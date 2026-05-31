Domenica In, Mara Venier chiude in lacrime: "Non riesco a dire altro", poi l'assenza di Mammucari e il dolore di Enrico Brignano Nella puntata del 31 maggio di Domenica In, momenti emozionanti con Brignano, Mietta e Samurai Jay, ma le lacrime di Mara Venier rubano la scena: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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L’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 e condotta da Mara Venier domenica 31 maggio 2026, è terminata e ha portato in studio tante lacrime di gioia e dolore, ma anche speranze e rivelazioni inaspettate. Un finale esplosivo, anche grazie agli ospiti dell’appuntamento pomeridiano di oggi: Catherine Birmingham, mamma della "Famiglia nel bosco", Enrico Brignano, Samurai Jay e Mietta. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Domenica In il 31 maggio 2026.

Domenica In, ultima puntata 31 maggio 2026: cosa è successo da Mara Venier

L’ultima puntata di Domenica In si apre con l’intervista a Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta "Famiglia nel bosco". "Sono arrivata a un punto in cui ho potuto parlare attraverso le mie parole, a questo libro e dare la mia verità", spiega l’ospite parlando del suo libro "La mia verità". E aggiunge: "Il momento più felice della mia vita è stato quando sono diventata madre". Poi abbiamo ascoltato le sue parole su tutta la storia della famiglia.

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Poi entra in studio Enrico Brignano, che lo scorso 18 maggio ha compiuto 60 anni. Si parte dal bilancio: "Una cosa che mi ripeto quando sono solo è che sono stato fortunato, ho dato una svolta alla mia vita dai 50 anni in poi. Pensavo: ‘Mi sa che rimango solo e senza figli’. E invece, trovata la donna giusta, Flora Canto, abbiamo deciso insieme di mettere su famiglia. Poi sono arrivati i due figli. Ci siamo conosciuti a un provino, si è presentata con quel sorriso… ma aveva dimenticato il cd con le canzoni e quindi non le conosceva. Noi cercavano attrici cantanti. Mi disse che le avevano rubato la macchina e il cd era rimasto lì, così ha cantato una canzone in romanesco… io ho un debole per questo genere di brani". Poi racconta che una volta entrambi erano arrivati in anticipo di 20 minuti e così le ha offerto la colazione: "La cosa che mi colpiva, a prescindere dalla bellezza, è che rideva ancora alle mie battute, gratis. È difficile trovare qualcuno che ascolti e rida alle tue battute senza pagare. Questo suo sorriso perenne… lei mi ha fatto tornare la voglia di vivere, venivo da un periodo difficile".

Subito dopo, guardando un video della sua famiglia, Enrico Brignano si commuove: "Ho 60 anni, ormai mi commuovo sempre, anche quando arriva una bolletta della luce da 42 euro, piango chiedendomi perché abbiamo speso così poco. Poi vado a fare il pieno di benzina e mi arrabbio di nuovo", scherza l’attore. Si passa a parlare della sua carriera, dicendo che non si sarebbe mai aspettato tutto questo successo nel mondo dello spettacolo: "Durante il tragitto per andare alla scuola tecnica, scelta perché non bisognava studiare tanto, capii che era la mia strada". Brignano spiega che aveva chiesto a un amico (che spesso copiava da lui) di chiedergli di fare un’imitazione sul treno che prendevano per andare a scuola e così iniziò ad avere il suo pubblico: il primo vagone del treno delle 13:50. E racconta anche che i genitori non presero benissimo questa sua passione per la recitazione, perché all’epoca, chi voleva fare televisione non era ben visto nel suo paesino: "A Dragona nessuno sognava di avere un figlio in televisione". A dirlo al madre e al padre lo "convinse un’ospitata fatta da Gigi Proietti, vidi lui che accompagnò i suoi allievi del laboratorio in una trasmissione e tutti insieme raccontarono di questo progetto. Lì capii e mi dissi: ‘È questo che devo fare’. Quindi Proietti è stato fondamentale’", dice l’attore.

"Pensi ai tuoi genitori?", chiede Mara Venier: "Beh sì, come si fa a non pensarci? Noi siamo loro, quando vedo i miei figli, per me, sono un proseguo… mi spiace che mio padre non abbia conosciuto i miei figli", risponde Brignano e Venier, con la voce rotta, dice: "Loro vedono tutto, mi piace pensarla così, mi aiuta". Infine, per il futuro si augura di "costruire qualcosa che poi si rivelerà utile". E aggiunge: "Vorrei, qualora non riuscissi più a recitare, andare via in silenzio. Se potessi fare un patto col Signore, gli chiederei di andarmene via come sono arrivato, in un attimo. Non vorrei soffrire tanto". Chiude ricordando di essere mancato solo una volta "a un appuntamento col pubblico, perché ero stato operato alle corde vocali. Il mio desiderio è di insegnare più cose possibili a chi mi sta intorno".

