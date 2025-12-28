Domenica In, Mara Venier furiosa con Mammucari: "Ma che dici?". E Ambra Angiolini innamorata: "Ma lui non lo sa" Nella puntata del 28 dicembre, su Rai Uno, Venier ospita Paolo Fox e il suo Oroscopo per il 2026 e la Angiolini parla del rapporto con Renga: cosa è successo

Nella nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier il 28 dicembre 2025, su Rai Uno, non manca lo spazio dedicato all’Oroscopo del 2026 di Paolo Fox con tanti ospiti in studio: da Nino Frassica a Giucas Casella, da Chiara Francini a Giorgio Pasotti, tutti nel salotto della conduttrice per presentare anche i loro nuovi progetti televisivi e non. Segue un’intervista ad Ambra Angiolini, che racconta il suo rapporto attuale con l’ex Francesco Renga e la prima notte insieme. Ecco cosa è successo nella puntata del 28 dicembre 2025 di Domenica In.

Domenica In, puntata 28 dicembre 2025: cosa è successo

La puntata di Domenica In comincia con Paolo Fox, pronto a svelare cosa il 2026 riserva a tutti i segni zodiacali tramite l’Oroscopo. In studio, per l’occasione, ospiti d’eccezione. Mara Venier inizia il blocco chiedendo a Teo Mammucari cosa si aspetti dal nuovo anno e lui risponde: "Io sono del Leone e nel futuro mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In". Ma la Venier non ci sta: "Ma perché in questi giorni? E’ dall’inizio che ci divertiamo! Ma che stai a dire? Sembra che ci siano state tensioni, mai come quest’anno è tutto tranquillo. Vado d’accordo con voi, che sopportare voi poi…mi faranno Santa!". "Io pensavo di aver detto una cosa bella! Intendevo tutti questi giorni di Domenica In", chiarisce Mammucari.

Poi Giucas Casella fa un trucco di magia, chiedendo prima una chiave agli ospiti e Chiara Francini dice di avere quella del proprio camerino: "Attenzione però, non dargli quelle di casa ché altrimenti non entri più", dice Mara Venier. E Francesco Paolantoni aggiunge: "E nemmeno quelle della macchina!". Il trucco funziona: a fine performance la chiave è piegata.

L’Oroscopo di Paolo Fox a Domenica In

Si arriva all’Oroscopo, con Paolo Fox che parte proprio dall’Ariete, segno della Signora Coriandoli, presente in studio. "Guardando le stelle della prima parte dell’anno, c’è una volontà di cambiamento, che per voi è anche una molla, perché c’è da dire che se una cosa è facile non la fate, se è difficile la volete portare a termine. C’è un cambiamento di rotta improvviso da luglio, dove ci sarà anche una bellissima Venere per l’amore. A marzo ci sarà un altro momento importante per le relazioni, anche se la prima parte dell’anno è un po’ combattuta: addirittura bisogna attaccare o respingere le persone che cercano di mettere in discussione la vostra immagine. Giove dissonante spesso rappresenta le questioni legali e contrattuali, quindi attenzione. Dovrete avere forza e superarlo, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba", dice Fox sull’Ariete.

Poi il Toro, il cui rappresentante è Enzo Miccio: "In amore ti do 4, perché per voi quest’anno il lavoro conta tantissimo, credo che già dal 15 dicembre abbiate avviato delle situazioni. L’amore 4, perché avete un’occasione in più per fare, e la fortuna 3, ma non perché non ce ne sia, però la seconda parte dell’anno ha bisogno di più accortezza".

Per i Gemelli è un anno interessante: "Non avete pianeti contrari e c’è una novità: Saturno, che vi ha bloccati negli ultimi 2 anni, dal 14 febbraio va verso altri lidi e vi dà l’occasione di riemergere. Le occasioni possono nascere sempre. Maggio è un mese importante per relazioni e per l’amore, ma anche per convalidare una storia. I Gemelli hanno un grosso problema nella vita: detestano annoiarsi e il silenzio. Cercate di concentrarvi sulle cose importanti, perché il rischio è di fare tante cose e non concluderne nessuna. Maggio è molto interessante anche per il lavoro. L’anno non comporta mai bruschi cali, a parte una situazione un po’ caotica a settembre. Ma sarà un anno di pieno recupero".

Il Cancro è il segno di Giorgio Pasotti: "Giove continua a transitare nel segno, quindi le occasioni ci sono. Penso che sul lavoro abbiate già avuto delle cose importanti in autunno, quindi se dopo un periodo di fermo siete stati richiamati e improvvisamente è rinato qualcosa, ricordatevi che Giove è dalla vostra parte. Saturno invece è un po’ rallentante, tutto ciò che firmerete sarà gestito nel tempo, non aspettatevi tutto e subito, però nelle prima parte del 2026 avrete molte occasioni. Per voi marzo e giugno sono molto intriganti dal punto di vista sentimentale. Mercurio c’è da giugno e luglio, quindi la parte centrale è ottimo per accordi, contratti e tutte le cose che volete portarvi avanti. In amore cercate di essere stabili, proprio in questi giorni dovreste aver notato qualche piccola tensione, ma questo è normale per il vostro segno". Pasotti ironizza: "Fantastico, ma non firmerò nulla", ma Paolo Fox gli consiglia: "No, leggi le clausole, io di solito firmo senza guardare". Mara Venier dice: "A me lo dici? Meglio che non ti dico, va".

