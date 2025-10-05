Domenica In, Venier spiazzata: "Tra Barbara d'Urso e La Rocca...". E la polemica su Mammucari: "Che disagio" Nella puntata del 5 ottobre, indiscrezioni particolari su Barbara d'Urso, né le rivelazioni della madre di Valeria Marini, oltre alla storia di Corinne Clery: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier il 5 ottobre 2025 su Rai Uno, non mancano tanti ospiti d’eccezione, a partire da parte del cast di Ballando con le Stelle (con tanto di chiamata in diretta a Milly Carlucci) per poi concludere con Corinne Clery, Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, e Luca Barbareschi che parlano dei rapporti familiari. Ecco cosa è successo nella puntata di Domenica In del 5 ottobre 2025.

Domenica In, puntata 5 ottobre 2025: cosa è successo

La nuova puntata di Domenica In comincia col blocco dedicato a Ballando con le Stelle. In studio si ripercorrono i punti salienti della puntata andata in onda sabato 4 ottobre con tanti ospiti. Si parte da Francesca Fialdini, vincitrice di serata per la seconda volta e Mara Venier racconta: "Ti ho sempre vista molto precisina, un po’ maestrina, è come se ti fossi liberata". Fialdini, ridendo, commenta: "C’è un cuore in questa ragazza".

Si passa poi a Barbara d’Urso e la conduttrice esclama: "Lei è frenata", ma Filippo Magnini svela: "Nel dietro le quinte è una compagnona! Tutti possono pensare che Barbara arriva con l’aurea di Barbara e invece è una di noi". Rossella Erra ricorda: "E’ due anni che porta un peso sulle spalle, se ne libererà", e aggiunge: "Pasquale La Rocca è molto protettivo nei suoi confronti. E’ un rapporto emotivo quello con Barbara, è stato un scambio di umanità, penso che lei abbia trovato una spalla su cui piangere". Fabio Canino si dice d’accordo: "Pasquale ha fatto un passo indietro, valorizzando lei", e poi, riferendosi a quanto successo con Marcella Bella (per la battuta fuori luogo per cui Canino si è scusato più volte, con lei che ha accettato le scuse), aggiunge: "Le battute mi vengono male, capita e me ne sono accorto subito, però mi sono anche detto: ‘Facciamo un po’ decantare…’. Qualunque cosa dici in televisione è la verità assoluta per tutti…", e Venier commenta: "Non dirlo a me. Devi stare attento a tutto, a volte ti sfugge qualcosa e allora ti fanno nero". Poi prosegue: "Volevo chiederle scusa, e l’ho fatto, perché ho visto che c’era proprio rimasta male. Io voglio ridere con loro, non di loro. Ma posso dire che è servito a Marcella? Perché questa settimana era ancora più gioiosa, festosa". Francesca Fialdini dice che Marcella Bella era più lieve e tranquilla in pista, ma è salita sul palco "come se avesse paura di sbagliare, di essere giudicata e fraintesa. Cerca ancora la sua misura".

Entra a sorpresa Teo Mammucari con Rosanna Lambertucci, che compie ben 80 anni quest’anno. E ad un certo punto il comico dice di dover dire una cosa a tutti: "Tra un po’ arriverà una tristezza perché c’è un solo fisioterapista e i concorrenti si rompono tutti. Noi ci incontravamo nei corridoi e ognuno aveva un problema fisico diverso", e poi sulla Lambertucci, rivolgendosi direttamente a Carlucci, aggiunge: "Dobbiamo parlare di un tema. Milly, tu non devi dare il premio al bravo di turno, lei ha 80 anni! Tu le devi dare la coppa! Sto dicendo una cavolata?". La Lambertucci scherza: "Milly, dammi una coppa!", ma subito dopo punge: "Però posso dire che obiettivamente mettere in gara una persona come me, che avevo 78 anni, con uno di 25… insomma, quello di 78 anni lo merita un premio. Sono arrivata in finale".

