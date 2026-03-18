Domenica In, Mara Venier vuota il sacco sul caso Teo Mammucari: “Dove ci sono io non può entrare lui” Dopo lo scontro in diretta e le tante indiscrezioni su ciò che sarebbe accaduto dietro le quinte, ecco le parole definitive della conduttrice.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’ultima puntata di Domenica In è stata a dir poco scoppiettante, con una Mara Venier palesemente infastidita da un paio di incursioni non previste del co-conduttore Teo Mammucari ritenute del tutto fuori luogo. La prima durante l’intervista a Peppe Iodice e la seconda nel finale di puntata quando, durante un momento commovente, Mammucari ha rovinato tutto scatenando una forte reazione da parte della conduttrice. Dopo numerose indiscrezioni su ciò che sarebbe poi accaduto dietro le quinte e l’ultimatum che la padrona di casa avrebbe dato a Mammucari, Mara Venier ha deciso di raccontare come stanno esattamente le cose: ecco tutti i dettagli.

Domenica In, Mara Venier sbotta contro Teo Mammucari

Le due incursioni di Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In non sono certo passate inosservate. La prima è avvenuta durante l’intervista di Mara al comico napoletano Peppe Iodice, invitato a presentare il suo primo film Mi batte il corazon. Ad un certo punto, però, Mammucari è intervenuto in diretta affermando: "Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: è imbarazzante, non fa ridere". Una gag pensata, probabilmente, per fare ironia, ma che alla fine ha soltanto infastidito i presenti.

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Il peggio è però arrivato sul finale, quando Mara Venier ha voluto portare davanti alle telecamere lo storico cameraman Marco, per ringraziarlo e congedarlo in vista della meritata pensione. Un momento commovente stroncato proprio da Mammucari che è entrato improvvisamente nell’inquadratura con un cartello che riportava la scritta "Ci vediamo domenica prossima!". Mara Venier, palesemente arrabbiata, ha quindi strappato il cartello dalle mani del co-conduttore affermando: "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti, ma non si può".

Mara Venier sul caso Mammucari: "Dove ci sono io non può entrare lui"

Dopo ciò che è accaduto in diretta e le numerose indiscrezioni sul difficile rapporto tra Mara Venier e Teo Mammucari, la conduttrice ha deciso di intervenire una volta per tutte spiegando la situazione. "Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, e lo ridirei altre cento volte – ha rivelato Mara a Fanpage.it, sottolineando nuovamente di aver vissuto le incursioni di Mammucari come vere e proprie mancanze di rispetto – Dove ci sono io non può entrare lui con i miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti".

Nonostante queste ultime importante decisioni, Mara ci ha anche tenuto a sottolineare che il suo rapporto con Teo rimarrà comunque lo stesso. "È una persona buonissima alla quale voglio molto bene", ha concluso. In tutto questo, il buon Peppe Iodice tornerà anche nel corso della prossima puntata per recuperare il tempo perso durante l’intervista per colpa dell’incursione di Mammucari.

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