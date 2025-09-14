Domenica In oggi 14 settembre non va in onda in diretta: quando inizia Mara Venier (e cosa cambierà) Anticipazioni Domenica In, la puntata di oggi 14 settembre sarà ancora ‘best of’: la nuova stagione va in onda dal 21 settembre 2025.

Domenica In resta in ferie. Nonostante la nuova stagione televisiva sia partita da due settimane, il contenitore domenicale di Rai 1 non andrà in onda oggi, 14 settembre 2025. Anche questa settimana, infatti, gli studi Rai "Fabrizio Frizzi" resteranno spenti. Per assistere al debutto di Mara Venier e del nuovo format del programma bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Domenica In non va in onda oggi 14 settembre: torna il ‘best of’ su Rai 1

Chi sperava di rivedere Mara Venier oggi in diretta su Rai 1 rimarrà deluso. Questo pomeriggio, dalle ore 14, Domenica In proporrà ancora una versione best of, in onda ininterrottamente dalla fine di maggio 2025. L’appuntamento con le migliori interviste della passata edizione durerà due ore, fino alle 16, quando passerà il testimone allo show Canzone Segreta di Serena Rossi (anch’esso in replica).

Quando inizia la nuova stagione di Domenica In 2025

L’inizio ufficiale di Domenica 2025 In è fissato per domenica prossima, 21 settembre. Nella prima puntata ci sarà un ospite d’eccezione: Al Bano, che presenterà al pubblico il suo nuovo singolo Vai Italia, scritto da Mogol. La conduttrice aveva in mente di aprire la stagione celebrando i 50 anni del format con Pippo Baudo, che purtroppo si è spento lo scorso 16 agosto. Si tratta di un avvio leggermente ritardato rispetto alle ultime stagioni: nel 2024 lo show partì il 15 settembre, l’anno precedente il 17 settembre.

L’edizione speciale per i 50 anni (l’ultima di Mara Venier)

Quella in arrivo sarà una stagione particolare, perché Domenica In quest’anno festeggerà il suo cinquantesimo anniversario. Alla guida ci sarà ancora Mara Venier, per la 17esima volta (la prima risale al 1993/94) e per l’ottavo anno consecutivo. Stavolta, però, la preparazione non è stata semplice. Nei piani di Viale Mazzini, infatti, l’edizione 2025 doveva essere corale, con un co-conduttore al fianco della Venier per alleggerirne l’impegno, visto che con tutta probabilità sarà la sua ultima stagione al timone dello show.

Il caos estivo e i possibili co-conduttori: Mammucari, Cerno, Miccio

A inizio estate la Rai aveva annunciato l’arrivo di Gabriele Corsi, poi saltato per motivi mai del tutto chiariti. Alla fine, ancora una volta, la trasmissione poggerà quasi interamente sulle spalle della conduttrice veneta. Al suo fianco, con ruoli minori, dovrebbero esserci tre volti noti della Tv: il comico Teo Mammucari, il giornalista Tommaso Cerno e lo showman Enzo Miccio. Al momento, però, il cast ufficiale non è ancora stato confermato.

Mara Venier a Che tempo che fa: l’intesa vicina con Fazio

Resta infine da chiarire la posizione di Mara Venier in merito alla proposta ricevuta da Fabio Fazio, che la vorrebbe come presenza fissa al Tavolo di Che tempo che fa sul Nove. ‘Zia Mara’ sarebbe tentata di accettare, ma in Rai non piace l’idea di vedere il volto simbolo della domenica diventare una risorsa per un programma concorrente. Secondo quanto rivelato da Dagospia, la conduttrice avrebbe ottenuto una deroga speciale per partecipare al talk show dell’amico Fazio, al via domenica 5 ottobre. Ci sarà però una condizione precisa da rispettare: Venier potrà essere presente a non più di dieci puntate. In questo modo la star domenicale della Rai non risulterà tecnicamente parte del cast fisso del programma sul Nove.