Così Venier chiama Milly al telefono in diretta e le dice che "Teo sta dicendo delle cose molto strane sul dietro le quinte, che se dovessero essere vere si spaventerebbero tutti. Qui c’è Rosa Chemical che già vuole mollare Ballando!", ma la Carlucci ricorda: "Teo fa il comico di mestiere, non si può credere a tutto quello che dice, va interpretato, letto". Poi Mara Venier dice: "Vogliamo parlare di Belen? La bellezza!" Secondo Fabio Canino, l’anno prossimo potrebbe davvero partecipare a Ballando dopo la firma del contratto. A questo punto si passa a parlare della sintonia delle coppie e per Rossella Erra tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca potrebbe nascere qualcosa di più in futuro: "Ho visto questa vicinanza tra loro due, da un punto di vista umano è nuovo per Pasquale, è umanamente preso. Per ora non può nascere una storia, ma Fabio ricordati che non parlo mai a vanvera!". Rosanna Lambertucci svela: "Pasquale è diverso quest’anno! Non sto dicendo che ne è innamorato però". Quando Venier dice che, secondo lei, Barbara al momento non starebbe pensando proprio a questa possibilità, la Erra esclama: "Come ti sbagli! Lo so perché giro per i corridoi per andare in bagno. Ma per ora è una complicità molto bella".

Corinne Clery a Domenica In

Entra in studio Corinne Clery, che parla delle delusioni dovute al figlio. "Mi sono sposata giovanissima, mancava un mese ai miei 18 anni, ero ancora minorenne all’epoca, ho avuto il benestare dei miei genitori e ho sposato l’uomo che credevo sarebbe stato per tutta la vita. Dopo un anno esatto ho avuto mio figlio, sono stata 4 mesi a letto per lui, lo volevo a tutti i costi. Ero felice, ma poi è andata subito male. Nessuno di noi ha la colpa, sono gli eventi che ti portano a sbagliare e io non mi sono accorta di nulla. Ero un po’ ingenua e quindi, dopo un anno, ho dovuto lasciarlo: ho vissuto un anno in Indonesia con la mia famiglia, ma quando sono tornata l’ho trovato con una donna dentro al mio letto. Ho provato a lasciarlo, ma mi ha convinta a restare. Poi mio marito è partito per l’America e mio figlio, ad appena un anno, si è ammalato di salmonella, era in fin di vita. È rimasto in ospedale due mesi, ma lui non è venuto una sola volta a trovarlo in ospedale. Pesavo 42 chili, non ce la facevo più. Quando sono uscita da lì, mi sono detta: ‘O sta con me o io sto senza di lui’. Ho resistito un paio di mesi, poi sono successe cose particolare e una notte sono scappata col bambino. Lui non ha più voluto vedere Alex, poi a 22 anni Alex mi ha chiesto di conoscere suo padre e gli ho detto che andava bene ed ero pure contenta. Io non ce l’avevo con mio marito, non ho mai parlato male di lui a mio figlio perché la vedo come un’arma contro un genitore" racconta Clery. E poi ricorda di aver mandato il figlio in America a studiare all’età di 18 anni e si sofferma sul divorzio: "Lui è stato molto traumatizzato dal divorzio. Lì ho sbagliato i tempi. Ho un carattere non facile, sono una donna libera e la libertà costa tanto, ma io pago il prezzo".

Parlando del figlio, Corinne Clery racconta di sentirsi in colpa per non aver capito prima la natura di certi atteggiamenti: "Dovevo capire il narcisismo di mio figlio, lui faceva le prove in bagno e raccontava bugie da film. Sul momento mi arrabbiavo, ma poi ne ho riso e adesso non c’è più nulla da ridere. Dovevo capire i suoi atteggiamenti. Ma sono pronta a chiedergli scusa. 8 anni che non ci parliamo sono tanti. Posso chiedere scusa per non aver capito tante cose, per aver avuto una situazione sentimentale movimentata e per gli errori fatti. A 17 anni ero sposata, a 20 divorziata, poi mi sono risposata. Ma per una cosa non chiedo scusa: ho dato tanto amore, come tutte le mamme. Mio figlio è stato male ed è lì che ho sbagliato: ora ho perso sia mio marito, Beppe Ercole, che mio figlio. Con mio marito eravamo allegri, ora non c’è più da 15 anni. Ho le ceneri a casa mia e a volte lo sgrido, ma poi lo abbraccio. Parlo più con lui che con gli altri. Giuseppe voleva tanto bene ad Alex e lui a mio marito, tanto che nascevano gelosie".

