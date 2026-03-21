Domenica In, Mara Venier (furiosa) verso l'addio: due big per rimpiazzarla (ma occhio a De Martino)
Il caso Mammucari riaccende le voci sull'addio di Mara Venier a Domenica In. Matano e Fialdini in lizza per la successione, ma De Martino può fare en plein con Sanremo.
Aria di cambiamento per Domenica In, storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni su un possibile addio di Mara Venier, volto simbolo del programma da anni. A riaccendere i riflettori è stato anche un acceso momento in studio che domenica scorsa ha fatto discutere pubblico e addetti ai lavori. E mentre i fan si interrogano sul futuro della trasmissione, iniziano già a circolare i nomi dei possibili eredi. Tra conferme e suggestioni, il toto-conduttore è ufficialmente aperto.
Domenica In, Mara Venier e il caso Mammucari: l’addio è vicino
L’ultima puntata d Domenica In, in onda lo scorso 15 marzo, ha segnato un momento particolarmente acceso per Mara Venier, protagonista di un paio di momenti di forte tensione con Teo Mammucari che non sono passati inosservati. Durante l’intervista a Peppe Iodice, Mammucari infatti è intervenuto con battute sul suo film giudicate fuori luogo, facendo irritare Mara Venier. Come se non bastasse, nel finale di trasmissione, mentre la conduttrice stava salutando uno storico cameraman in pensione, il comico romano ha interrotto con un cartello ironico, rovinando il momento e scatenando la sua reazione: "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti, ma non si può". Un confronto dai toni tesi che ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando commenti e riflessioni sul clima all’interno del programma.
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Ma non si tratta solo di un episodio isolato. Da tempo la conduttrice lascia intendere la possibilità di un passo indietro, parlando apertamente della fatica di sostenere un impegno così importante stagione dopo stagione. Secondo alcune fonti, questa potrebbe davvero essere la volta buona: non un semplice annuncio come in passato, ma una decisione concreta. Dopo anni di conduzione e ascolti solidi, l’ipotesi di un addio inizia a farsi sempre più credibile. Anche perché il format, pur rimanendo un pilastro della rete, nella prossima stagione potrebbe essere pronto a rinnovarsi con nuove energie.
Chi al posto di Mara Venier? Da Matano e Fialdini a De Martino
Con l’eventuale uscita di scena della storica padrona di casa, si apre inevitabilmente il capitolo successione. Tra i nomi più accreditati spiccano quelli di Alberto Matano e Francesca Fialdini, entrambi già volti affermati della Rai e considerati dai vertici di Viale Mazzini soluzioni affidabili per un contenitore così delicato. Matano, forte del successo quotidiano con La Vita in Diretta, rappresenterebbe una scelta in continuità, capace di mantenere il taglio informativo e popolare del programma. Fialdini, invece, ormai da anni volto affermato della domenica di Rai 1 al timone di Da Noi a Ruota libera, porterebbe uno stile più elegante e riflessivo, con una conduzione orientata all’approfondimento e all’empatia.
Tuttavia, nelle ultime ore si è fatta strada anche una suggestione più sorprendente: quella che porta a Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, reduce da una crescita costante in termini di popolarità e credibilità televisiva che l’ha portato alla conduzione del Festival di Sanremo 2027, potrebbe rappresentare una scelta più audace, capace di intercettare un pubblico diverso e ringiovanire il format. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il dibattito è aperto. E mentre il pubblico resta affezionato alla presenza di Mara Venier, il futuro di Domenica In sembra sempre più al centro di una possibile rivoluzione.
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