Domenica In, sì a Matano ma non sarà solo: con lui la nuova stella di Rai 1 (non è Giorgia Cardinaletti) Il conduttore de La Vita in Diretta resta il favorito per raccogliere l’eredità di Mara Venier nel 2026/27, ma potrebbe essere affiancato da una co-conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Domenica In cambia pelle. Dopo avere rimandato per anni l’addio, infatti, sembra proprio che Mara Venier sia pronta a congedarsi dal daytime della domenica di Rai 1: il nome più quotato per raccogliere la sua eredità resta quello di Alberto Matano ma, stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore de La Vita in Diretta potrebbe essere affiancato da un’altra stella della tv di Stato. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Alberto Matano a Domenica In: chi lo affiancherà. I nomi delle candidate

Con il record di ben 17 edizioni (di cui le ultime 8 consecutive) condotte, Mara Venier sembra pronta a dire addio a Domenica In. Nella prossima stagione, dunque, lo storico rotocalco della domenica di Rai 1 potrebbe avere un nuovo padrone di casa e – come anticipato – l’erede designato sembra essere Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta è un grande amico di ‘zia Mara’ (che ha celebrato la sua unione civile con Riccardo Mannino) ed è una delle punte di diamante di casa Rai: il passaggio di consegne, insomma, sembra essere cosa fatta.

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Stando gli ultimi rumor, tuttavia, Matano potrebbe non essere solo alla guida di Domenica In nell’edizione 2026/27. Ormai da settimane si parla infatti di una possible co-conduttrice, sulla falsa riga di quanto accaduto quest’anno con Teo Mammucari al fianco di Mara Venier (al di là delle tensioni tra i due). Ma chi affiancherà Alberto Matano? Nelle ultime settimane si è fatto il nome di Giorgia Cardinaletti, ma anche di Caterina Balivo e di Francesca Fialdini.

Andrea Delogu in coppia con Matano a Domenica In? Il rumor

Secondo alcune indiscrezioni Alberto Matano guiderà la prossima edizione di Domenica In insieme ad Andrea Delogu. A rivelarlo è Garbiele Parpiglia, che nella sua newsletter ha fatto il nome della conduttrice de La Porta Magica: "Mara Venier a fine stagione lascerà Domenica In, come lei stessa ha ammesso (questa volta sul serio, dopo anni di finti tira e molla). Ma chi prenderà il suo posto? (…) Ci sarà la coppia inedita formata da Alberto Matano e Andrea Delogu, spinta fortemente dalla sua agenzia F&P". Stando a quanto ipotizzato dal giornalista e autore tv la grande esclusa sarebbe Francesca Fialdini, che si dovrà ‘accontentare’ della conferma al timone di Da noi… A ruota libera, in onda proprio nello slot dopo Domenica In.

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