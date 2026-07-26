Domenica In 2026, Mara Venier riscrive il format con nuovi volti al suo fianco: le novità, dal talent allo spazio Linea Verde La storica trasmissione di Rai1 si prepara a una nuova stagione tra interviste, giovani talenti, spettacolo e un inedito spazio dedicato al pranzo della domenica degli italiani

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Mara Venier lo aveva anticipato: sarebbe tornata al timone di Domenica In solo davanti a un progetto capace di rinnovare il programma senza cancellarne l’identità. Ora quel progetto sembra prendere sempre più forma. La storica trasmissione di Rai 1 si prepara infatti a una stagione diversa dal passato, con l’obiettivo di intercettare un pubblico più ampio e soprattutto più giovane. La prima grande novità riguarda lo spazio dedicato ai talenti emergenti. Dopo anni in cui il contenitore domenicale ha puntato soprattutto sulle interviste ai grandi nomi dello spettacolo, nella nuova edizione arriverà un segmento dedicato agli under 30, con giovani artisti pronti a esibirsi davanti al pubblico di Rai 1. Un elemento che porta Domenica In in una direzione più vicina ai talent show e ai programmi che negli ultimi anni hanno saputo creare nuovi volti. Ma il cambiamento non si fermerà alla musica e alle performance. Il nuovo corso prevede anche un momento ispirato al mondo di Linea Verde, con tavolate, convivialità e il racconto delle abitudini degli italiani durante il pranzo della domenica.

Domenica In: torna Angelo Mellone con Mara Venier

A confermare questa nuova impostazione è stato Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime Rai, che per la prossima stagione ha deciso di affiancare Mara Venier anche come autore del programma. L’obiettivo è costruire una Domenica In più corale, capace di unire racconto, spettacolo e momenti di condivisione. La tavola diventa così un nuovo simbolo del programma: non solo interviste e ospiti, ma anche il tentativo di raccontare un’abitudine molto italiana, quella della domenica trascorsa insieme davanti a un pranzo in famiglia. Il cuore del programma resterà comunque Mara Venier e il suo rapporto con gli ospiti. Le celebri interviste one-to-one continueranno a essere centrali, con protagonisti del mondo della musica, della televisione, del cinema e dello spettacolo.

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La nuova formula di Domenica In tra lifestyle e attualità

Accanto a questo spazio troveranno posto anche nuovi elementi: un segmento dedicato all’attualità con Tommaso Cerno, un angolo più leggero legato al gossip e al costume con Enzo Miccio, il talent per i giovani artisti e i collegamenti con le case degli italiani. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. Domenica In resta uno dei programmi simbolo della televisione italiana, ma il pubblico televisivo è cambiato e anche i grandi appuntamenti della domenica devono trovare nuovi linguaggi. Mara Venier rimane il volto rassicurante della trasmissione, ma intorno a lei nasce una formula che prova a mescolare passato e futuro: il salotto storico, i nuovi talenti e una dimensione più popolare e partecipativa. Il nuovo format sarà ancora quello di sempre o il tentativo più ambizioso di trasformarla in qualcosa di completamente diverso? La risposta arriverà a settembre.

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