Come siamo arrivati al fatto che tu regali ad Alex una casa e lui la mette in vendita? Corinne Clery spiega: "Anni fa ho deciso di fargli questa donazione per rassicurarli proprio perché stavo con un uomo giovane. Quando Angelo era presente – andava molto d’accordo con mio figlio – e io dicevo a lui che per me non era una storia normale, Alex si arrabbiava chiedendomi perché lo trattassi così. Gli ho fatto una donazione perché non volevo pensasse che intestassi qualcosa ad altri. Ad un certo punto la situazione è diventata insostenibile, era violenza psicologica. Mi sono presa colpe che credo di non avere. La rottura c’è stata 8 anni fa. Quando ha scoperto che quella donazione aveva dei vincoli, mi ha odiato perché lui voleva i soldi. Non ci sono più soldi, gli ho dato tutto. Un giorno mi ha insultato così tanto che gli ho detto che se ne doveva andare e da lì non l’ho più cercato. Sono 26 anni che mando giù gropponi. Da lui ho ricevuto messaggi e email che mi hanno convinta a non cercarlo più, erano aggressivi pure quelli. Io ho cercato di andare avanti per i miei nipoti, ma non li vedo più da qualche mese…".

Luca Barbareschi e Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, raggiungono Clery a Domenica In

In studio anche la madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, e Luca Barbareschi per parlare dei rapporti familiari insieme alla conduttrice e a Corinne Clery. Mara Venier chiede a Barbareschi se la dichiarazione sul fatto che non lascerà un euro ai figli sia ancora valida e l’attore e produttore risponde: "Io ho già dato tutto quello che dovevo. Hanno un passaporto italiano, hanno avuto la possibilità di avere la green card, hanno fatto gli studi in strutture affermate, tutto quello che volevo, E’ una specie di cultura del piagnisteo in cui ci sono molti diritti e pochi doveri. Io per esempio sono molto grato a mia madre che è scappata e a mio padre che non mi ha mai dato una lira, perché in qualche modo mi ha obbligato fin dall’età di 18 anni al confrontarmi col dovere pagare le bollette e a sapere che io ero l’unico responsabile della mia vita. Nonostante tutto, io ho mantenuto mia madre. Un giorno mi ha detto: ‘Io non sono una brava madre però ti voglio tanto bene’. Basta, lì ho capito, non ho avuto rancore. Forse dovevo essere più duro con lei, ma siccome è diventata come una settima figlia, mi sono occupato di lei. Li ho amati, gli ho dato tutto? Sì, ma non è che se ho debiti mi rifaccio sui miei figli. Altrimenti dovrebbe valere anche il contrario. Il dovere di un genitore è non pesare sui figli".

La parola passa a Gianna Orrù che da mesi non parla con la figlia Valeria Marini: "Non ho problemi solo con Valeria, anche con gli altri figli. Tanto non parlo… io la mia permalosità ce l’ho tutta e la riconosco, come sarda in genere non vado oltre quando mi fanno dei torti. Ho dato molto ai miei figli, li ho allevati da sola e poi, diventati grandi, c’era il papà che aveva più soldi di me. Questo ha fatto tutto. E’ successo qualcosa che io non dirò mai, ma è una cosa abbastanza grave: 30 anni della mia vita dedicati a una figlia, non ero una signora disoccupata che aspettava che la figlia entrasse nel mondo dello spettacolo. Ho lasciato tutto per lei ed ecco qua il risultato. Intanto non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia, perché bisogna stare zitti e tenere per sé. Ne ha parlato in televisione, sui giornali, dappertutto: è sbagliato. Cerchi visibilità, però non vai a raccontare qualcosa che ti addolora. Non ci sto. Non è questo il vero motivo, ma io sono sarda e non parlo. Tu ti trovi in una situazione tuo malgrado e vieni travolta dal successo di tua figlia". Tommaso Cerno ironizza: "Lei vuole un risarcimento perché Valeria Marini è la più famosa Valeria d’Italia? Anche questo potrebbe essere materia di un bellissimo processo!". La Orrù ironizza: "No, io non l’ho mai chiesto, ma ci posso pensare!", e poi aggiunge: "Però il dolore è stato grande".

