Domenica In, Mara Venier ride dopo la caduta dei Ricchi e Poveri e scatena la rabbia sui social. Poi Delogu in imbarazzo Andrea Delogu, i Ricchi e Poveri e Ornella Muti ospiti della puntata di Domenica In del 21 dicembre, ma suscitano scalpore le risate di Venier: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, su Rai 1, il 21 dicembre 2025, tanti ospiti importanti, tra i quali Andrea Delogu, i Ricchi e Poveri e Ornella Muti, ma anche tante risate e qualche gaffe, oltre alla caduta di Angelo Sotgiu e Angela Brambati sul gradino. La reazione della conduttrice al caotico ingresso della coppia, infatti, ha dato il via un’accesa polemica sui social. Ecco cosa è successo nella puntata di Domenica In del 14 dicembre 2025.

Domenica In, puntata 21 dicembre 2025: cosa è successo

I primi ospiti della puntata di Domenica In sono Andrea Delogu e Nikita Perotti, vincitori della 20esima edizione di Ballando con le Stelle. Mara Venier sottolinea subito che ieri sera, nella finale dello show, Delogu rideva "come una matta" e lei spiega: "Ad un certo punto ci siamo guardati e lui mi ha detto: ‘Non dobbiamo avere rimpianti, divertiamoci! Mal che vada siamo secondi’. Noi non ce lo aspettavamo, ma lo speravamo. Ad un certo punto volevamo vincere, perché avevamo fatto come tutti un percorso faticoso e intenso e, arrivati in finale, mi sono detta: ‘Ma io ci provo’. Ancora non ho realizzato bene".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attenzione si sposta sull’amicizia nata tra Nikita e Andrea ed è il primo a raccontarla: "C’è un’amicizia unica, magnifica. Porterò con me per sempre una ballerina e un’amicizia importante". La Delogu, poi, si sofferma sul momento in cui aveva pensato di mollare il dance show di Rai 1: "Ballando è stata una famiglia, è strano da spiegare se non lo vivi da dentro, ma trovi persone speciali, come il mio maestro, e anche tante persone che combattono insieme a te e ti creano una bolla protetta. Mi ha dato del tempo e io tanto felice di essere poi tornata. E’ molto intenso come percorso, quindi ho pensato di non tornare, perché non volevo prendere la responsabilità di fare qualcosa che non fosse all’altezza di Nikita, che, giustamente, puntava alla vittoria. Poi lui mi ha detto: ‘Io ci sono, se vuoi ricominciamo, se non vuoi è uguale’. E io ho detto: ‘No, ricominciamo’".

Poco dopo Mara Venier, essendosi dimenticata la domanda pensata per la coppia, confessa: "Ascolta… Non mi ricordo più cosa ti dovevo dire, perché mi emoziono, non lo so. E’ l’età, mi sono anche un po’ rinco**ionita in verità. Vabbè, me la sono dimenticata, avevo la domanda pronta e invece niente… Mandiamo il filmato e nel frattempo ci penso, anche perché ho dormito solo due ore pure io per guardare questi…capite? Alla mia età, ma come si fa? Adesso penserò tutta la puntata a che cavolo dovevo chiedere".

Poi Nikita afferma che Andrea Delogu è stata un pilastro per lui e arriva a dire che nella coppia è stata lei la vera maestra: "E’ lei che ha dimostrato di essere forte in questo percorso. E io non potevo essere da meno, dovevo essere al suo stesso livello. Le ho fatto una promessa, che avrei fatto di tutto per farla arrivare fino alla fine, perché se lo merita, è una persona meravigliosa". Subito dopo si passa a parlare di amore e Nikita dice di non avere la morosa, ma Delogu sottolinea che ha una fila di ragazze che gli vanno dietro. Il ballerino smentisce e Andrea commenta: "Ce l’ha, ma non me lo vuole dire". E Mara Venier punge: "Non lo dice a te?". "Perché non me lo dici? Io gli dico tutto!", si domanda la Delogu. Poi la situazione si fa più calda quando la conduttrice chiede a lei se abbia il moroso e lei risponde di no, sottolineando che "non è tornato quello vecchio, è finita". Mara Venier commenta: "Allora lascialo dove sta, tanto ne abbiamo già un altro, no?". Andrea nega e la conduttrice sbotta: "Ho visto le foto, non fare così!".

La conversazione prosegue con la Venier che si chiede come mai Nikita sia ancora single e Delogu interviene: "Adesso controllo io i curriculum delle ragazze, devono essere brave!". "Allora non ne passerà nessuna, perché lei cerca la donna perfetta per me. La mia donna ideale deve essere bella, simpatica, una Andrea Delogu!", scherza Nikita. E Venier stuzzica: "Questa è una dichiarazione d’amore!", ma Andrea chiarisce: "Lui fa lo sciocco lanciando delle provocazioni, ma la nostra è solo una grande amicizia e io gli dico che sono troppo grande per lui". Quando Venier gli chiede quanti anni abbia e lui risponde 21, la conduttrice dà ragione ad Andrea: "Eh sì, sei troppo grande! Io pensavo ne avesse di più! Però vale la pena farci una bella riflessione".