Samurai Jay a Domenica In

Arriva il momento di Samurai Jay che entra in studio con sua madre. Mara Venier le chiede subito che tipo di mamma sia per lui: "Io sono una mamma, non un’amica". Samurai sottolinea: "Lei è il mio mental coach". La madre dice che quando serve lo sgrida e aggiunge: "Se lui oggi è così, un po’ di merito è mio". Negli ultimi tempi la vita del cantante è cambiata radicalmente, merito anche del successo a Sanremo: "Oggi i ritmi sono più frenetici, ma io vivo ancora nel mio paese", dice Samurai Jay.

Poi racconta del periodo più difficile della sua vita, un blocco totale che l’ha portato a lasciare le scene per qualche tempo: "Dalla fine del 2024 fino all’inizio dell’anno scorso c’è stato un periodo buio, non avevo più stimoli. Volevo andare all’estero e cambiare vita. Vivere quello che faccio come un lavoro è la morte, quando è tornata la voglia di farlo per passione con lo spirito di un bambino, è cambiato tutto. Il motivo di questo vuoto? Tante persone vicino a me che non erano giuste. Sei un umano, un ragazzo come gli altri, per quanto tu abbia le spalle larghe prima o poi crolli. L’ultimo periodo di down che ho avuto mi ha dato la forza di gestire tutto quello che è arrivato con leggerezza". La madre racconta come ha vissuto la profonda sofferenza del figlio: "Ho provato che cosa significava essere un madre impotente in quel momento. Come mamma, gli stai accanto e gli indichi la strada ma con il giusto spazio. Allora ho pregato per lui, che il Signore gli desse la giusta direzione, lo illuminasse". Infine, Samurai Jay e la madre cantano una canzone insieme in napoletano, con Vito Salamanca alla chitarra, definito da Mara Venier un "gran pezzo di ragazzo".

Mietta a Domenica In da Mara Venier: cosa è successo il 31 maggio

Quando arriva nel salotto della conduttrice Mietta, Mara Venier le chiede subito perché il figlio Francesco non sia con lei. L’artista non spiega il motivo della sua assenza, ma svela: "Lui è un po’ il fautore di questo nuovo progetto, la scelta di me nella vasca come copertina dell’album è sua. Ha una grande passione per la musica, gli arrangiamenti, le produzioni. Se è bravo? Secondo me, ha delle bellissime idee. Poi è un ragazzino socievole e generoso, sono molto orgogliosa di lui. A me piacerebbe molto renderlo ancora più orgoglioso di me, perché non ha vissuto i miei anni d’oro, gli anni ’90. Ha 15 anni. Io mi sono un po’ defilata poi perché ho voluto fare la mamma a tempo pieno, avevo proprio bisogno di dedicarmi completamente a Francesco. L’ho avuto a 40 anni e avevo bisogno di sentirmi in prima linea nella crescita e nell’educazione di mio figlio, e poi lo volevo proprio vivere. Ho sbagliato ad allontanarmi da questo mondo, Francesco me lo dice sempre", dice Mietta. Ma Mara Venier non è d’accordo: "Non credo che tu abbia sbagliato. È stata una scelta tua, di vita, ti sei goduta appieno tuo figlio". Mietta conclude l’intervista dicendo che per lei era molto importante diventare madre, ma ora è pronta a buttarsi totalmente nel lavoro perché "Ho ancora tante cose da raccontare".

Mara Venier chiude Domenica In in lacrime

Arriva il momento di Enzo Miccio, che rivela a Mara Venier: "Questo spazio è dedicato a te". Lei, un po’ in imbarazzo, risponde: "No, ti prego…". Poi, vedendola trattenersi, Miccio le dice "Non piangere…", e lei ribatte: "No, non ci penso proprio a piangere guarda", anche se i suoi occhi dicono altro. Mara Venier sorride mentre guarda una clip a lei dedicata, ma cerca di evitare le lacrime. "Grazie a tutti", dice una volta finito il video. Quando Miccio le dice che ha sempre avuto un look iconico, partendo dal bianco della prima edizione, Venier gli fa notare: "Hai visto come ero magra", ma lui è dolcissimo nel dirle: "Sei bellissima, l’eleganza non passa dai chili". Miccio prosegue elogiandone le qualità da conduttrice: "Tu hai un’eleganza semplice, sofisticata e mai distante, quindi in linea con il tuo personaggio. Rassicuri in modo semplice, sei sofisticata ma non eccessiva".

Ad un certo punto però Mara Venier non riesce più a trattenere le lacrime, e succede proprio quando entra in scena Tommaso Cerno (Teo Mammucari non c’è con lui e Miccio nemmeno nel gran finale) per mostrarle un regalo. Si tratta di un video accompagnato dalla voce di Vincenzo Mollica, che ringrazia di cuore al termine del commovente messaggio: "Tu non sei la ‘Signora della domenica’, sei ‘l’amica della domenica’, la persona che sa entrare nelle nostre case con educazione, gentilezza, intelligenza, ironia, simpatia. Quella simpatia inarrestabile che ci porti sempre dietro come un regalo. Tu hai portato l’arte dell’incontro all’ennesima potenza con la tua Domenica In". Dopo aver ascoltato le parole di Mollica, ammette con voce rotta: "Io non riesco a dire nient’altro". L’ultima puntata di Domenica In chiude tra le lacrime e i ringraziamenti ufficiali a tutto il team dietro il programma di Rai 1.

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