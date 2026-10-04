Domenica In, pagelle: Mollica sui Pooh è poesia (10), Mara Venier ferma tutto (9), Fialdini controcorrente su Noemi Bocchi (8) Promossi e bocciati e top e flop della puntata dello storico contenitore domenicale di RaiUno guidato da Mara Venier

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Non c’è domenica senza il salotto di zia Mara. Anche domenica 4 ottobre si rinnova nel pomeriggio di RaiUno, subito dopo il telegiornale, l’appuntamento con Domenica In, lo storico salotto televisivo guidato da Mara Venier che tiene compagnia al pubblico a casa accompagnandolo alla scoperta di storie, aneddoti e incontri con volti noti dello spettacolo pronti a raccontarsi in modo inedito. Si parte con la Romagna sanguigna di casa Casadei, tra liscio, mazurka, sdore e golosità tipiche di quella terra generosa a ricca. Subito dopo arrivano in studio i Pooh. Entrano in studio sfoderando alcuni dei loro più grandi successi e poi si accomodano per raccontare i loro 60 anni di carriera, un tentativo messo anche su carta, con un libro, "Banda nel vento", scritto da loro e pubblicato in questi giorni. Un’occasione per scoprire, di nuovo tanti aneddoti interessanti e curiosi di una carriera lunghissima e luminosa.

Lo spazio "Amici miei" è stato invece interamente dedicato alla prima puntata di "Ballando con le Stelle", andata in onda sabato 3 ottobre su Rai 1 (QUI le pagelle). In studio sono stati ospiti alcuni dei protagonisti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci: Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

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Per lo spazio di attualità invece, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco con Salvo Sottile, Rita Cavallaro e il Gen. Luciano Garofano in collegamento.

Scopriamo ora le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinto di meno del lungo pomeriggio del salotto di Mara Venier con le pagelle di Domenica In della puntata di domenica 4 ottobre 2026.

Domenica In, pagelle domenica 4 ottobre 2026

Il servizio di Vincenzo Mollica sui Pooh è pura poesia, voto: 10. La voce un po’ incerta ma la penna che corre attraverso i titoli più noti di 60 anni di carriera dei Pooh e che riesce a restituire una cavalcata straordinaria, dagli anni del beat fino a oggi, trovando la definizione poetica e unica di "sentimento Pooh". E alla fine del servizio i cinque ex ragazzi, e non solo loro, sono commossi da tanta poesia.

Mara Venier risponde al cellulare di Eugenio Finardi che squilla in diretta, voto: 9.

Momento già cult della puntata di domenica 4 ottobre 2026 di Domenica In è sicuramente quello in cui, in diretta, il cellulare di Eugenio Finardi squilla ripetutamente. La conduttrice ferma il dibattito in corso su Ballando e risponde lei al telefono: dall’altra parte c’è il chitarrista di Finardi che, oltretutto, incalzato da Venier, confessa di non stare seguendo la diretta beccandosi una simpatica "cazziata" davanti alle telecamere. Un fuoriprogramma subito virale sui social.

Francesca Fialdini schietta su Noemi Bocchi, voto: 8. Possiamo dire che, da ieri sera, l’unica che ha sottolineato una certa incoerenza su Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle è Francesca Fialdini ospite di Domenica In nel blocco dedicato da Mara Venier all’esordio della trasmissione. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera va controcorrente ed è la prima che ricorda che la compagna di Totti dice giustamente di voler sganciarsi dall’etichetta di "compagna di", ma poi ieri ha continuato a parlare della sua storia sentimentale. C’è da dire che comunque, in questo non è stata neanche aiutata dalla giuria che ha continuato a chiedere cosa ne pensava Totti della sua partecipazione a Ballando o a parlare di messaggi arrivati in tempo reale. Fatto sta che Fialdini è l’unica che nota la discrasia che, si spera, sarà superata nelle prossime puntate di Ballando.

Monica Guerritore e il coraggio del corpo, voto: 8. Nello stesso blocco c’è spazio per parlare della bellissima performance di Monica Guerritore e di quello che c’era dietro. Non solo il percorso che l’attrice si è trovata a dover affrontare con la malattia negli ultimi mesi ma anche il significato del brano scelto per la coreografia "Unstoppable" e le contestazioni in sala prove nei confronti delle prese di Luca Urso perchè, sottolinea l’attrice: "Ma come? Io sono ‘unstoppable’ e mi devo far prendere, portare?". Certo che no, e probabilmente l’atteggiamento dell’attrice colpisce non solo per la grazia con cui muove il corpo ma anche per il coraggio con cui lo espone nonostante, come spiega lei stessa, si chieda sempre al corpo delle donne di essere silente. Menomale che l’inarrestabile Monica Guerritore ci insegna altro.

Uno strappo che fa ancora male dopo tanti decenni, voto: 7. Ci vuole la sincerità di Dodi Battaglia per dire, dopo tanti anni e con lui a fianco, che quando Riccardo Fogli decise di andarsene, li lasciò davvero nei guai: "Eravamo dei ragazzini, avevamo dei sogni, dei progetti: è andato tutto in fumo". Poi è andata a finire bene con l’arrivo di Red Canzian, ma insomma, nonostante la reunion degli ultimi anni, evidentemente, il trauma non è stato ancora superato. E la cosa viene confermata anche dallo stesso Fogli: "E’ stato un periodo molto doloroso, avrei avuto bisogno di una pacca sulla spalla, ho sofferto molto, ero convinto della mia decisione. Ora abbiamo un rapporto da grandi, bellissimo".

Daniele Battaglia e Francesco Fachinetti bacchettati in diretta dai padri, voto: 5. I figli dei Pooh che vengono ripresi dai padri in diretta. Daniele Battaglia brucia l’annuncio dell’evento a Bologna e viene "fulminato" dal padre Dodi "eh però, figliolo!" mentre Francesco Facchinetti inizia a rispondere alla domanda di Mara Venier sui pregi e i difetti di tutti quanti i Pooh e viene subito ripreso dal padre. E insomma, non dev’essere facile la vita con questi vecchi leoni, grandi artisti con personalità ingombranti. Ma i loro figli per loro, alla fine, hanno solo parole di grande ammirazione.



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