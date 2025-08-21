Trova nel Magazine
Domenica In, Mara Venier è pronta: arrivano Enzo Miccio, Teo Mammucari, Tommaso Cerno e una sorpresa

Tutto pronto per la nuova formula corale dello storico programma Rai, con volti inediti al fianco della conduttrice: ecco i tre nomi ufficiosi e il quarto inedito.

Riccardo Greco

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Domenica In, al via dal 21 settembre. Quest’anno non si tratterà di una stagione qualsiasi: il programma compie 50 anni e la Rai sembra intenzionata a celebrarlo con un impianto diverso dal solito. Come sappiamo Mara Venier, ancora una volta al timone, avrebbe deciso di non portare avanti la conduzione da sola ma di condividere il palco con alcuni nomi scelti con cura.

I tre volti scelti: Teo Mammucari Enzo Miccio e Tommaso Cerno

Le ultime indiscrezioni avanzate Adnkronos parlano di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio come co-conduttori. Tre profili differenti che dovrebbero affiancare la conduttrice in altrettanti segmenti del programma. Cerno dovrebbe occuparsi dell’attualità, portando in studio il dibattito su temi caldi della settimana. Mammucari, con la sua verve comica, avrebbe invece il compito di riportare in auge il Cruciverbone, il gioco storico di Domenica In che ritorna proprio in occasione del cinquantesimo anniversario. Miccio, infine, sarà protagonista di una rubrica dedicata ai sentimenti, con il suo stile riconoscibile e diretto.

Un’edizione corale per Domenica In di Mara Venier

Questa scelta di volti risponde al desiderio di Mara Venier di costruire un’edizione più corale. Non un semplice talk, ma un contenitore capace di alternare linguaggi diversi senza perdere la sua identità storica. La presenza di tre co-conduttori così eterogenei sembra andare esattamente in questa direzione, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione del pubblico e offrire più spunti nel corso delle lunghe dirette domenicali.

Il quarto nome a sorpresa e la ricorrenza speciale

Accanto a questi tre volti, si fa strada anche un altro nome che potrebbe arricchire la squadra: quello di Vincenzo De Lucia. L’attore e imitatore napoletano è diventato popolare per le sue imitazioni di personaggi televisivi come Maria De Filippi, Francesca Fagnani e la stessa Venier. La sua presenza sarebbe un valore aggiunto, capace di portare comicità e leggerezza in un’edizione che non vuole solo celebrare il passato, ma anche rinnovarsi.

Il cinquantesimo compleanno di Domenica In non sarà dunque una semplice ricorrenza, ma l’occasione per sperimentare una formula diversa. Mara Venier non rinuncia al suo ruolo centrale, ma sceglie di circondarsi di volti che possano dare nuova linfa al programma: Cerno, Mammucari, Miccio e forse anche De Lucia. Una combinazione che mescola attualità, intrattenimento e comicità, pronta a sorprendere i telespettatori affezionati e ad attirarne di nuovi. Non ci resta ora che aspettare e scoprire se le voci sempre più insistenti sui tre co-conduttori verranno confermate anche dalla diretta interessata.

Domenica In - Teo Mammucari - Mara Venier

Programmi

