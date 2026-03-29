Domenica In, colpo di scena: Mara Venier e Teo Mammucari dal (presunto) ultimatum ai baci in diretta, ma è pace vera?
Domenica In: dopo la lite, il bacio tra Mara Venier e Teo Mammucari gela lo scetticismo dei social. Pace fatta?
Come vanno le cose a Domenica In dopo la bufera delle scorse settimana? A giudicare da quello che ci fanno vedere oggi, in apertura di puntata i protagonisti di una lite iniziata in diretta e poi, secondo le indiscrezioni, continuata in modo furibondo nei corridoi, ovvero Mara Venier e Teo Mammucari, dobbiamo pensare che sia tornato il sereno. I segnali che arrivano dagli studi Fabrizio Frizzi in questo senso, nella puntata di domenica 29 marzo, sono diversi.
Mara Venier e Teo Mammucari baci e complimenti in diretta
Innanzitutto, l’apertura di puntata è tornata ad essere quella che conoscevamo prima della bufera, con la conduttrice circondata dai suoi "tre moschettieri", che domenica scorsa erano spariti dal momento dei saluti iniziali. Oggi Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari sono tutti insieme alla padrona di casa a dare il benvenuto agli spettatori.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ma le tensioni dei giorni scorsi hanno riguardato principalmente la conduttrice e il comico, come è andata dunque la rappacificazione in diretta tra Teo Mammucari e Mara Venier? E proprio nel momento in cui la conduttrice spiega agli spettatori cosa vedranno oggi pomeriggio nel corso della puntata del 29 marzo di Domenica In, non fa che sorridere a Mammucari, fino al bacio sulla guancia che dovrebbe fugare ogni dubbio sul clima rasserenato in trasmissione e dietro le quinte, ma che invece viene accolto con confusione e scetticismo da chi guarda il programma e lo commenta in tempo reale sui social.
Non finisce qui la manifesta riconciliazione, perché a Teo Mammucari, poco dopo viene affidata anche l’emozionante chiusura della prima parte della trasmissione, oggi completamente dedicata al ricordo di Gino Paoli, con tanti ospiti in studio che lo hanno conosciuto e possono rivelare aneddoti e episodi meno noti della vita del grande cantautore genovese morto da pochi giorni. Da notare che, tra questi ospiti, c’è anche Malika Ayane con la sua meravigliosa voce. A chiudere lo spazio però è la voce di Teo Mammucari che canta, con sprezzo del pericolo, il brano "Una lunga storia d’amore", mentre Mara Venier lo guarda dalla sua postazione circondata dagli ospiti, approvandone la performance. Quando il comico finisce di cantare, la conduttrice applaude e lui si avvicina per abbracciarla e darle un altro bacio amichevole sulla guancia, mentre zia Mara sottolinea: "Bravo!" E poi si rivolge agli ospiti, tutti importanti nomi del mondo della musica, chiedendo conferma: "E’ stato bravo no?" E all’assenso di Ricky Gianco sottolinea: "Hai visto anche Ricky che ha detto???"
E insomma, dal presunto ultimatum ("o lui o me!") raccontato da una indiscrezione a lite calda, ai complimenti sperticati in meno di un paio di settimane.
Potrebbe interessarti anche
Mara Venier contro Teo Mammucari: l’ultimatum a Domenica In dopo la lite. Interviene il figlio, il retroscena
Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato il figlio della conduttrice e autore ...
Domenica In, Mara Venier vuota il sacco sul caso Teo Mammucari: “Dove ci sono io non può entrare lui”
Dopo lo scontro in diretta e le tante indiscrezioni su ciò che sarebbe accaduto diet...
Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: “Uno solo ho scelto io”, sfogo dietro le quinte e addio a un passo
Secondo recenti indiscrezioni, la conduttrice Rai avrebbe sbottato all'indirizzo del...
Domenica In, Mara Venier sola in apertura dopo lo scontro con Mammucari. I social: "Li ha fatti sparire tutti?"
Dopo il finale agitato con della scorsa puntata, la conduttrice per la prima volta a...
Peppe Iodice, colpo di grazia a Teo Mammucari: il debutto al cinema lascia tutti senza parole
Dopo il caso Mammucari, Peppe Iodice ha ufficialmente debuttato al cinema con il suo...
Domenica In, Mara Venier punge Rocio Munoz Morales su Raoul Bova. E lei sbotta: "Manda vocali anche a te?"
Nuova divertente puntata in onda domenica 8 febbraio. Tanto divertimento con gli osp...
Mara Venier, addio Domenica In dopo il caso Mammucari: tre possibili eredi (uno è clamoroso)
Il caso Mammucari riaccende le voci sull'addio di Mara Venier a Domenica In. Matano ...
Domenica In, Mammucari gela Mara Venier: "Non puoi condurre". Poi l'attacco a Valeria Marini: "Da denuncia"
Nuova puntata colma di emozioni quella di Domenica In del 18 gennaio. Mara Venier ce...