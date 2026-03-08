Domenica In, Mara Venier sbotta contro la regia: "Ma siete ubriachi?". Poi gela Elettra Lamborghini sul marito: "Non è bello" Nuova emozionante puntata di Domenica In, nel pomeriggio del 8 marzo. Mara Venier diverte, emoziona e fa riflettere spaziando dallo spettacolo all'attualità. Rocco Papaleo e Elettra Lamborghini scatenati

Nella giornata dedicata alla celebrazione delle donne, Mara Venier è tornata con una nuova emozionante puntata di Domenica In, andata in onda nel pomeriggio del 8 marzo 2026 su Rai 1. Supportata da Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno, la Zia Mara ha spaziato da musica a cinema passando per attualità, con le solite interviste con ospiti d’eccezione come Elettra Lamborghini, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo e molti altri. Scopriamo tutto quello che è successo.

Domenica In, puntata 8 marzo 2026: cosa è successo

L’apertura del talk show è dedicata a una delle vicende più scottanti degli ultimi tempi, ovvero quella del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo venuto a mancare a causa degli errori medici. In studio, invitati dalla padrona di casa, ci sono mamma Patrizia Mercolino e papà Antonio, che rivivono la storia del piccolo e di tutto quello che ha portato al tragico evento. Tra commozione e lacrime, i genitori raccontano tutte le emozioni di quei giorni difficili, nei quali hanno sperato di poter vedere star meglio il figlio. Si volta pagina facendo un passo indietro e tornando a parlare del Festival di Sanremo. In studio arriva Francesco Renga che rivive le emozioni vissute alla kermesse da poco terminata: "Jolanda è una giovane donna ora ed è il riferimento della mia vita" racconta il cantante, riferendosi alla figlia e alla bellezza del loro rapporto. Mara Venier omagga il cantautore con una video che ripercorre le sue undici partecipazioni a Sanremo, nel quale ha trionfato nel 2005 con il brano "Angelo". "E’ stato un Sanremo capitato per caso, mi chiamò Paolo Bonolis e non avevo nemmeno un brano da portare" racconta Renga, che poi spiega di aver scritto in una notte la canzone vincitrice, dedicata alla figlia. Prima di congedarsi, il cantante si esibisce con la canzone "Il meglio di me", brano inedito portato a questo ultimo Festival sanremese.

Si continua all’insegna della musica con Elettra Lamborghini, terza ospite del salotto della Venier: "Volevo fare un gesto carino portandoti le mimose, ma il mio bouquet è uno schifo a confronto di quello di Francesco Renga" esordisce la vulcanica cantante, che comincia col botto un intervista che promette benissimo. "Tu per me hai vinto il primo premio per la simpatia, sei la migliore" incalza la Venier. "Io non sono una da vita mondana, sto a casa e al massimo vado a parlare con i miei cavalli" continua la Lamborghini, mentre la padrona di casa scherza scatenando il pubblico: "Ma che gli dici ai cavalli?". La cantante prosegue raccontando come ha conosciuto il marito Afrojack, deejay nella vita: "Io non sapevo proprio chi fosse lui, avevo sentito qualche canzone ma non lo conoscevo" e poi ancora:"Però non gliel’ho data subito eh, se lo vuoi sapere". Alla veracità della cantante, replica, con tanta altra veracità, Mara Venier, che scatena il pubblico parlando dell’aspetto fisico del compagno della cantante: "Non è che sia così bello eh, guarda pure in questa foto non è venuto benissimo". L’intervista prende una piega hot e la Lamborghini decide di fare una domanda alla conduttrice: "Sai Mara, dopo tanti anni che vedi sempre lo stesso "pippo" del tuo uomo, ti stufi, tu da quanti anni sei sposata e vedi lo stesso?" – "Beh se proprio lo vuoi sapere non vedo più nemmeno quello" replica Mara Venier, divertendo il pubblico. Prima di salutare, Elettra Lamborghini porta sul palco "Voilà" , non prima di divertire con una nuova freddura: "Ma che caldo qua Mara, poi hai queste sedie in sintetico che fanno calore".

Tommaso Cerno, insieme ad altri opinionisti, raggiunge Mara Venier al tavolo dello studio per affrontare un tema d’attualità importante, ovvero quella della "famiglia nel bosco". Gli ospiti, insieme alla conduttrice, si domandando quanto sia stato giusto, da parte dello stato, intervenire in questo modo e togliere i figli ai genitori per il loro modo di vivere "diverso" da quello considerato comune. Superato il momento dell’attualità si passa al cinema con l’ingresso nel salotto di Vanessa Scalera e Rocco Papaleo: la prima per parlare dell’attesissimo ritorno della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e il secondo per presentare il film "Il bene comune" in uscita il 12 marzo e del quale è regista. Dopo aver mandato un video omaggio per l’attrice, Mara Venier gela Rocco Papaleo: "Per te non c’è il video omaggio, mi hanno avvisato troppo tardi e non siamo riusciti". Subito dopo la conduttrice bacchetta la sua regia per non avvisarla su quale video mandare: "Ma siete ubriachi oggi? che state combinando?". Come in occasione dell’intervista ad Elettra Lamborghini, anche questa chiacchierata sfocia in hot e Rocco Papaleo si avvicina sexy a Mara Venier e la bacia sulle labbra: "Fa questo solo perchè vuole il video omaggio. Ma se ti mando il video, tu cosa mi dai in cambio?". Il tanto atteso video dedicato all’attore arriva e lui ne approfitta per baciare ancora la conduttrice, che incalza tra le risate: "Ma non perde occasione eh". Teo Mammucari si unisce per esibirsi insieme a Papaleo e un fake Achille Lauro, vestito di bianco con tanto di tatauggi sul volto come il popolare cantante. Non c’è due senza tre e prima di congedarsi, Rocco Papaleo bacia ancora la presentatrice, in un abbraccio al quale si unisce anche Vanessa Scalera.

"Sto bene, anche se ho la bronchite ma sono molto contento di essere qua" con queste parole Alessandro Gassmann apre la sua intervista, giunto in studio per presentare la nuova serie tv "Guerrieri", in arrivo con la prima puntata nella prima serata di lunedì 9 marzo 2026. "Voglio parlare alla mia collega attrice, sei molto brava, ho visto il film di Ozpetek" si complimenta l’attore, riferendosi alla parte interpretata dalla Venier nella pellicola "Diamanti". Il figlio d’arte continua raccontando l’emozione di questo nuovo debutto e di come sia stato interessante interpretare il ruolo d’avvocato, parte per la quale ha effettuato un lavoro specifico. Ultimo ospite ad accomodarsi sul divano di Mara Venier è Vincenzo Ferrera, il celebre "Beppe" di Mare Fuori. L’attore, oltre a raccontare qualche novità della sesta stagione, già disponibile su Raiplay, si è aperto con la conduttrice, ripercorrendo la sua carriera e analizzando la tanta fortuna avuta nell’aver interpretato il ruolo nella celebre serie ambientata a Napoli. "Grazie a Mari Fuori la mia vita è cambiata e sono arrivati altri grandi successi" confessa l’attore, che poi sottolinea il suo stato d’animo: "Non posso dire di essere felice, ma ci sto lavorando e primo poi arriverà". La chiusura del talk, come sempre, è affidata a Teo Mammucari e al gioco della cassaforte, con il quale un telespettatore può vincere un premio in denaro. Nessuno, purtroppo, riesce a vincere il premio e dopo aver riascoltato "Per sempre si" brano vincitore di Sanremo 2026, la padrona di casa rinnova l’appuntamento per la prossima puntata.

