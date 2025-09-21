Domenica In, Venier punge La Ruota della Fortuna e Goggi lancia frecciata a Conti. Poi polemiche su Meloni in Rai Nella puntata del 21 settembre, non mancano polemiche, rivelazioni di Goggi e reazioni di Venier, ma anche tante novità con Mammucari e Miccio

Nel corso della prima puntata di Domenica In, in onda su Rai1 il 21 settembre 2025, Mara Venier dedica ampio spazio al ricordo di Pippo Baudo, maestro della televisione e amico e collega scomparso, e a parlarne c’è anche Loretta Goggi che spiega la sua assenza alla camera ardente e ai funerali dopo le polemiche, oltre a lanciare una frecciata a Carlo Conti. Il primo ospite ad approdare in studio è però lo Chef Massimo Bottura, seguito da Al Bano, che si esibisce dal vivo nel brano ‘Vai Italia’, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025. A quest’ultimo argomento viene lasciato molto spazio: in tutta Italia, infatti, si celebra oggi la cucina italiana con l’iniziativa "Il pranzo della domenica", e per l’occasione non mancano tanti ospiti in collegamento, tra i quali Antonella Clerici, Carlo Conti, Bruno Vespa, Sabrina Ferilli e PaoloBonolis. A suscitare la reazione dei social è però l’intervento della premier Giorgia Meloni da Roma, affiancata dai due giudici di Tu si que vales. Ecco cosa è successo nella puntata del 21 settembre 2025 di Domenica In.

Domenica In, puntata 21 settembre 2025: cosa è successo con Giorgia Meloni e le reazioni sui social

Domenica In parte col botto: nuova sigla per festeggiare i 50 anni della trasmissione ("Per fortuna che è domenica, domenica sto con la zia" sono le parole dell’intro) e tre compagni di viaggio come Teo Mammucari (per il gioco culturale), Enzo Miccio (per il lifestyle) e Tommaso Cerno (per l’attualità). Durante la presentazione dei blocchi di puntata, dato che gli ultimi due co-conduttori hanno detto molto di ciò che faranno, Mammucari commenta: "Ok, stiamo parlando di tutte le cose che faranno loro, grazie, ma io sono il centro del programma, parlo di cultura". Miccio gli fa notare che già lui tratta di bellezza, ma Mammucari ribatte: "Con tutto il rispetto, tra i tre il più bello sono io!". E insomma, un inizio scoppiettante.

La puntata comincia col blocco dedicato alla cucina italiana, che potrebbe diventare quest’anno patrimonio dell’Unesco (si saprà solo il prossimo 10 dicembre), con tanti ospiti via collegamento video che mostrano le varie iniziative organizzate oggi in tutta Italia per "Il pranzo della domenica". In studio, invece, c’è lo Chef Massimo Bottura che, dopo aver raccontato come è nata l’idea dei tortellini chiamati "Tortellanza", spiega perché la cucina italiana è una valida candidata per entrare nel patrimonio Unesco: "Gli italiani cucinano per amore, è un rito collettivo che rappresenta un popolo intero. Siamo gli unici a fare questa cosa".

Da Roma, al Tempio di Venere, sentiamo il racconto di Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli, la quale descrive la cucina italiana come uno "straordinario mosaico di conoscenza". E qui interviene anche la premier Giorgia Meloni, presente alla tavolata insieme ai presentatori di Mediaset, al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Queste le parole della premier: Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, la nostra cucina, e celebrarla. Racconta la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza. La cucina e il cibo hanno un’importanza fondamentale anche per l’economia: vale 250 miliardi nel mondo". Sul pranzo della domenica dice: "Il pranzo della domenica lo passavo con i nonni, era il giorno delle pastarelle, compreso il diplomatico, e dei dolci. Il pranzo della domenica mi ha legato moltissimo ai nonni materni". A questo punto Mara Venier racconta un aneddoto legato al marito Nicola: "Io ho conquistato mio marito Nicola con la mia pasta e fagioli. Non mi voleva, ma poi l’ha assaggiata e ha cambiato idea". E in un secondo momento aggiunge: "Io avevo un papà che cucinava bene. Le pastarelle al cioccolato erano il mio pranzo della domenica".

