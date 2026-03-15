Domenica In, Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: bordata di critiche sui social Mara Venier ha dedicato uno spazio di Domenica In nella puntata del 15 marzo 2026 a Enrica Bonaccorti con Alberto Matano e Valerio Rossi Albertini, ma pochi hanno gradito

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Mara Venier ha voluto dedicare uno spazio in apertura della puntata di "Domenica In" di oggi, 15 marzo 2026, a Enrica Bonaccorti, scomparsa tre giorni fa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato poco più di un anno fa. Tantissimi personaggi famosi hanno avuto modo di partecipare ai funerali che si sono tenuti ieri a Roma, presso la Chiesa degli Artisti, oltre a molte persone comuni, segno evidente di come l’artista fosse amata e apprezzata anche per la semplicità che non ha perso nonostante il successo.

A questo momento hanno preso parte Valerio Rossi Albertini e Alberto Matano, entrambi presenti alle esequie, così come la conduttrice, e suoi grandi amici, anche se il risultato che ne è uscito non è piaciuto a tutte le persone che lo hanno seguito da casa.

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"Domenica In", puntata 15 marzo 2026: il ricordo di Enrica Bonaccorti

La scomparsa di Enrica Bonaccorti ha colto di sorpresa un po’ tutti, solo un mese fa era infatti stata ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona", dove era stata protagonista di una reunion con alcune delle ragazze di "Non è la Rai". La sua perdita ha lasciato certamente un vuoto, anche per il modo in cui ha saputo affrontare la malattia, giunta inaspettata, ma gestita senza piangersi addosso sperando di potercela fare anche se purtroppo non è accaduto.

Tra le colleghe che la piangono c’è anche Mara Venier, che ha raccontato a "Domenica In" del grande rapporto che aveva con lei, ricostruito dopo un periodo di lontananza: "Da ragazze eravamo molto amiche, poi ci siamo allontanate in maniera stupida – sono state le parole della conduttrice -. Poi ci siamo riavvicinate e abbiamo recuperato tutto il tempo perso. Vivevamo a 5 minuti di distanza, stavamo sempre insieme".

Tra i ricordi più vividi della "zia Mara" ce n’è uno che risale a qualche mese fa, la festa che Enrica Bonaccorti aveva voluto organizzare lo scorso novembre per il suo compleanno, un evento in grande stile che pochi si sarebbero aspettati, ma che lei aveva pienamente motivato. "Eravamo in tantissimi, c’era tanto musica, abbiamo ballato, cantato. Una vera festa" – ha detto ancora Mara Venier. A un certo punto della serata, però, l’artista oggi scomparsa non si era sentita bene, per questo era stata costretta ad allontanarsi momentaneamente dagli ospiti, è stato in quel momento che aveva rivelato alla padrona di casa di "Domenica In" cosa l’avesse spinta ad agire in questo modo: "e: "L’ho voluta io Mara, era un mio grande desiderio. Quest’anno ci sono il prossimo anno non lo so" – è il racconto di Venier, visibilmente commossa.

L’intervento si è concluso con un segno di amarezza espresso dalla presentatrice, convinta che Enrica abbia ottenuto meno di quanto meritasse: "Nei suoi confronti c’è stata una profonda ingiustizia. Enrica meritava di più nel mondo della televisione".

Uno spazio piaciuto a pochi

Il modo in cui è stato gestito lo spazio di "Domenica In" per ricordare Enrica Bonaccorti non è in realtà piaciuto a molti telespettatori che hanno avuto modo di seguirlo in diretta. Su X sono stati diversi i commenti negativi apparsi mentre ancora Mara Venier stava dialogando con i suoi ospiti, Alberto Matano e Valerio Rossi Albertini.

"Autori di #domenicain leggete i commenti e datevi una regolata prossima volta", " Che momento imbarazzante questo ricordo di Enrica", "Enrica, negli anni 80, era una delle presentatrici più importanti, famose e di successo. Dopo non è la Rai, venne messa da parte e relegata a ruoli minori. Sarebbe bello che parlassero chiaramente per spiegarne la ragione, perché non ci credo che nessuno lo sappia", Giusti e meritati tributi alla Bonaccorti ma in vita non la facevano lavorare da anni", sono solo alcuni dei pensieri degli utenti sul social network.

Non è mancata qualche critica anche al fisico. che è arrivato a parlare delle condizioni della conduttrice scomparsa in ospedale. "Questo pare che stia facendo una lezione. Privo totalmente di empatia", "Che pesantezza Rossi Albertini, ma sta facendo una lezione di scienze?", hanno detto alcuni.

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