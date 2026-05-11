Domenica In, salta Matano e colpo di scena in Rai: “Resta Mara Venier” (ma cambierà tutto) Sembrava pronta la successione di Alberto Matano, ma le ultime indiscrezioni ribaltano tutto: Mara Venier verso la conferma con un format rinnovato.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Si avvicina il gran finale dell’attuale stagione di Domenica In e, come ogni anno, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul futuro del contenitore domenicale di Rai 1. Negli ultimi mesi si era parlato con insistenza di un possibile addio di Mara Venier, considerato da molti ormai inevitabile dopo anni di successi e ascolti record e, soprattutto, dalla necessità della conduttrice veneta di tirare un po’ il fiato dopo aver timonato 17 edizioni (di cui le ultime 8 consecutive). Parallelamente, il nome più accreditato per raccogliere la sua eredità sembrava essere quello di Alberto Matano. Eppure, nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato. Secondo nuove indiscrezioni trapelate dal portale Dagospia, la storica padrona di casa sarebbe pronta a restare ancora una stagione alla guida del programma.

Domenica In, Mara Venier verso la conferma: sfuma l’ipotesi Matano?

Per mesi il futuro di Domenica In è stato al centro del dibattito televisivo. In molti davano ormai per certo il passo indietro di Mara Venier, soprattutto dopo le numerose voci che volevano Alberto Matano pronto a raccogliere il testimone. Il conduttore de La Vita in Diretta sembrava infatti il favorito nella corsa alla successione, superando anche altri nomi molto discussi come quelli di Francesca Fialdini e Caterina Balivo.

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Adesso, però, lo scenario appare completamente diverso. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, salvo sorprese dell’ultimo momento, Mara Venier dovrebbe restare saldamente al timone della trasmissione anche nella prossima stagione televisiva. Una notizia che rappresenta un vero colpo di scena per il pubblico Rai, convinto ormai che questa fosse l’ultima edizione della conduttrice veneta. Al momento da Viale Mazzini non sarebbe ancora arrivata un’ufficialità definitiva, ma le trattative sarebbero in corso. Nei prossimi giorni potrebbero infatti tenersi nuovi incontri tra i vertici Rai, il direttore del daytime Angelo Mellone e il manager della conduttrice, Beppe Caschetto, per definire gli ultimi dettagli.

Rai pronta a rivoluzionare Domenica In: cosa può cambiare

La possibile permanenza di Mara Venier potrebbe però coincidere con un’importante trasformazione del programma. Sempre secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Rai starebbe valutando l’idea di rimettere mano al format storico della domenica pomeriggio, introducendo una nuova linea editoriale e una scrittura differente rispetto alle ultime stagioni.

L’obiettivo sarebbe quello di rinnovare il prodotto senza snaturarne l’identità, cercando di mantenere il forte legame con il pubblico ma con uno stile più moderno e dinamico. Non è ancora chiaro quali modifiche potrebbero essere introdotte, ma si parla di cambiamenti significativi nella struttura del programma e nei contenuti. Per il resto, invece, il daytime Rai non dovrebbe subire grandi rivoluzioni. Complici gli ascolti positivi ottenuti nell’ultima stagione, gran parte dei programmi quotidiani dovrebbe essere riconfermata quasi integralmente. Anche sul fronte della prima serata, almeno per ora, non sembrano previste particolari sorprese.

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