La comparsata di Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e Giorgia Meloni insieme a Domenica In suscita molte reazioni sui social: "Oddio…. Giorgia Meloni così con nonchalance in collegamento a #DomenicaIN per parlare della cucina italiana. Questa non me l’aspettavo… #Rai1", "Manco son passati 15 minuti ed è già Telemeloni", "La Ferilli, Bonolis e la Ferilli in collegamento con #domenicain ma è un video fatto con l’ai?", "Sarebbe un bel momento di tv se adesso dicessero tutti quanti STOP AL GENOCIDIO", "In quale Multiverso siamo finiti?", "Ditemi che è tutto fatto con l’ai e che non è reale", "Mara che sponsorizza l’inizio di Tu si que Vales su Rai 1", "Grande inizio di #Domenicain con #MaraVenier che si prostra alla premier #Meloni". E ancora: "Aiutatemi a dire qualcosa perché qui non so cosa esprimere in parole", "Trittico surreale", "La puntata si doveva iniziare in un modo: con l‘omaggio di Pippo Baudo. Non con questa marketta al governo", "Gabriele Corsi conscio d’aver scansato una voragine", "Sento già le risate di Gabriele Corsi da casa mia", "Ditemi che non è vero. Nel programma di punta della domenica della tv di Stato mezzo cast del programma concorrente del sabato sera, la premier, e il sindaco della Capitale".

Ma non è l’unica polemica nata nel corso del blocco sulla cucina italiana: "Se sento ancora una volta mara venier dire "le mamme che cucinano" "le donne che sono brave cuoche" GLI UOMINI PURE CUCINANO È UNA BASIC LIFE SKILL tutti chef uomini intervistati ma poi se si parla di cucina dentro casa citano solo le donne NON CE LA FAREMO MAI", "Ma a chi sarà venuta quest’idea geniale di cominciare così?", "Pensavo fosse passata un’ora e mezza. Sono solo 45 minuti. Che noia".

Torniamo all’argomento principale. Da Napoli Gigi D’Alessio è pronto a raccontare il suo pranzo della domenica insieme ad Alessandro Borghese, il quale presenta i piatti sulla loro tavolata. I due ricordano inoltre che la pizza è già patrimonio dell’umanità. Da Livorno Carlo Conti rimembra: "Con la mamma si mangiava a Livorno nello stabilimento balneare, organizzavano pranzi dove si mangiava tutti insieme". Poi Antonella Clerici dal Porto Antico di Genova: "Il mio pranzo della domenica era la lasagna, mia madre la preparava sempre. Una volta ero io ad andare dai miei genitori, oggi siamo noi che accogliamo nonni e tutti i parenti. Ora il mio pranzo della domenica è diventato la lasagna al pesto". E in questa occasione la Clerici annuncia la seconda edizione di Cena di Natale.

Quando si passa a Piero Chiambretti, non manca una battuta della conduttrice sull’altezza del presentatore: "Qual è il tuo pranzo della domenica, dico quello che facevi quando eri piccolo? Vabbè che piccolo ci sei rimasto…", e scoppia a ridere in studio. Ma il conduttore non ci sta: "Se facciamo queste battute me ne vado eh", aggiungendo poi che "Da bambino andavo allo stadio alle 12 e mia madre mi faceva le polpette che mangiavo allo stadio". Si passa all’Aquila con Bruno Vespa: "Mia madre ai pranzi della domenica faceva i maccheroni alla chitarra col sugo alla genovese. Se so cucinare? Una volta provai a fare due uova e fu molto impegnativo". Tra gli altri ospiti, Elisa Isoardi da Palermo e Gianna Nannini da Verona per presentare l’ultimo concerto del suo tour all’Arena.

Loretta Goggi a Domenica In tra Tale e Quale Show e Pippo Baudo

Loretta Goggi inizia l’intervista ribadendo il motivo per cui non appare in Tv da molto tempo: "Non faccio televisione da un anno e mezzo perché è nato il mio nipotino. Nessuno ci crede, ma è così: non c’è la tata, ci sono io!" Poi si passa al motivo per cui ha lasciato Tale e Quale Show, programma di cui è stata giudice per molti anni: "Stare senza lavorare per me è una cosa molto strana, però gli ultimi anni mi sono sentita un po’ in imbarazzo, perché nella trasmissione di Carlo Conti, al quale io devo il mio ritorno, ero diventata un po’ quella saccente. Dei tre, invece di essere la giudice che comunque se ne intendeva un po’ di più, che ha studiato musica, sembravo quella che volevo dire le cose per forza buona o precise, mentre gli altri si divertivano e facevano battute. E allora mi sono chiesta: ‘Perché devo fare la maestrina della penna rossa?‘. Voglio fare Pinocchio". Mara Venier commenta: "Però eri molto brava, ci stava in quel contesto una persona seria, una professionista come te". Ma l’artista ribatte: "Tu lo sai meglio di me che la televisione è cambiata. Poi mi dicono: ‘Ma perché non vai in pensione?’. Io sono in pensione dal 2000, a 50 anni avevo già raggiunto la pensione di anzianità". E Venier ricorda: "A me lo continuano a dire!". Il pubblico applaude.

