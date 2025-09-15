Domenica In, pasticcio della Rai: lo spoiler sui nuovi conduttori (mai annunciati). Chi affianca Mara Venier
Gaffe su RaiPlay, dove la rete ammiraglia rivela in anteprima i tre nomi che affiancheranno la conduttrice alle redini della nota trasmissione domenicale.
Sono mesi, ormai, che i vertici Rai tentano di trovare la quadra per la conduzione della prossima edizione di Domenica In, la quale non sarà una delle tante ma bensì la 50esima. Tra ipotesi, nomi già confermati e successivamente cancellati, indiscrezioni e rumors di vario genere, trovare tre nomi da affiancare a Mara Venier non è stato per nulla facile per la rete ammiraglia, ma pare proprio che i vertici di Viale Mazzini siano finalmente riusciti ad arrivare a una conclusione. A rivelarlo è stata proprio la Rai spoilerando per sbaglio i nuovi conduttori di Domenica In attraverso RaiPlay: scopriamo di più.
Domenica In, chi affianca Mara Venier: lo spoiler della Rai
Ebbene sì, fino a qualche ora fa, nella descrizione di Domenica In presente sulla piattaforma streaming RaiPlay, era possibile leggere una frase che non è certo passata inosservata: "Questa edizione è caratterizzata da una importante ricorrenza: i 50 anni di storia di questo programma, tra i più longevi della Rai. Per Mara Venier sarà la 17esima volta alla conduzione del programma, la sua ottava edizione consecutiva. Quest’anno la trasmissione è arricchita dalla presenza in studio di alcuni compagni di viaggio che affiancano la conduttrice in vari momenti. Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio".
La Rai, essendosi probabilmente accorta della gaffe, ha poi rimosso la frase incriminata, la quale però è stata diffusa sul web in pochissimi minuti. Ecco allora lo spoiler del giorno: ad affiancare Mara Venier alla conduzione della prossima stagione di Domenica In, dopo infinite ricerche, troveremo proprio Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Occorre dire, però, che nonostante questi tre nomi appaiano ormai più che certi, è necessario attendere la conferma che arriverà nel corso della Conferenza Stampa ufficiale.
Domenica In, il debutto di Cerno, Mammucari e Miccio
Per la 50esima edizione di Domenica In, Mara Venier ha dunque scelto come compagni di viaggio tre personalità molto diverse tra loro. Tommaso Cerno è un ex parlamentare e un noto giornalista, nonché attuale direttore del Tempo, e con la sua esperienza sarà in grado senza dubbio di portare nel programma puntuali approfondimenti sui principali temi d’attualità. Teo Mammucari è un grande professionista dell’intrattenimento, con all’attivo la conduzione di molteplici programmi, e sarà quindi interessante comprendere quale spazio condurrà nel contenitore domenicale. Infine, Enzo Miccio è indubbiamente la quota più giocosa e glamour dell’edizione e, con la sua grande esperienza nel mondo del lifestyle e della moda, porterà senza dubbio spazi di grande interesse e quel pizzico di leggerezza che male non fa.
