Domenica In, Mara Venier punge Rocio: “Farei un pensierino a Raul Bova”. E lei provoca: "Manda vocali anche a te? Nuova divertente puntata in onda domenica 8 febbraio. Tanto divertimento con gli ospiti in studio. Mara Venier punge Rocio Munoz Morales in un'intervista a cuore aperto

Torna Domenica In con il consueto appuntamento della domenica pomeriggio. Nella puntata del 8 febbraio 2026, Mara Venier continua il viaggio nel tempo nella musica di Sanremo e spazia tra musica, cinema e spettacolo attraverso le interviste dei tanti ospiti in studio come Mika, Rocio Munoz Morales, Antonio Albanese e Giovanni Battiston. Sempre presente anche il trio di co-conduttori formato da Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Scopriamo cosa è successo nel salotto domenicale del talk show in onda su Rai 1.

Domenica In, puntata 8 febbraio 2026: cosa è successo

Apertura canterina quella di Domenica In del 8 febbraio, infatti, ad accogliere il pubblico ci sono i co-conduttori Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, che si esibiscono con il brano "Su di noi" del mitico Pupo, cantautore che Mammucari ama imitare. Il trio dà il benvenuto e subito dopo si aggiunge anche la padrona di casa Mara Venier, che dedica l’apertura del talk al ricordo delle edizioni di Sanremo del passato, per omaggiare il sempre più imminente Festival di Carlo Conti, che aprirà i battenti il prossimo 24 febbraio. Dopo aver ascoltato Gian Pieretti con il brano "Ti tirano le pietre", il pubblico può godersi la prima gag dello show, infatti, Mara Venier prova a coinvolgere Nicola Di Bari con le domande sui sette Festival ai quali ha partecipato, ma lui non sente le domande della conduttrice: "Nicola mi senti" e lui nulla. La Zia Mara insiste: "Nicola levati sti due cosi che hai nelle orecchie" riferendosi agli auricolari.

Il cantante si esibisce in un medley dei suoi brani, tra cui "Il Cuore è uno zingaro", hit del 1971. Si prosegue con altri brani cantati dagli ospiti, da Marco Carta e Valerio Scanu passando per Marina Occhiena e Tiziana Rivale. Tra le performance spiccano quelle di Carta e Scanu che portano rispettivamente omaggi a Fausto Leali e Anna Oxa. Teo Mammucari si unisce alla conduttrice, a modo suo, per presentare una sorpresa al pubblico e alla Zia Mara, e lei lo bacchetta: "Non farla lunga Teo, mi fai venire l’ansia". Il comico avvisa la padrona di casa: "Scommetti che piangerai?". Lei si emoziona pensando ad Anna Oxa e presenta il brano "Ti lascerò" di Fausto Leali: "Cantano Teo Mammucari e una cantante misteriosa". La voce tanto attesa, però, non è della Oxa, ma di Valeria Marini e la conduttrice incalza immediatamente: "C’è proprio da piangere effettivamente". Mammucari chiude dando una medicina per il mal di gola alla Venier, e sottolinea: "Dopo sta canzone c’è bisogno della medicina".

Domenica In, Mara Venier punge Rocio Munoz Morales e lei reagisce

Prima ospite a sedersi sul divano della conduttrice è Rocio Munoz Morales, attrice e conduttrice spagnola ed ex moglie di Raul Bova, dal quale si è separata da poco a seguito delle polemiche che hanno investito l’attore, reo di aver avuto relazioni extraconiugali, svelate da Fabrizio Corona con tanto di audio come prove. "Ho bevuto tanta acqua per l’ansia e ora devo fare tanta pipì" esordisce la spagnola, mentre Mara la tranquillizza: "Se devi andare in bagno vai pure eh". L’intervista promette bene e Mara Venier passa alle domande: "Tranquilla non voglio parlare di Raul, anche se mi ha appena scritto un messaggino" e lei scherza: "Mara non dirmi che anche tu fai parte della lista di quelle a cui mandava i messaggi". Il pubblico ride divertito, mentre la conduttrice cambia discorso facendosi ricordare gli esordi dall’attrice, che parla degli inizi con Julio Iglesias, fino al primo film del cinema diretto da Paolo Genovese. La chiacchierata si fa commuovente quando Rocio parla del suo papà, venuto a mancare e che le manca tanto. Si torna a parlare, inevitabilmente, di Raul Bova: "Sei single adesso?" chiede la conduttrice e la risposta è spiazzante: "Sai Mara, io per tantissimi anni ho visto solo Raul, da quando ho 23 anni", "Beh è stato un bel vedere eh" replica in maniera verace la presentatrice, tra le risate del pubblico. "Questa Rocio mi piace molto, brava, vai avanti così" chiude la conduttrice, mentre l’attrice la invita a cena "Andiamo a mangiare dopo così parliamo".

Si torna alla musica, questa volta con un collegamento dal sapore internazionale, infatti, Mara Venier si collega con il cantante Mika, attualmente in Francia per l’inizio del nuovo tour mondiale: "Ma quanto mi sei mancato, come fai a stare lontano da noi e dal nostro paese?" chiede la concorrente. "Anche a me manca l’Italia, non vedo l’ora di tornare" replica l’artista, che decide di ripercorrere velocemente gli inizi della carriera. A seguito di un video dedica dei momenti più belli di Mika in Italia, la Venier prosegue l’intervista: "Se non avessi fatto musica, cosa avresti fatto come piano B?", "Forse la cucina". Poco dopo Mika ricorda la mamma, figura venuta a mancare, raccontando quanto le manca e ringraziandola per avergli regalato, oltre a tanto amore, un sacco di conoscenze, persone con le quali lui continua a lavorare tutt’oggi. "Ci sono tante cose brutte in questa società, ma grazie anche alla musica e altre cose belle riusciamo a metabolizzarle" commenta il cantautore libanese. La chiacchierata si chiude con l’elenco delle date del tour mondiale, tra cui anche l’Italia, e Mika manda un saluto sincero ai telespettatori e alla presentatrice.

Si passa alla musica e lo show continua con l’ingresso in studio di Antonio Albanese e Giovanni Battiston, in studio per celebrare l’uscita del nuovo film: "Lavoreremo da grandi", nelle sale cinematografiche dallo scorso 5 febbraio. "Sai il cinema è duro, io e Giovanni abbiamo portato una griglia per mangiare" scherza Albanese con la solita comicità. "Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare maestri veri e non repressi" raccontano in coro gli attori, a seguito di un video messaggio di uno dei loro insegnanti ai tempi della scuola del Piccolo Teatro. "Sei una donna straordinaria Mara, ti stimo da sempre, grazie per supportare il cinema e il teatro italiano" dice Albanese, mentre la Venier invita gli spettatori ad andare al cinema a vedere il film degli attori, promettendo una leggerezza bellissima. I Tiromancino guadagnano lo studio per esibirsi e ricordare l’uscita dell’ultimo Album e cantano il singolo Gennaio 2016. Si chiude con Enzo Miccio, che racconta la storia d’amore tra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco, con un video ed aneddoti del passato, su una delle storie d’amore più conosciute al mondo. Teo Mammucari si unisce per il solito gioco finale della cassaforte con i telespettatori, che anche questa volta, purtroppo, non riescono ad indovinare il codice segreto. Mara Venier saluta e da appuntamento alla prossima settimana.

