Domenica In, Carlo Conti con lo scoop da Mara Venier: "Chi apre il Festival". Poi Enzo Miccio gelato: "Faremo i conti" Nella nuova puntata di Domenica In, in onda il 22 febbraio su Rai 1, Mara Venier spazia dalla musica all'attualità grazie ai tanti ospiti in studio. Sorpresa (e rivelazione) inattesa di Carlo Conti

Altro pomeriggio all’insegna di musica, attualità e intrattenimento nel salotto di Domenica In. Alla corte della padrona di casa Mara Venier, e dei co-conduttori Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, si susseguono tanti ospiti per una nuova emozionante puntata del talk show, in diretta su Rai 1. Carlo Conti protagonista di una sorpresa graditissima. Scopriamo tutto quello che è successo.

Domenica In, puntata 22 febbraio 2026: cosa è successo

L’apertura del popolare talk della domenica è dedicata, purtroppo, a due tristi vicende d’attualità; la morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo, che dopo aver subito un trapianto di un cuore danneggiato, non ce l’ha fatta e alla tragedia di Crans-Montana, sulla quale si torna con la testimonianza di Erica Didone, madre di Achille Barosi, tra le vittime del rogo di capodanno. Ospite in studio, la mamma del sedicenne si apre con la presentatrice rivivendo la vita del figlio e dimostrando una forza notevole nell’affrontare il dolore, che non le ha fatto perdere il sorriso. In studio risuona "Perdutamente", di Achille Lauro, brano divenuto l’inno di Erica, per ricordare Achille. "Canto, perché mi fa star bene e bisogna cantare" chiude la prima ospite.

Si passa allo sport e arriva il momento di Manuel Bortuzzo, nuotatore italiano, rimasto paralizzato a seguito di una sparatoria a Roma, nella quale è stato coinvolto per errore nel febbraio del 2019. "Ora sono più navigato, ho imparato a gestire la situazione" dice il nuotatore, confrontandosi rispetto alla sua prima ospitata a Domenica In del 2019 e poi rivive i momenti personali e sportivi che lo hanno segnato. La conduttrice si complimenta per la vittoria della medaglia di Bronzo in occasione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, momento nel quale ha ottenuto il primo riconoscimento paralimpico della sua carriera. "Ho imparato ad essere debole e lo dico sempre quando parlo ai bambini nelle scuole" dice Bortuzzo e subito arriva la replica verace della Zia Mara: "Si chiama cazzimma, lo dico io". Lo sportivo mostra proprio la medaglia di Bronzo alla presentatrice, che si alza in piedi e gliela mette al collo e incalza: "Mettila, sei un figo pazzesco, indossala qua dalla Zia Mara". Poco prima della fine dell’intervista, Manuel viene raggiunto dalla fidanzata Serena e la Venier ne approfitta per lanciare un appello: "Ragazze, è fidanzatissimo, non ci provate più con Manuel, basta".

Tommaso Cerno raggiunge Mara Venier per affrontare uno dei temi d’attualità più scottanti, ovvero l’arresto del Principe Andrew, arrestato e indagato perché avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. I conduttori, insieme agli ospiti Maria Corbi, Candida Morvillo e Antonio Caprarica, si domandando sulle possibili responsabilità della Corona inglese nella vicenda, che viene ricostruita attraverso clip video e racconti degli invitati. Si volta pagina con l’ingresso di Cristiano e Alice De André, per la prima volta insieme in un intervista televisiva. Il figlio e la nipote del grande cantautore Fabrizio De André, svelano di essere in un momento molto positivo della loro vita e Mara Venier si rivolge subito a Cristiano, in ricordo degli anni passati: "Ti ricordi come eravamo giovani al Cantagiro, tu avevi 18 anni", e poi: "Io e tuo papà stavamo ore a parlare e parlare per ore delle cose esistenziali della vita" rivolgendosi ad Alice. I due si aprono nel salotto della Zia Mara. "Cristiano siamo diventati due saggi, eravamo due matti al Cantagiro" scherza la presentatrice, che mostra ai suoi ospiti vari video ricordo del mitico artista scomparso. Proprio con un video di Alice, Cristiano si emoziona e trattiene le lacrime, poco prima di esibirsi al pianoforte con "Verranno a chiederti del nostro amore" brano che il papà Fabrizio dedicò a sua mamma. Prima di salutare, papà e figlia ricordano gli appuntamenti dei loro tour ai telespettatori e Mara Venier chiude: "Buona vita, grazie a Cristiano e Alice".

Si prosegue con Simone Marchetti, attuale direttore di Vanity Fair Italia, che interviene per presentare il nuovo numero del giornale, dedicato agli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. L’anteprima del settimanale viene presentato attraverso un video, che associa una carta ad ogni artista, e il direttore ci tiene a sottolineare: "Il palco di Sanremo è magico e basta poco per scatenare un successo o una delusione". Poco dopo, Zia Mara non perde l’occasione per scherzare anche con questo suo ospite: "Ma è vero che volevi farti prete? eri in seminario? raccontami", "Questa è un’altra storia, fai la brava Mara, ne parleremo una seconda volta". Si continua parlando di Sanremo e Marchetti svela quale canzone inedita, secondo lui, diventerà un tormentone: "Il brano di Sal Da Vinci verrà messo a tutte le feste, vedrai". Enzo Miccio si collega direttamente dall’Ariston, reggendo in mano un corno rosso portafortuna consegnatogli dalla Venier, che gli aveva affibbiato la missione di portarli all’interno del teatro: "Ma il mio era più grande, quello è da pidocchiosi, non è il mio. Facciamo i conti quando torni" incalza a modo suo la conduttrice. L’inviato racconta qualche aneddoto e anticipazione sul Festival e poco dopo, irrompe, a sorpresa, Carlo Conti: "Avremo i rappresentanti della musica italiana nel mondo con Ramazzotti, Bocelli, la Pausini". La Venier pone una domanda al presentatore: "Laura è emozionata?" "Si lo è, ma dice che io la tranquillizzo". Poi Marchetti domanda quale sarà la primissima canzone ad aprire la nuova edizione di Sanremo e Conti prova a salvarsi in calcio d’angolo: "Più che capire chi aprirà, dobbiamo pensare a chi ha chiuso l’anno scorso", e la Zia Mara incalza: "Allora è Olly, lo hai detto", tra gli applausi dei presenti e il sorriso sotto i baffi del conduttore, che sembra ammettere la notizia.

Si torna alla musica con Giusy Ferrero, in studio per esibirsi con "Musica classica", il suo ultimo singolo. "Sei bravissima" si complimenta la conduttrice, che ricorda la presenza della cantante al prossimo Festival, insieme a Francesco Renga, nelle serate dedicate ai duetti.

La chiusura, come sempre, è affidata alla simpatia di Teo Mammucari, il quale arriva con una (finta) sorpresa per Mara Venier: "C’è una sorpresa, ecco Carlo Conti" scherza il comico, mentre presenta la sua spalla vestita di tutto punto come il presentatore toscano. Si va avanti con Mammucari e Ferrero che si esibiscono sulle note delle hit della cantante, per la felicità del pubblico e con il gioco del codice della cassaforte. "Ma come fai a condurre così?" chiede il comico alla Venier, scalza dopo essersi tolta le scarpe. Nessuno riesce a vincere il premio nascosto nella cassaforte e lo show si chiude tra gli applausi del pubblico e i saluti della padrona di casa.

