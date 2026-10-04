Domenica In e Da Noi A Ruota Libera: Mara Venier tra Pooh, Garlasco e scintille post Ballando. Fialdini con le star di Doc Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 4 ottobre, dei talk di Rai 1. Mara Venier accoglie i Pooh e i protagonisti di Ballando con le stelle; Fialdini con Carolyn SMith e gli attori di Doc

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La domenica televisiva di Rai 1 prevede oggi, domenica 4 ottobre, il secondo doppio appuntamento stagionale affidato a Mara Venier e Francesca Fialdini. Alle 14.00, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di Domenica In, mentre alle 17.20 tocca a Da noi… a ruota libera. Musica, televisione, attualità e storie personali accompagnano così il pubblico fino al pre-serale.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 4 ottobre 2026

Tra gli ospiti più attesi del salotto di Mara Venier ci sono i Pooh, protagonisti di un momento musicale dedicato ad alcuni dei brani che hanno illuminato la loro lunghissima carriera. Il gruppo propone Uomini soli, Pensiero e Chi fermerà la musica e presenta anche Banda nel vento, il nuovo libro fotografico che prende il titolo da un loro brano del 1981. Attraverso immagini in gran parte inedite, il volume ripercorre circa sessant’anni di storia della band, intrecciandola ai cambiamenti della società e del costume italiano.

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Domenica In dedica poi ampio spazio alla prima puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Rai 1 nella serata di sabato 3 ottobre. Nel segmento Amici miei arrivano in studio alcuni dei concorrenti della nuova edizione: Monica Guerritore, Massimo Ghini, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione. Con loro ci sono anche Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra, coinvolti nel meccanismo del tesoretto.

L’attualità entra nel programma mediante un nuovo approfondimento sul caso Garlasco. Mara Venier e Tommaso Cerno commentano gli ultimi sviluppi insieme a Salvo Sottile e Rita Cavallaro, mentre il generale Luciano Garonfalo interviene in collegamento.

Parentesi più leggera quella della moda e dello spettacolo, con Enzo Miccio impegnato nella sua Top5. Per il Pranzo della domenica, invece, Savino Zaba si collega dalla Riviera romagnola, dove incontra Mirko Casadei (figlio dell’indimenticato Raoul) insieme alla sua orchestra. In studio è presente anche la nuova band del programma, guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

In chiusura Mara Venier si sposta idealmente al Foro Italico di Roma per la quindicesima edizione di Tennis & Friends.

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera

Dalle 17.20 Francesca Fialdini accoglie il pubblico di Rai 1 con una nuova puntata di Da noi… a ruota libera, che questa settimana punta le luci della ribalta su alcuni dei programmi più seguiti della rete.

L’apertura è affidata a Carolyn Smith. La coreografa e ballerina racconta a Francesca Fialdini il suo lungo percorso all’interno dello show del sabato sera Ballando con le stelle e il rapporto con il mondo della televisione e della danza. Nella nuova edizione del programma, inoltre, la stessa Fialdini è coinvolta nel gioco del tesoretto insieme a Simona Ventura. La Smith ha più volte raccontato la sua lunga battaglia contro la malattia.

In studio arrivano quindi Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti anche quest’anno di Tale e Quale Show. I due partecipano alla gara attraverso la formuladei duetti impossibili, esibendosi sempre insieme nei panni di celebri coppie della musica e dello spettacolo; o mettendo insieme dei duetti più o meno (im)probabili.

La parte finale della puntata guarda invece a Doc – Nelle tue mani, serie tornata su Rai 1 con la quarta stagione dal 1° ottobre. Francesca Fialdini incontra Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, tre degli interpreti del nuovo capitolo della fiction con Luca Argentero, per raccontare personaggi, novità e sviluppi della serie.

Domenica In e Da noi… a ruota libera: dove vederli

Domenica In va in onda oggi, domenica 4 ottobre 2026, dalle 14.00 su Rai 1, mentre Da noi… a ruota libera è previsto a partire dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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