamente diversi tra loro, Claudio Bisio, in arrivo la prossima settimana su Rai 1 con la fiction Uno sbirro in Appennino. La battuta pronta è certamente uno dei suoi tratti distintivi, l’ha messa in evidenza anche in questa occasione rivolgendosi proprio alla Venier: "Sai Mara, mi hanno fatto una proposta, prendere il tuo posto il prossimo anno a Domenica In". Lei non ha preso male questa possibilità, anzi ha lanciato a sua volta un’idea: "Ah, ma sono molto contenta, ma allora devi invitarmi". Questo è stato l’inizio di un botta e risposta tra i due che ha divertito tutti: ": "Ma è una battuta! Ma l’hanno presa tutti sul serio? Vabbè da ci penso se invitarti… dai, contatterò il tuo ufficio stampa", ha detto lui. Non è tardata la replica della conduttrice: "No, non ho un ufficio stampa. Faccio tutto da sola", ha precisato".

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