Domenica In, Mammucari provoca Mara Venier: "Piangi sempre" e lei punge Muccino: "Non ho visto il tuo film" Musica, cinema e attualità si intrecciano nella nuova puntata di Domenica In del 25 gennaio. Mara Venier e i suoi ospiti protagonisti del talk show

Mara Venier torna in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma con una nuova puntata di Domenica In, in un appuntamento ricco di musica, cinema e temi d’attualità, tra i quali spicca il ricordo di Valentino, l’Imperatore della moda recentemente scomparso. Scopriamo cosa è successo nel corso del talk show in onda il 25 gennaio su Rai 1, nel quale la "Signora della Domenica" è affiancata dai "tre moschettieri" Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Domenica In, puntata 25 gennaio: cosa è successo

Abituato a divertire nella fase finale dello show, Teo Mammucari inverte la tendenza e apre con una freddura inaspettata: "Vi annuncio che oggi Enzo Miccio si spoglierà" tra le risate del pubblico e la smentita del diretto interessato. Il talk comincia e l’apertura è dedicata alla musica, e ad approfondimenti sul sempre più imminente Festival di Sanremo, e la "Zia Mara" accoglie al tavolo Iva Zanicchi, Bobby Solo, Pierdavide Carone e tanti altri. Proprio la Zanicchi inizia protestando per il volume del suo microfono con la veracità che la contraddistingue: "Se mi spegnete il microfono me ne vado a casa" e poi incalza verso gli altri colleghi: "Io ho fatto undici volte Sanremo e ho vinto tre volte, nessuno come me". La parola passa, volta per volta, a tutti gli ospiti presenti, che a turno si esibiscono con i loro brani più rappresentativi, portati al Festival di Sanremo nel corso degli anni. Tra ricordi, aneddoti e barzellette divertenti il tempo scorre veloce e il pubblico si gode un’apertura all’insegna di canzoni e risate.

Arriva il momento di Teo Mammucari, che entra in studio scatenato verso Mal, cantante britannico naturalizzato italiano, icona degli anni 60 e 70: "Mal, sono 60 anni che sei in Italia e ancora parli con l’accento inglese, sembri Valeria Marini" mandando anche una stocca alla showgirl. Poi prende di mira gli ospiti in studio: "Qua non ci vede nessuno" alludendo all’età dei presenti. Anche Mara Venier non può fuggire alle sue frecciatine: "Quando siamo da soli, Mara piange come una bambina e mi dice che vuole cantare e nessuno la fa cantare". Il comico si esibisce in "Non amarmi" insieme a Iva Zanicchi e lei commenta: "Altra figura di m fatta, grazie". Subito dopo la pubblicità, si cambia decisamente argomento e si passa all’attualità insieme a Tommaso Cerno e altri ospiti, che tornano sull’incidente di capodanno avvenuto a Crans-Montana. Nello specifico si dibatte sull’uscita di prigione (su pagamento di cauzione) di Jacques Moretti, proprietario del locale. Al tavolo anche l’avvocato Antonio De Rensis, divenuto celebre anche per essere difensore di Alberto Stasi nel il delitto di Garlasco, nel quale l’imputato è stato condannato a 16 anni di reclusione. L’opinione generale è che la liberazione di Moretti sia stato un oltraggio alla memoria delle vittime, mancando di rispetto anche alle famiglie dei tanti ragazzi.

Domenica In, Mara Venier stuzzica Gabriele Muccino: "Non ho visto il film"

Si torna alla leggerezza con il prossimo ospite, ovvero Roberta Tagliavini, popolare mercante d’arte e autrice del libro "La mercante di Brera". L’ospite ricorda le vicende della sua vita ripercorrendo gli inizi a Bologna e il successo ottenuto a Milano, città nella quale si è consacrata come mercante, in una carriera che le ha permesso di conoscere molti personaggi celebri dello spettacolo italiano. Il cinema diventa protagonista dello show grazie all’ingresso in studio da parte del regista Gabriele Muccino accompagnato dagli attori Miriam Leone, Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. Gli ospiti presentano "Le cose non dette", il nuovo film del regista romano che uscirà il prossimo 29 gennaio. Muccino presenta così il nuovo progetto: "Le cose non dette racconta proprio quello che non diciamo, che crea distanza tra noi e le persone che amiamo". La padrona di casa mostra un video tributo agli attori, mostrandoli su vari set da giovanissimi e Santamaria scherza: "Ora mi uccido, sono vecchissimo". "Tu non sai quanto ho corso in questo film" dice Miriam Leone, che racconta la bellezza di lavorare con Muccino, che ha vissuto come un vero regalo. Subito dopo la Zia Mara sottolinea di non aver ancora visto il film, bacchettando il regista: "Non mi hai mandato il film, di solito me lo mandano, andrò a vederlo al cinema" e lui si scusa: "Mi dispiace". La parentesi cinematografica si chiude con l’appello della padrona di casa che invita il pubblico ad andare a vedere i film italiani al cinema.

Enzo Miccio prende la parola per regalare il giusto omaggio a Valentino, l’imperatore della moda scomparso da pochi giorni. Il co-conduttore riassume la vita dello stilista dagli inizi fino al successo internazionale che lo consacrò come uno degli stilisti più importanti di sempre. "Grazie a Valentino per tutto quello che ci hai dato, grazie maestro" chiude la Venier. Teo Mammucari torna protagonista con il famoso gioco della cassaforte, che può regalare 1400 euro al fortunato telespettatore che indovina il codice utile a scardinarla. Purtroppo, nessuno riesce a portare a casa il premio e la puntata si chiude a ritmo della musica live della band e con la padrona di casa che da appuntamento alla prossima settimana.

