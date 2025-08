Domenica In, Mara Venier ci ripensa: Tommaso Cerno e un altro big in lizza per affiancarla. Cosa succede Ancora dubbi e ipotesi su quella che sarà la conduzione della prossima stagione del programma di Rai 1: spuntano ora altri due possibili nomi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Continua la soap opera legata alla conduzione della prossima edizione di Domenica In. Dopo la rinuncia di Gabriele Corsi per incompatibilità con altri progetti, sembrava che Mara Venier dovesse riprendere le redini del programma da sola. Ma ecco che, dalle ultime indiscrezioni, emergono due nomi che potrebbero affiancarla a partire da settembre. Vediamo di chi si stratta.

Domenica In, Enzo Miccio e Tommaso Cerno con Mara Venier: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall’Adnkronos, tra i papabili nomi che potrebbero affiancare Mara Venier alla conduzione di Domenica In ci sarebbero Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Il primo era già stato ipotizzato qualche settimana fa, con rumors che rivelavano anche una certa positività da parte di Mara all’idea di condurre accanto all’iconico Wedding Planner ed esperto di moda, che potrebbe effettivamente curare in maniera puntuale la sezione del programma dedicata allo spettacolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per ciò che riguarda invece Tommaso Cerno, si tratta di una indiscrezione emersa proprio nelle ultime ore. Il giornalista, secondo Adnkronos, potrebbe essere la figura ideale per curare lo spazio del programma dedicato all’attualità. Al momento queste rimangono però soltanto indiscrezioni, e per avere reali e definitive conferme sulla prossima conduzione di Domenica In dovremo aspettare la fine di agosto, ovvero il termine stabilito per la chiusura dei contratti.

Domenica In, la cinquantesima edizione parte in polemica

Quella che partirà il prossimo settembre sarà la cinquantesima edizione di Domenica In. Un traguardo molto importante che per il momento si trova ancora a dover sciogliere un nodo molto importante in merito alla conduzione. L’unica cosa certa è che la partenza non è stata proprio delle migliori considerando le polemiche nate negli ultimi mesi. Prima abbiamo assistito alla conferma di Gabriele Corsi e alla sua successiva rinuncia per incompatibilità con altri progetti, poi alla querelle social tra il conduttore e una Mara Venier che lo ha, in un certo senso, accusato di aver lasciato per una questione di cachet (accusa prontamente smentita).

A seguire non possiamo dimenticare anche le divergenze tra Mara e la rete, soprattutto dopo l’invito di Fabio Fazio ricevuto dalla conduttrice per partecipare come ospite fissa a Che Tempo Che Fa sul Nove. Idea verso la quale la Rai avrebbe storno il naso. Senza contare le diverse indiscrezioni secondo le quali la Venier non avrebbe particolarmente apprezzato determinate scelte e decisioni prese proprio dalla rete ammiraglia. Insomma, come partenza non è stata proprio delle più semplici, ma si spera che prima o dopo le parti riescano a trovare il giusto equilibrio per dare vita a un’edizione speciale. Per il momento non rimane che attendere qualche conferma.

Potrebbe interessarti anche