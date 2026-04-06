Domenica In, Giorgia Cardinaletti dopo Mara Venier: il retroscena e il big favorito In casa Rai si sta cercando chi potrà raccogliere l'eredità di Mara Venier alla guida di Domenica In: a sorpresa spunta il nome di Giorgia Cardinaletti, manon è l'unico

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le strade di Mara Venier e di "Domenica In" sembrano essere destinate a prendere direzioni diverse. Da tempo si parla, a dire la verità, di un addio dell’artista veneta, poi puntualmente smentito non appena arriva la proposta della Rai, ma non è detto che ora si possa ripetere lo stesso copione.

Questa volta, infatti, la situazione sembra essere diversa rispetto al recente passato, complici anche le discussioni nemmeno troppo velate che ci sono state tra con Teo Mammucari, uno dei suoi partner in questa edizione. È inevitabile quindi pensare a chi possa raccogliere la sua eredità e assumere la guida di una trasmissione che ha fatto la storia del piccolo schermo.

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Chi sarà alla guida di "Domenica In" dopo Mara Venier? Spunta un nome inaspettato

L’idea di poter essere al timone di un format importante come "Domenica In" fa gola a molti, nonostante sia naturale associare la trasmissione a Mara Venier, da anni padrona di casa del programma in onda nel giorno di festa. Raccogliere la sua eredità non è certamente semplice, ma si avverte da lontano la necessità di svecchiare il prodotto, da tempo uguale a se stesso, caratterizzato da interviste viste e riviste a personaggi famosi, spesso sempre gli stessi, scelti anche sulla base di un’amicizia con la conduttrice.

I nomi sul tavolo della Rai sono diversi, ma secondo quanto riporta ‘Vanity Fair’ ne sta emergendo uno su cui in pochi finora avevano scommesso. Si tratta di Giorgia Cardinaletti, giornalista che ora vediamo al Tg1 delle 20, ma che sta ampliando sempre di più il suo ambito di attività, provando a non essere legata solo al bancone delle news. Non a caso, è stata ben felice di accettare l’invito arrivato all’improvviso da parte di Carlo Conti, che l’ha voluta al suo fianco nella finalissima del Festival di Sanremo, oltre a essersi già occupata in passato di Formula 1. La sua candidatura sembra essere davvero interessante perché potrebbe consentire di districarsi senza difficoltà tra la cronaca e temi più leggeri, così da dare una veste inedita al pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Non sappiamo se lei sia stata effettivamente contattata dai vertici della Tv di Stato, ma se questo dovesse accadere sarebbe difficile che lei potesse rifiutare, pur senza magari mai abbandonare del tutto il Tg. Del resto, in casa Mediaset possiamo notare un esempio analogo, quello di Cesara Buonamici, vice direttore del Tg5, ma ancora una volta opinionista del "Grande Fratello Vip".

Non si devono però scartare anche altri due volti che sono da tempo due pilastri del daytime di Rai1, anche se nei giorni feriali, ovvero Caterina Balivo e Alberto Matano. Entrambi sono impegnati, rispettivamente con "La volta buona" e "Vita in diretta", salvo cambiamenti dell’ultimo minuto dovrebbero essere loro i conduttori di entrambi anche nella prossima edizione, ma anche in questo caso l’idea di succedere alla "zia Mara" non potrebbe che essere accattivante. Il giornalista ha dalla sua un vantaggio che potrebbe essere da non sottovalutare, la grande amicizia con l’attuale padrona di casa, che potrebbe caldeggiare lui con i vertici Rai.

Nell’elenco dei papabili c’è poi un’altra conduttrice tanto cara alla Venier come Eleonora Daniele (è stata la madrina al battesimo della sua bambina), anche lei alle prese con un impegno quotidiano come "Storie Italiane", dove si sente perfettamente a suo agio, ma che potrebbe aprire a un’esperienza inedita.

Insomma, le opzioni non mancano, man mano che ci avviciniamo alla fine di questa stagione Tv potremmo saperne di più, anche se c’è chi non esclude il ribaltone, l’ennesima conferma di Mara Venier.

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