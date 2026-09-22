Domenica In, cambia (anche) la sigla: Mara Venier sceglie Franco Ricciardi e un’altra star napoletana Mara Venier ha scelto - di nuovo - Sannino e Ricciardi per firmare la sigla della nuova edizione del talk show. Ecco le altre novità

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Mara Venier torna su Rai 1 ogni domenica, con la sua Domenica In, in partenza il prossimo 27 settembre. Il programma è sicuramente tra i più storici della tv italiana e, anche stavolta, la conduttrice ne è al timone per un’edizione ricca di nuovi contenuti ed emozioni. Pare che ci sarà un linguaggio inedito con più spettacolo e soprattutto un’attenzione maggiore alle generazioni più giovani. Nel frattempo, Venier ha puntato sue due grandi talenti, a cui è molto affezionata, e che hanno firmato di nuovo la sigla della trasmissione.

Domenica In e la sigla firmata da Sannino e Ricciardi

Per la seconda volta, la sigla della nuova edizione di Domenica In sarà firmata dai due cantautori Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Questi ultimi avevano già realizzato il jingle qualche anno fa e, proprio in quella occasione, entrambi avevano stretto un rapporto professionale ma anche di amicizia con la padrona di casa Mara Venier.

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L’annuncio ufficiale è arrivato proprio sul profilo social di Sannino che, a tal proposito, ha scritto: "Siamo felici e onorati di condividere con voi una bella notizia". E ancora: "È la seconda volta, ed è forse un piccolo record di cui siamo onorati e lusingati". La nuova canzone si chiamerà proprio Domenica In, e sarà il sottofondo musicale della nuova edizione 2026/2027 del programma di Rai 1. Sotto allo stesso post, Ricciardi ha invece commentato: "Si ritorna sempre dove si è stati bene".

Entrambi hanno poi ringraziato sia Mara Venier che tutta la squadra del programma.

Domenica In: quando inizia e cosa cambia

Tra le novità più importanti c’è appunto la scelta di dare maggior rilievo agli artisti emergenti. Il programma sarà infatti una vera e propria vetrina che darà la possibilità ai ragazzi di mostrare il proprio talento. Venier ha infatti lanciato un appello ai giovani tra i 18 e i 35 anni che sentono di avere qualcosa da donare al pubblico. In più sarà dato spazio alla convivialità, con una tavola che permetterà di raccontare abitudini e tradizioni degli italiani.

Al centro dello show resta comunque il volto di Mara Venier, con le sue interviste individuali a personaggi del mondo dello spettacolo e, ad arricchire il tutto, ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il primo tratterà tematiche relative all’attualità, mentre Miccio temi riguardanti il costume, il gossip e l’intrattenimento. In ogni appuntamento, è inoltre previsto uno spazio fisso per un gruppo ristretto di personaggi del mondo dello spettacolo e del varietà. La data di inizio è prevista per il prossimo 27 settembre.

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