Del Leone – è il segno di Mammucari – Fox dice: "L’anno del Leone è forse il migliore per prestazioni. È un anno in cui all’inizio vi sentirete un po’ spaesati, ma da marzo arriva un recupero nella vita lavorativa, le situazioni di carattere pratico. Da luglio vi aspetta un’estate pazzesca, potrebbe arrivare una bella proposta o una conferma. L’estate è per chi vuole sposarsi, convivere, trovare l’amore, l’anima gemella".

Non manca il segno della Vergine: "Bisogna costruire altre certezze e il nuovo anno vi viene incontro. Sul lavoro a febbraio sarà un mese un po’ in declino, ma per il resto dell’anno ci saranno delle buone possibilità, anche di rimettervi in gioco. Le stelle di fine anno sono le migliori, cercate di tirarvi su a livello emotivo e psicologico, perché la Vergine è cervellotica, mentale, anche in amore avete bisogno del rapporto di testa. Luglio è un mese buono con Venere nel segno e agosto mese buono per gli affari con Mercurio".

La Bilancia è il segno di Mara Venier: "La prima parte dell’anno vede Giove ancora agitato, da gennaio ad aprile si cerca di trovare un equilibrio, soprattutto in famiglia e nelle relazioni con gli altri. Con Giove favorevole da luglio, si riparte. Tenete testa alle provocazioni tra gennaio e aprile e lanciate un progetto attorno a febbraio. Il mese top è giugno, il mese importante per le reazioni è agosto, mentre quello buono per il lavoro è settembre".

Giucas Casella e Nicola Savino sono dello Scorpione e Paolo Fox svela: "Si parte molto bene, ma bisogna capire la vostra volontà di azione. Allo Scorpione non puoi imporre qualcosa, siete tosti e determinati. Puntate molto su gennaio e marzo, date spazio ai vostri progetti più grandi. Dall’estate in poi ci sarà calma piatta, quindi agite da gennaio a maggio, non aspettate luglio, nemmeno se volete sposarvi o dovete fare una scelta. Dovete costruire prima delle certezze, ma questo non vuol dire che non avrete opportunità dopo l’estate, tra settembre e novembre qualche contratto lo concluderete".

Del Sagittario, segno di Chiara Francini, Paolo Fox dice: "La libertà non si tocca e questo è bello, perché non c’è gelosia e morbosità. È importante dire quello che pensate e fare quello che desiderate. Il sagittario ritrova la voglia di investire sul proprio futuro e non accetta intralci. Potrebbe essere l’anno del matrimonio, della convivenza, ma anche l’anno in cui dite: ‘Arrivederci, vi saluto’. È un anno che vi invita a muovervi, viaggiare e avere contatti con altre città. Siete quelli che riescono a stare nel posto giusto al momento giusto, o che magari ricevono all’improvviso una telefonata che vi cambia la vita, perché avete Giove che ogni tanto interviene nella vostra realtà. Per l’amore, la svolta potrebbe avvenire nel 2026. Anche il fatto che voi vi lanciate, che non avete paura, vi aiuta".

Poi il Capricorno di Nino Frassica: "Giove e Saturno provocano tensioni nei primi mesi dell’anno. È un anno in cui potreste disfarvi di tutti coloro che tolgono energia alla vostra vita e forse dovrete ricompattare un gruppo o un ruolo. Probabile che ci sia un avversario nell’ambito del lavoro, soprattutto in primavera. Ci sono dubbi o problemi? No, perché il Capricorno riesce a vincere ogni sfida con l’esperienza e la serietà. I mesi vincenti per i sentimenti sono giugno, luglio e agosto – se volete sposarvi, l’estate è il periodo migliore – e agosto per il lavoro. Preparatevi a un nuovo ruolo e forse a stare con altre persone attorno, soprattutto se siete dei leader. Se siete single, lanciatevi. Da luglio in poi Giove non sarà più nervoso: un anno faticoso perché Giove sarà contrario, ma di grande successo".

L’Acquario è invece il segno di Tommaso Cerno: "È un segno molto favorito quest’anno, è probabile che già tra novembre e dicembre qualcuno vi abbia proposto dei cambiamenti o abbiate cambiato la vostra vita. Se avete un’attività in proprio, potreste gestire altre situazioni, sempre intorno a giugno e luglio. Se avete già fatto un cambiamento importante, dovete abituarvi a delle nuove condizioni. Attenzione in amore perché questa voglia di cambiamento, se non viene percepita dal partner, potrebbe creare problemi ad aprile, quindi dovranno mettere tutto in chiaro. Giove andrà in opposizione nella seconda parte dell’anno, quindi ci sarà una certa instabilità nel lavoro".

