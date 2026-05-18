Domenica In, Matano e Delogu dopo Mara Venier: tempi e retroscena del passaggio di consegne Gli eredi 'designati' della conduttrice, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero prendere il suo posto in ritardo rispetto a quanto si vociferava da mesi. Ecco perché.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Alberto Matano sembrava a un passo dalla successione. Fino a pochi giorni fa, il conduttore di Vita in Diretta era dato in pole per il passaggio di consegne a Domenica In. Lui dopo Mara Venier, si diceva. Finché la ‘zia’ non ha fatto retromarcia, comunicando l’intenzione della Rai di tenerla al comando dello storico programma ancora per un po’. Ufficialmente Mara ci starebbe pensando, ma in ogni caso l’avvicendamento con Matano – probabilmente affiancato dalla collega Delogu – dovrebbe essere soltanto rimandato. Ecco che cosa sappiamo in dettaglio.

Domenica In, la sorpresa Venier e l’incognita sul futuro

Tutti i limiti di Domenica In si sono visti quest’anno, come la stessa Venier ha avuto modo di confermare in una chiacchierata avvenuta giovedì scorso a "Non è la Tv", format live curato da Fanpage.it. "Credo che Domenica In vada cambiata e rivista", ha spiegato la conduttrice, "non è una questione di squadra ma di impostazione del programma. Il pezzo forte del programma sono sempre state le mie interviste, hanno sempre funzionato, ma adesso le interviste le vedi in tutti i programmi e le fanno tutti. Quando ho cominciato eravamo gli unici".

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Ma a dispetto dei difetti evidenti, l’azienda avrebbe comunque chiesto a Mara di restare: "Posso dirti ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere…Sono molto onorata che la Rai mi chieda di rimanere, è importante. Sta a me capire se farla o come farla". Insomma, anche stavolta (come già succede da anni) l’uscita di scena della Venier potrebbe slittare ancora. Tutto starebbe nella possibilità di mettere mano al funzionamento della trasmissione, cosa che peraltro Mara aveva già auspicato un anno fa.

"Professionalmente non mi vedo collocata in altri format", ha aggiunto sempre la presentatrice, "Domenica In mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto, non mi sento obbligata. Non ho le idee chiare, penso che la domenica possa tornare all’allegria delle prime edizioni".

Il destino di Matano (e Delogu) a Domenica In

Appurato il desiderio di Viale Mazzini di puntare ancora su Mara Venier, resta l’incognita sul tanto discusso successore Alberto Matano (eventualmente fiancheggiato da Delogu). Secondo l’esperto del settore Gabriele Parpiglia, che ha parlato di questo con TvBlog.it, il passaggio di consegne non sarebbe comunque lontano: "Se non è quest’anno, Matano e la Delogu faranno Domenica In il prossimo anno…Matano sarà a Domenica In…Se non ora, successivamente, se la prenderà".

Anche Parpiglia ha espresso però perplessità sul senso di questo possibile slittamento inatteso. "Io stimo molto Mara che è una persona di gran cuore", dice, "onestamente però non capisco con tutti i problemi avuti quest’anno nel programma (dai numeri fatti alle idee di mettere dentro più persone e, invece, poi è finita come abbiamo visto tutti) come possa continuare in tale contesto".

Se tutto andrà come previsto, l’approdo su Rai 1 della nuova coppia della domenica avverrà a settembre 2027. Ma le incognite sono ancora troppe per avere una certezza assoluta.

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