La Goggi poi chiede al pubblico: "Sono in pensione, ma se mi chiamano e ho talento, perché non lo devo fare? Dici: ‘Largo ai giovani’, ma quali giovani? Voglio i nomi! No, sono stata scorretta, perché persone brave ce ne sono tantissime. Ma quando io ho debuttato, a Canzonissima ho fatto 22 anni mentre la facevo. Chi a quest’età ha fatto quello che ho fatto io?". A questo punto Mara Venier risponde alle polemiche per il suo ritorno a Domenica In: "La verità, secondo me, al di là di quello che uno sa fare, è che quando si arriva a una certa età cominciano a mancare di rispetto. ‘Sei vecchia’, ‘Vattene a casa’, ‘Non ti vogliamo più’, ‘Vai in pensione’… c’è poco rispetto anche per quello che uno ha fatto prima. Noi siamo qui da trent’anni a intrattenere il pubblico. Però poi tutto viene in qualche modo dimenticato. Posso dirti, Loretta, che avviene solo su alcuni social. Il pubblico è questo, quello che conta è questo" dice indicando le persone sedute in studio ad applaudire.

"Però è pure perché me ne sono andata" continua la Goggi, con la conduttrice che poi sottolinea: "Carlo Conti ci sarà rimasto malissimo quando hai detto ‘no‘". La risposta spiazza: "Non lo so, non gliel’ho mai chiesto. Non ci siamo più sentiti, lo sai?". Poi aggiunge: "Ma Carlo, giustamente, è un autore e conduttore di un programma, quindi deve avere ascolti, quindi ognuno deve seguire la sua strada. La mia strada era quella di prendere le distanze da una cosa in cui non mi sentivo più a mio agio. Mi assumo tutte le responsabilità e voglio che il pubblico mi ringrazi perché mi sono tolta dalle scatole".

Si prosegue con Pippo Baudo e l’assenza di Loretta Goggi alla camera ardente, ma prima Mara Venier parla della foto pubblicata su Instagram di recente e criticata: "Oggi la puntata vogliamo dedicarla a Pippo Baudo. Io l’ho fatto anche stamattina, ho pubblicato una foto del mio matrimonio con lui, era molto tenera, e ovviamente anche lì: ‘Ancora Domenica In’, ‘Vai a casa’. Non hanno a volte la sensibilità di capire che in un’immagine così c’è un po’ di dolore". Loretta Goggi la comprende e sull’assenza alla camera ardente e ai funerali dice: "Io so che molte persone si sono chieste come è possibile che Loretta non sia andata alla camera ardente e non abbia partecipato al funerale. Io è da giugno che sono fuori con mio nipote e sono tornata il 9 settembre. Purtroppo o per fortuna, non ho assistito agli ultimi momenti di Pippo, però, nonostante io non voglia fare televisione, non potevo non venire, perché se sono quella che sono lo devo a Pippo. Quindi ho voluto essere qua per testimoniare la mia gratitudine".

La Goggi non manca di pensare al defunto marito, Gianni Brezza, dicendo che all’inizio non hanno avuto un figlio perché "Gianni ne aveva già tre suoi". E continua: "Quindi mi diceva: ‘Vorrei che i miei figli capissero quello che è successo e voglio aspettare’. Dopodiché, è difficile dirlo, ma come può mancarmi una cosa che non so cos’è? (si riferisce all’essere madre, ndr). Quindi mi sono detta, appunto, che non poteva mancarmi quello che non conosco, ma che avrei indagato, e l’ho fatto con i nipoti. Sono stata una ‘mammetta’, avevo vent’anni quando è nato il primo nipote maschio Giulio. Adesso io sto per dire uno sproposito, quindi chiudete le televisioni: mi sento mamma, in questo momento sono madre anche io (dell’ultimo nipotino di 16 mesi, ndr)".

Mara Venier e il riferimento a La Ruota della Fortuna con Teo Mammucari

Dopo il lungo blocco che vede al centro della scena Mara Venier, arriva il momento di Teo Mammucari con il gioco culturale e si torna indietro nel tempo: in studio, infatti, compare un tabellone con le caselle numerate. Da casa i concorrenti, che sembrano più interessati a conversare con la Venier, rispondono alle domande poste dal presentatore tra una battuta e l’altra. Prima di iniziare a giocare però, Mara Venier, valletta di Mammucari in questa occasione, si avvicina la tabellone e poi dice: "Io sono Samira". Ma il compagno di viaggio la ferma subito dicendo "No, tu sei Samara". Arriva presto la replica: "Eh però Samara può sembrare anche Somara, quindi no, sono Samira". Alla fine, Teo la chiama Samara per tutto il tempo, ma il riferimento a La Ruota della Fortuna è evidente: la valletta del programma di Canale 5, che si occupa dei tabelloni, è Samira Lui.