Francesco Paolantoni, anche lui presente in studio, è del segno dei Pesci: "I primi mesi saranno ricchi di grandi intuizioni, soprattutto a marzo. Sono molto fortunati e forti durante la primavera con Venere nel segno. Una stagione importante anche l’estate, ma le occasioni migliori saranno nella prima parte dell’anno, quando Giove è in trigono. A maggio e luglio tensioni in amore, lavoro e fortuna 5 perché non avrete pianeti contrari".

Ambra Angiolini a Domenica In il 28 dicembre 2025: cosa è successo

Ambra Angiolini è protagonista di un’intervista in cui ripercorre la sua vita privata e professionale. L’attrice dice di aver sempre voluto una vita spericolata, che poi è esattamente quello che ha avuto, e svela di non volersi ancora fermare, nonostante abbia due figli: "E che vuol dire che ho due figli? Perché tu, scusa?". Mara Venier risponde: "Hai ragione" e la Angiolini aggiunge: "Se io devo imparare, lo faccio dalla migliore! Mara, tu sei serena o spericolata?". "Io sono spericolata sempre", esclama la conduttrice. E Ambra replica: "Allora perché devi appioppare a me la serenità?".

Poi l’attrice racconta che adesso vive a Milano e non più a Brescia perché "quando ci siamo separati con Francesco Renga, ho cercato una stabilità familiare e tornare a Roma sarebbe stata una punizione massima per lui… Sai, andare con i bambini in un posto lontanissimo… Così siamo stati ancora un po’ a Brescia e poi, quando Jolanda è andata all’Università, ci siamo spostate a Milano come avevamo detto. Leonardo vive con il padre a Brescia e io con Jolanda a Milano".

E il rapporto con Francesco Renga è cambiato? Risponde Ambra Angiolini: "Il nostro rapporto è stupendo, diverso da quello che avevamo prima ma sempre bellissimo. Stiamo spesso insieme. Era bello quando eravamo fidanzati, ed è bello ora che non lo siamo. Perché non siamo rimasti insieme? Perché la vita non la decidi, accade. Abbiamo un rapporto stupendo. Ci siamo amati tanto. All’inizio volevo appiopparlo a una mia amica, perché non mi sentivo meritevole di nessuno tipo di fidanzamento e venivo da una malattia che non è facile da gestire, la bulimia. Cercavo sempre la distanza con tutti, ma poi Francesco mi ha rubato il cuore".

Poi Ambra Angiolini ricorda la loro prima notte passata insieme: "Arriviamo in camera da letto, ma non so perché. Abbasso le tapparelle, mi giro e lui era in mutande. Mi guarda e dice: ‘Ma no, non è come pensi te’. La verità è che lui voleva mostrarmi una sua cicatrice e tutto ciò che non gli piaceva di se stesso, che è una cosa che io avrei voluto fare nella vita con qualcuno: consegnargli le mie debolezze. Mi sono riconosciuto, ho detto: ‘Ma lui è me’, e allora io ho fatto la stessa cosa. Quella sera non abbiamo fatto niente, ci siamo addormentati abbracciati ed è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata. Ho capito che era la stessa anima ad avvolgerci. Quello sguardo che lui ha su di me e io su di lui resta. Lui ora ha una nuova compagna e guai, rispetto molto la sua vita privata e cerco di essere il meno rumorosa possibile. Noi ci frequentiamo ancora come famiglia, anche con la compagna di Francesco, perché abbiamo deciso di non avere nessun tipo di chiusura. Io lo frequento meno con i miei compagni perché loro cambiano".

La conduttrice le chiede il motivo per cui questi compagni cambiano spesso e lei risponde: "Perché lui è il villaggio di Natale e io sono Gardaland, sono spericolata". Venier poi le chiede: "Ma ti stanno dietro?", e Ambra, ridendo, ribatte: "Ah, tu dai per scontato che il problema sia io, giustamente. In realtà nella vita sono molto lineare, pure abbastanza monotona se vuoi. Non sono una da distrazioni facili. Forse anche io ho sbagliato, perché mi sono sempre innamorata di quello che volevo fare di quella persona, del progetto che avevo io su quella persona, mai di quella che era davvero, forse solo con Francesco mi è capitato. Invece ora ho capito che un uomo lo devi veder vivere e amarlo per come sta al mondo. Non dovresti cambiare un uomo, e poi è un progetto troppo faticoso secondo me e nemmeno è remunerativo".

Infine, l’attrice ammette di essere innamorata. "Ancora?", scherza Mara Venier. "Sì, ancora. Eh lo so, mi capita. Non c’è serenità. Mi fa stare bene, io sono innamorata. Io sono fidanzata con lui ma lui non lo sa. Questo è quanto, non ho altro. Non l’ho ancora avvisato, anzi ora lo sa. Non c’è da dire niente, certe volte innamorarsi e basta è bellissimo", spiega l’attrice, ma l’identità dell’uomo resta un mistero.