Mentre Tommaso Cerno sostiene che la madre di Valeria Marini doveva rivolgersi a un consulente se non sapeva come gestire la situazione perché non aveva le competenze giuste e che non è dovuto alcun risarcimento per scelte sbagliare e morali ("Mi spiace che lei soffra, ma secondo me è normale che succeda"), Corinne Clery le dà manforte: "La sofferenza ha dei limiti, quando diventa un’abitudine soffrire allora sei arrivata. Io adesso sono una persona serena". Ma Venier non ci sta: "Come fai a stare serena che non vedi tuo figlio da 8 anni? Non si può finire la vita così!". La Clery spiega il suo punto di vista: "Intendo dire che siccome non c’è più nulla da fare, e penso di aver fatto il possibile, mi devo rasserenare il cervello per non impazzire! Io sono stata 4 anni chiusa in casa. La sofferenza ha un limite e io non soffro più. Sono disperata ma non soffro più".

La polemica su Teo Mammucari

Da segnalare è anche il finale burrascoso dovuto all’interruzione inattesa di Teo Mammucari. "Vi prego di inquadrare Teo, perché noi stiamo parlando e vorrei che qualcuno… come facciamo?" dice Mara Venier mentre Enzo Miccio sta facendo il suo intervento su Kate Middleton. "Stavamo parlando di eleganza… tu cosa c’entri? Stavamo dicendo due cose importanti, lasciami finire un attimo" dichiara Miccio rivolgendosi a Mammucari, di lato con un cartellone in mano per ricordare a Mara che deve partire per Milano. Il comico conclude il siparietto dicendo "Hai ancora 16 secondi. Io mi metto qua, non vi faccio lavorare perché è tardi". Un atteggiamento che non passa inosservato sui social: "Ho visto un attimo #DomenicaIn, mi spiace solo per Miccio trattato proprio male nel suo intervento", "Potrà pure non interessare l’ argomento, però il rispetto in TV quando parla un collega è sempre dovuto. Francamente non mi sembrava molto in sé…. Che brutta scena …", "La RAI deve rispondere al pubblico e prendersi la responsabilità per questa deriva , stanno distruggendo il format domenica in…", "Che disagio. #DomenicaIn", "E’ irrispettoso tutto ciò. Povero Miccio… #DomenicaIn".

Le polemiche riguardano anche lo spazio dedicato al gioco, perché Mara Venier non capisce se il telespettatore che sta parlando sia un uomo o una donna perché "non si sente bene" e, una volta appreso che è un uomo, Mammucari commenta: "No, non si sente male in studio, ha la voce di mia sorella! Hai la voce da donna!". Sui social si accende la polemica: "Ma a chi è venuto in mente di mettere in piedi questo teatrino così agghiacciante?? Una roba che neanche alla sagra della porchetta", "Ma ora al di là della caciara per fare spettacolo si possono offendere così le persone che chiamano?", "Ci mancava lo sfottimento sul gender per completare l’oscenità del tutto".

Le reazioni sui social immancabili

Come sempre, quando si parla di Domenica In non mancano le reazioni negative sui social: "Puntata di questa memorabile edizione, dopo le lezioni di Miccio su stile ed eleganza, si conclude con Venier che balla prima in infradito e poi scalza con Cerno. Saluti non pervenuti. Sipario", "Edizione pessima, un minestrone senza senso. Lo "spazio" agli altri che dovevano co-condurre con la Venier non ha senso. E lei non sembra nemmeno interessata. Il tutto sul servizio pubblico", "A #DomenicaIn ho come l impressione che si divertano solo loro… qualcuno glielo dica", "Non hanno nemmeno dato in tempo a Mara Venier di salutare il pubblico e dare l’appuntamento a domenica prossima …. Ma ….. #DomenicaIn #MaraVenier ! Noi vogliamo Mara da sola".

In aggiornamento

