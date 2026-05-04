Domenica In, Mara Venier dimentica Nicolò Filippucci e si infuria con gli autori: “Non si può lavorare così”. Caos in diretta Verso la fine della trasmissione, la conduttrice ha scordato l’entrata in scena del cantante Nicolò Filippucci: un episodio diventato subito virale sul web.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La puntata di ieri di Domenica In si è conclusa con uno di quei momenti di televisione "vera" che tendono a dividere il pubblico tra chi ride, chi si indigna e chi non riesce a smettere di guardare. Protagonista assoluta Mara Venier, al timone del programma da anni e pronta a salutare definitivamente il pubblico al termine di questa stagione, che nel finale della trasmissione ha vissuto un mento di confusione, dimenticandosi di dover presentare un ospite. L’episodio è immediatamente diventato virale anche sui social, scatenando centinaia di commenti. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Mara Venier dimentica Nicolò Filippucci: la gaffe a Domenica In

Verso il finale della puntata di ieri di Domenica In, tra la conduttrice Mara Venier e la sua squadra di autori c’è stato un particolare momento di confusione e imbarazzo. La conduttrice, già pronta per i saluti finali, si è infatti dimenticata che in scaletta mancava ancora un ospite, ovvero Nicolò Filippucci, ex allievo di Amici e vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, pronto ad esibirsi sulle note del suo ultimo singolo.

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A seguire gli autori le hanno segnalato la svista e la Venier ha quindi chiamato in scena il giovane cantante, senza però trattenere il disappunto verso i colleghi per non aver ricevuto informazioni chiare. Rivolgendosi direttamente allo staff con toni piuttosto accesi, Mara ha infatti esclamato: "Nicolò Filippucci, vincitore Nuove Proposte Sanremo. Che canta? Se non me lo dite non si può lavorare così, l’ho chiamato". Una volta entrato in studio Nicolò, le cose hanno però iniziato ad andare anche peggio.

Mara Venier, visibilmente irritata per le indicazioni ricevute in precedenza, si è rivolta direttamente al giovane artista chiedendogli cosa avrebbe cantato, per poi rivolgersi ancora ai colleghi: "Non è quella che dite voi, mi fate sbagliare". La conduttrice ha poi faticato a comprendere il titolo del brano, ovvero Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore, e Filippucci lo ha ripetuto più volte con molta pazienza fino a che finalmente non è partita la musica.

Mara Venier e la gaffe a Domenica In: il web si scatena

Inutile dire che, dopo questo siparietto dai tratti assurdi, i social si sono letteralmente scatenati. Il video della gaffe della Venier è diventato virale nel giro di pochi minuti, e i commenti non si sono certo fatti attendere. "Mi sa che la Venier si fosse proprio dimenticata di Nicolò Filippucci", ha scritto un utente su X. E ancora: "Disastro. Venier scorda la presenza di un ospite, Niccolò Filippucci. Glielo dicono gli autori, lei li incolpa di non averglielo segnalato per tempo. Partono sfottò. Il cantante arriva presentato male. Lui le dice il nome del brano che canterà, Venier non capisce" e "Quest’anno troppa confusione, in questo programma".

Insomma, questa particolare chiusa di puntata non è certo passata inosservata e molti telespettatori hanno anche ipotizzato una stanchezza ormai evidente da parte di Mara Venier, soprattutto sapendo che gli ultimi mesi non sono stati semplici per lei. La conduttrice ha infatti dovuto far fronte a diverse operazioni agli occhi e alla preoccupazione per le condizioni di salute del marito Nicola Carraro, che non ha attraversato un periodo facile. E, in fondo, dopo tanti anni di dirette, ospiti, improvvisazioni e domeniche trascorse in studio, forse è proprio questa autenticità, schiettezza e normalità che rende Mara Venier ancora così amata.

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