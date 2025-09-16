Domenica In, nuova stagione: scatta la polemica, Mara Venier 'cancella' un’ospite attesissima L’assenza di un grande volto intervistato da Verissimo e i cambi di scaletta, incidono sul debutto della nuova stagione di Domenica In, tra imprevisti e tensioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La prima puntata di Domenica In 2025 si apre già con un cambio di programma che ha fatto discutere e che porta il segno delle polemiche degli ultimi giorni. Mara Venier sarà costretta rivedere i suoi piani, cancellando uno dei volti più in vista del suo nuovo debutto in programma il prossimo 21 settembre.

Katia Ricciarelli a Domenica In, sfuma l’ospitata

Tra gli ospiti previsti per l’apertura di stagione di Domenica In c’era anche Katia Ricciarelli, pronta a ricordare Pippo Baudo insieme a Mara Venier in quello che sarebbe stato un momento speciale. E invece, come raccontato da Giuseppe Candela su Dagospia, la sua partecipazione non ci sarà più. Un’assenza che sorprende, perché solo poche settimane fa le due donne avevano parlato a Repubblica della volontà di celebrare insieme la memoria del grande conduttore siciliano scomparso lo scorso 16 agosto..

Domenica In: le polemiche dopo Katia Ricciarelli a Verissimo

A far saltare i piani, con ogni probabilità, è stata l’intervista che la cantante lirica ha rilasciato a Verissimo. In quello studio Ricciarelli non ha risparmiato critiche e accuse, scatenando una lunga scia di reazioni. Prima la smentita da parte dell’avvocato della storica segretaria di Baudo, poi il commento di Giancarlo Magalli a La volta buona, con parole che hanno riacceso i riflettori sul difficile rapporto tra la soprano e il suo ex marito. Un clima che ha reso sempre più delicata la sua eventuale presenza nel salotto di Mara Venier, fino alla decisione finale di rinunciare alla sua ospitata. a Domenica In. Una scelta che lascia aperti molti interrogativi: è stata la diretta interessata a fare un passo indietro oppure la produzione ha preferito evitare nuove polemiche?

Mara Venier è pronta: il ricordo di Pippo Baudo e gli altri ospiti

Il tributo a Pippo Baudo non verrà comunque cancellato dalla scaletta. Sarà la stessa Mara Venier a occuparsene, con il supporto di altri ospiti già confermati. Tra questi Carlo Conti, che interverrà in collegamento dalla Terrazza Mascagni di Livorno durante il "Pranzo della Domenica degli Italiani", iniziativa nata per sostenere la candidatura della cucina italiana all’Unesco. Una presenza importante che darà respiro al programma, ma che inevitabilmente non avrà lo stesso peso emotivo che avrebbe avuto l’incontro tra Venier e Ricciarelli. Stando alle anticipazioni, la prima puntata di Domenica In vedrà anche la partecipazione del cantante Al Bano.

Domenica In: un avvio un po’ caotico

Questa uscita di scena arriva in un momento già piuttosto turbolento per la trasmissione. Solo pochi giorni fa su Raiplay erano comparsi per errore i nomi degli ormai confermati co-conduttori della nuova stagione, salvo poi essere subito corretti. Un pasticcio che, sommato all’assenza inattesa della soprano, fa capire come l’avvio di quest’anno sia tutt’altro che lineare. La sensazione è che ci sia ancora qualcosa da mettere a fuoco, e che il debutto di Domenica In si stia portando dietro più imprevisti del previsto.

