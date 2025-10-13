Domenica In, Mammucari diventa già un caso: ruolo stravolto (e tagliato). La polemica A meno di un mese dall’inizio della nuova stagione, il comico ha visto cambiare il suo spazio più volte fino ad arrivare ai giochi di prestigio: cosa succede.

A poche settimane dall’inizio della 50esima edizione di Domenica In, il ruolo di Teo Mammucari nel programma è già stato completamente stravolto. Attuare cambiamenti in corso d’opera è una pratica usuale, soprattutto perché molte volte gli autori tendono a creare un ‘vestito su misura’ anche in relazione al riscontro ottenuto dal pubblico. Diverso, però, è cambiare radicalmente un ruolo, passando dal condurre un semplice gioco telefonico al dover mettere in scena giochi di prestigio. Ed è proprio questo ciò che è accaduto a Teo Mammucari: scopriamo di più.

Domenica In, stravolto il ruolo di Mammucari: cosa succede

La nuova edizione di Domenica In è partita con la presenza di Teo Mammucari in vesti di conduttore di un gioco telefonico dedicato alla storia della Rai e, in particolare, a quella di Domenica In, proprio per celebrare anche il raggiungimento di un traguardo importante: la 50esima edizione dello storico programma. Lo spazio affidato al comico ha però riscontrato subito diverse difficoltà, a dopo la prima puntata Mammucari si è visto dimezzare il tempo di permanenza davanti alle telecamere, con una piccola parentesi di soli 15 minuti e una scenografia quasi nulla.

Arrivati alla quarta puntata, il suo ruolo è poi cambiato radicalmente. Niente più gioco telefonico per il buon Mammucari che, con grande sorpresa per i telespettatori del contenitore domenicale, si è invece trasformato in prestigiatore proponendo scherzosi giochi di prestigio con tanto di assistente scelta tra il pubblico in studio. Un siparietto dopo il quale il comico ha presentato il mago Silvan, chiamato a proporre un suo numero al pubblico. Insomma, ad oggi sembra che la Rai fatichi non solo a trovare un ruolo definitivo per Mammucari, ma anche nel trovare un’organizzazione generale della puntata che possa realmente piacere al pubblico.

Mammucari a Domenica In diventa un caso: la polemica

I continui cambi di ruolo di Mammucari e la disorganizzazione generale all’interno della nuova edizione di Domenica In non sono certo passati inosservati agli occhi dei telespettatori, i quali hanno già più volte manifestato sui social un certo malcontento. "4 puntate, 4 scalette completamente diverse: Domenica In non ha più né capo e né coda quest’anno", si legge in un commento su X. E ancora: "Doveva essere una conduzione condivisa corale e alla fine sono diventati 3 comparse", "Stanno toccando davvero il fondo, uno spettacolo di una tristezza infinita, un anniversario di Domenica In davvero impietoso ", "Che finaccia Mammucari". Riusciranno i nostri eroi a migliorare la situazione?

