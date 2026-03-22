Domenica In, Mara Venier sola in apertura dopo lo scontro con Mammucari. I social: "Li ha fatti sparire tutti?" Dopo il finale agitato con della scorsa puntata, la conduttrice per la prima volta appare a inizio trasmissione senza i suoi co-conduttori

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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La nuova puntata di Domenica In, domenica 22 marzo, apre in un modo diverso che non passa affatto inosservato agli occhi attenti del pubblico social. E d’altronde non notarlo sarebbe stato impossibile dopo la bufera scatenata durante la scorsa puntata dalle incursioni non esattamente azzeccate di Teo Mammucari che hanno fatto scattare la reazione della conduttrice.

Mara Venier, dopo lo scontro con Mammucari apertura senza co-conduttori: cosa sta succedendo

Prima la battuta infelice durante l’intervista a Peppe Iodice, poi il finale che ha fatto letteralmente saltare le staffe a Mara Venier che aveva chiamato al suo fianco prima di salutare il pubblico, un cameraman in procinto di andare in pensione per omaggiarlo e ringraziarlo degli anni di lavoro. Un bel momento anche per ricordare che, dietro ogni programma televisivo, non ci sono soltanto i volti noti che intrattengono il pubblico davanti alla telecamera, ma molti altri lavoratori che fanno girare al meglio una macchina complessa.

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Teo Mammucari però non ha colto il mood del momento, e ha invaso anche questo spazio, mettendosi di fronte alla telecamera, con un cartello con scritto "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima". Un’iniziativa che ha fatto perdere le staffe alla conduttrice che strappandogli dalle mani il cartello ha accusato il comico: "Sei un pirla, non conosci i momenti!" Secondo un retroscena raccolto da Fanpage, la cosa non sarebbe finita lì, ma l’arrabbiatura di Mara Venier sarebbe proseguita dietro le quinte, e una persona del suo staff sarebbe intervenuta per redarguire Mammucari. Secondo l’indiscrezione, poi smentita dalla stessa Mara Venier la conduttrice avrebbe addirittura dato un aut aut sulla presenza del comico nei suoi stessi spazi.

Venendo da questa settimana di fuoco è dunque del tutto comprensibile che non sia passato inosservato il singolare modo con cui Mara Venier ha aperto la puntata di domenica 22 marzo, ovvero sola: completamente sola. Fino alla scorsa settimana tutte le puntate sono state aperte con la conduttrice e i suoi "tre moschettieri" ovvero, oltre a Mammucari, Tommaso Cerno e Enzo Miccio. La loro assenza per i saluti di apertura del programma ha subito messo in agitazione il pubblico social: "Oggi niente apertura con i co-conduttori? Che strano", scrive un utente. "Ma li ha fatti sparire tutti?" scrive un altro, riferendosi alla conduttrice. "Che bel clima" commenta un altro.

L’ipotesi che circola sui social è che, per agire in modo un po’ diplomatico, si sarebbe pensato di lasciare del tutto sola Mara Venier, con anche l’assenza di Miccio e Cerno, ma la ragione principale sarebbe la presenza di Mammucari non gradita. Voci soltanto certo, ma gli indizi che a Domenica In non si stiano vivendo momenti esattamente rilassati non mancano.

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