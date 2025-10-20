Domenica In, Mammucari travolto (ancora) dalle polemiche. E il web sta con Enzo Miccio: "Poverino"
Mentre gli ascolti del talk di Rai 1 calano a picco, le critiche sui social sono sempre più pesanti: "Il livello più basso".
Domenica In non sta marciando bene. Se sul fronte ascolti lo storico talk di Rai 1 deve fare i conti con il successo di Amici e di Verissimo, dall’altra parte le scelte ‘rivoluzionarie di questa 50esima edizione non stanno piacendo per nulla al pubblico. La presenza dei tre nuovi co-conduttori in affiancamento a Mara Venier, Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari, pare non funzionare, soprattutto per gli ultimi due che, puntata dopo puntata, hanno visto i loro spazi ridursi sempre più. Inoltre, tra il wedding planner e il presentatore romano, non sembra esserci molta simpatia e nel dietro le quinte si parla di forti tensioni tra loro. Dopo le frecciatine della scorsa settimana ieri, domenica 19 ottobre 2025, Teo ha lanciato una nuova stoccata al collega: alla domanda di Mara Venier che ha chiesto a Mammucari se il mago Silvan gli avesse preso spazio, lui ha replicato: "No, me l’ha preso Miccio lo spazio!".
Teo Mammucari, i social lo bocciano a Domenica In: "Il livello più basso"
Mentre gli spazi di Teo Mammucari ed Enzo Miccio vengono ridotti sempre più a Domenica In, sui social i telespettatori sono impietosi e hanno criticato aspramente sia questa nuova edizione del talk di Rai 1, che il conduttore romano. Il caos in studio, le tensioni palpabili tra Enzo e Teo, e la qualità dello spazio riservato a quest’ultimo, passato da ‘Gioco del tabellone’ ‘ a ‘Giochiamo con Teo’, fino al momento di magia e comicità condiviso con il Mago Silvan, non stanno piacendo per nulla:
"Con lo spazio di #Mammuccari di oggi #Domenicain ha raggiunto il livello più basso. Possibile che sul #serviziopubblico debba andare in onda una roba del genere? Possibile che nessuno faccia nulla? Che vergogna", "Per me questa #domenicain potremmo pure chiamarla domenica del disagio", "Orribile! Orribile! Orribile! A me Mammuccari piace, ma a #domenicain ha un ruolo penoso, supportato da autori da no comment. Meglio tagliare il suo spazio e soprattutto chi pensa la sua fascia di presunto spettacolo", "Questa edizione mi ha davvero delusa! Essendo la cinquantesima mi aspettavo qualcosa di meglio, invece devo dire che è la peggiore tra tutte quelle che ho visto!", "Praticamente il momento Teo Mammucari ora è diventato solamente il pretesto per promuovere ‘Lo Spaesato'".
Solidarietà degli utenti, invece, a Enzo Miccio: "Fossi al posto di miccio non tornerei direttamente più … trattato sempre di più con pochissimo rispetto ,gli viene troncato sempre il suo intervento ( di pochi miseri miseri minuti ) sostenendo che il tempo sia finito", "Povero Miccio… gli tolgono sempre lo spazio!".