Subito dopo Nikita racconta che la mamma di Andrea Delogu lo vizia con il cibo e la vincitrice di Ballando conferma, dicendo che la madre le lascia sempre qualcosa di pronto da mettere nel congelatore, per poi aggiungere: "La metà del cibo però è per lui". Allora la Venier chiede a Nikita: "Mangi tutto tu?", e lui confessa: "Sì, non sembra ma mangio tantissimo". La conduttrice, poi, non si lascia sfuggire la possibilità di fare una battuta con doppio senso: "Perché bruci, amore. L’importante è bruciare, alla tua età bruciavo pure io!".

Poi Mara Venier le ricorda che Renzo Arbore è stato il primo a credere in lei e la Delogu dice: "Volevo dire ‘l’amore mio’, ma non mi permetto davanti a te", ma per la conduttrice non ci sono problemi: "Ma no, dillo! Che me ne frega, ne è passata tanta di acqua sotto ai ponti! Se lo dicessi di mio marito invece….".

I Ricchi e Poveri cadono e Mara Venier ripropone il video a Domenica In: cosa è successo

L’ingresso dei Ricchi e Poveri a Domenica In porta il ‘caos’ in studio, perché entrambi – prima Angelo, poi Angela – inciampano sul gradino che conduce al centro del salotto di Mara Venier e cadono a terra. "Questo ca**arola di gradino, ogni volta! Ma pure tu, Angela?", dice la conduttrice andando da loro per aiutarli ad alzarsi. "Pure io, sì, ho preso una mentata! Non sto bene, ma mi fa ridere questa cosa. Ti prego, almeno ridi anche tu", è la richiesta che fa a Mara Venier. Poi Angelo scherza: "Un volo meraviglioso!". "C’era un gradino così, forse ci avevano avvisati, ma non l’avevamo capito", spiega Angela, mentre la Venier ride (ma si scusa con loro): "Scusate se rido, mandiamo un filmato così si riprendono!".

Poi, su idea di Sotgiu, riprovano l’ingresso ("Sì, rifacciamolo, se no rimane nella storia solo quello") e questa volta non cadono. "Siamo venuti con caduta!", scherza Angelo quando si siedono sulle poltroncine, e la Brambati aggiunge: "Che ginocchiata, mamma mia!". Così la Venier prima chiede di darle del ghiaccio e poi ripropone al pubblico il video della caduta ‘natalizia’ in diretta a Domenica In di poco prima ben tre volte nel corso dell’intervista. Non solo, perché Angela Brambati scivola dalla sedia su cui è seduta, rischiando di cadere una seconda volta, ma fortunatamente ciò non accade. Infine, Mara Venier ricorda che anche Enrico Montesano inciampò sullo stesso gradino ma senza cadere a terra e Angela la butta sul ridere: "Maledetto gradino, a terra come salami. Ma Montesano non vi aveva dato la stessa soddisfazione!".

Sui social, però, scatta la polemica: "Onestamente non c’è proprio niente da ridere. Potevano farsi molto male e la Rai pagare moltissimo come risarcimento danni", "Mara ha tentato di sopprimere i ricchi e poveri, live", "Ma non tutta la vita perché hanno rischiato di ammazzarsi due volte in 5 minuti ", "La Venier che se la ride, mentre guarda la caduta, si commenta da sola", "Questo è da teche Rai. Ma che succede con I Ricchi e Poveri?", "Sarò strano io ma non ci trovo proprio nulla da ridere nel vedere 2 ottantenni cadere che probabilmente si son pure fatti male, ma per la regola lo spettacolo deve continuare. Hanno fatto finta di nulla. Fossero stati i vostri nonni/genitori avreste riso?", "Ha riso la conduttrice perché non erano suoi parenti… sennò col ca**o che rideva , sarebbe già lì con l’avvocato a chiedere i danni".

Ornella Muti a Domenica In

Dopo i Ricchi e Poveri, entra in studio Ornella Muti, che si racconta tra vita privata e carriera a partire dal suo libro autobiografico "Questa non è Ornella Muti". L’attrice svela subito che la parte più difficile da scrivere è stata quella in cui parla "degli altri" e, quando si parla di Alain Delon, ammette: "Lui era fantastico, di una bellezza incredibile, però era una persona difficile. Non è stato gentile con me, è stato cattivo. Ma faccio fatica qui a parlarne davanti a tutti, scriverlo in un libro è diverso". E aggiunge: "Forse ho fatto io qualcosa e si è innervosito con me, ci siamo incontrati ma sempre con un po’ di distacco". Di Ugo Tognazzi, con il quale ha recitato nel film Romanzo popolare quando era incinta della figlia Naike, invece ha un bel ricordo: "Era un grande uomo, è stato un amico e un fratello per me. Era molto sensibile, non è scontato che un attore che lavora con te senta le tue difficoltà".

Nel libro autobiografico, Ornella Muti racconta anche i lati più nascosti del suo essere e infatti alla conduttrice spiega: "Quando sei famosa l’immagine se la fanno gli altri, adesso voglio far conoscere la mia sensibilità". Non manca poi di parlare del dolore più grande della sua vita, la scomparsa del padre: "È stato uno choc, non lo dimenticherò mai. La sua assenza mi ha fatto male, anche perché una figura maschile come la sua non l’ho più ritrovata".

Potrebbe interessarti anche