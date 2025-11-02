Domenica In, Venier difende Sgarbi: "La botta finale". E Pasquale La Rocca geloso di Barbara d'Urso: "Ecco perché" Nella puntata di Domenica In, dalla gelosia di La Rocca al rapporto di Rosolino con Titova. Poi il dibattito su Sgarbi e l'intervista ad Arisa: cosa è successo

Nella nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier il 2 novembre 2025 su Rai Uno, tanti ospiti importanti, come Claudia Pandolfi, Claudia Gerini, Monica Guerritore, che presenta il film Anna sulla indimenticabile Anna Magnani, e Arisa. Non manca inoltre il blocco su Ballando con le Stelle con Beppe Convertini e Pasquale La Rocca in studio. Ecco cosa è successo nella puntata del 2 novembre a Domenica In.

Domenica In, puntata 2 novembre 2025: cosa è successo

La puntata di Domenica In inizia con un saluto di vicinanza ad Andrea Delogu dopo la tragedia che l’ha colpita un paio di giorni fa, quando è morto il fratello: "Prima di cominciare, io voglio mandarti un grande abbraccio e dirti che ti voglio bene, Andrea Delogu!", dice la conduttrice prima di lanciare la pubblicità.

E, ovviamente, la puntata prosegue con il blocco dedicato a Ballando con le Stelle. Prima di parlare dell’eliminazione di Beppe Convertini, Mara Venier si rivolge a Vladimir Luxuria, chiedendole dello stato di salute della madre. Questa la risposta: "Mamma non sta attraverso un periodo molto bello, non sta bene, però ce la farà!". Non viene detto altro, perché la conduttrice chiude il discorso dicendo "Noi sappiamo". Poi Carolyn Smith, presente in studio, invita tutti a donare i soldi per la ricerca sul cancro e lo fa con umorismo: "Se vuoi che continui Ballando con le Stelle, devi dare i soldi alla ricerca perché io ne ho bisogno".

Si arriva all’eliminazione di Beppe Convertini, che dice di essersi divertito molto e di aver fatto sorridere il pubblico a Ballando, ma svela anche che "I vostri giurati hanno ballato le cose più strane. Io ho i video inediti, prima o poi li tiro fuori". Si passa all’infortunio di Francesca Fialdini e Mara Venier chiede a Carolyn Smith come stia adesso: "Devono ancora fare qualcosa oggi e domani per capire, credo", dice la giudice. Quando a quest’ultima viene chiesto come mai, se erano tutti d’accordo sul dare lo 0 tutti, Ivan Zazzaroni le ha dato 2, la Smith chiarisce: "Ha preso la paletta del 2 perché ha sbagliato, lo ha detto".

L’attenzione si sposta sulla coppia Barbara d’Urso-Pasquale La Rocca e quest’ultimo racconta: "Sono molto orgogliosa di lei, è davvero straordinaria, si alza al mattino presto, è una donna allenata, ha fatto esercizio fisico" Carolyn Smith aggiunge: "Al posto di usare la palestra fa danza". E La Rocca dice: "Mi ha mandato un messaggio stanotte dicendomi di essere felice perché Carolyn le ha riconosciuto che è migliorata e ha ballato bene. Prima di iniziare la puntata, lei ha questa paura, tensione di dover affrontare l’esibizione, questo la rende molto umana". Subito dopo Mara Venier elogia il comportamento del ballerino nei confronti di Barbara: "Tu le hai dato sicurezza, lei aveva bisogno di essere capita", e lui risponde: "Noi riusciamo a capire le energie dell’altro, questo ci rende complici, perché comprendiamo subito quando qualcosa non va".

Poi Vladimir Luxuria chiede al ballerino professionista cosa intendesse quando ha detto di essere geloso di Barbara d’Urso e lui spiega: "Tendo ad avere questa forma di gelosia verso le persone a cui voglio bene, per me è un modo di dimostrare anche la cura, l’affetto per quella persona, è una forma di protezione". Ad un certo punto Mara Venier testa il terreno: "Sei fidanzato? Vado dritta, che tanto qua…", ma lui dice: "Sembra non ci sia mai tempo per questo". La conduttrice gli dà un consiglio: "Alla tua età il tempo bisogna trovarlo, perché alla mia di tempo non ce n’è più!".

Poco dopo tocca a Massimiliano Rosolino esporsi e raccontare l’inizio di una storia d’amore che dura da molti anni, quella con la ballerina professionista Natalia Titova. Le sue parole: "Io avevo cercato di ballare con Natalia Titova già l’anno prima, per me esisteva solo lei. Mi affascinava quel lato molto severo, quando ho iniziato a ballare con lei quasi non ero contento della sua severità effettiva. Strada facendo ci siamo lasciati andare. Non ho avuto bisogno di incentivi… Se c’è quella scintilla, si accende il fuoco. Balli attaccato, anche la condivisione tra idee e impegno. Tutto è stato possibile grazie a lei, faceva delle coreografie incredibili in soli 90 secondi. Mi sono lasciato trasportare, in 100 giorni è bello poter scoprire, nonostante alla nostra età spesso si pensi di aver già conosciuto tutto".

Infine, durante il blocco di Ballando con le Stelle arrivano anche Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, che presentato il nuovo film Fuori la verità, in uscita al cinema il prossimo 6 novembre.

Arisa a Domenica In

Subito dopo il blocco su Ballando con le Stelle, arriva il momento di Arisa. Nel salotto di Mara Venier l’artista racconta: "E’ un periodo di costruzione interiore ed esteriore. La vita è meravigliosa anche perché ogni giorno parti da zero e cerchi di raddrizzare il tiro. Ci si ricostruisce sempre, a volte gli ormoni vanno giù e altre su. Ci sono momenti belli e brutti, vanno abbracciati, bisogna accettarli e poi, appunto, raddrizzare il tiro". Poi, parlando di Sanremo, dopo essersi rivista nei festival del passato, afferma: "Mi commuove perché è bello vedersi piccola, poi grande, il tempo che passa… Avendo un cuore, non può non farmi effetto rivedere quei momenti".

A questo punto Mara Venier le chiede: "Ti manca qualcosa nella vita?". La risposta di Arisa: "Non lo so, grazie a Dio ho avuto tanto. L’amore del pubblico è la cosa più bella del mondo, mi emoziona tantissimo perché ho fatto tanti cambiamenti, la mia vita professionale ha coinciso sempre con la mia vita personale, quindi a volte potrei essere stata un po’ destabilizzante, ma il pubblico non si è mai mosso, è sempre rimasto lì. Questo mi commuove veramente, così come mi commuovo quando mi fermano per strada. Grazie a questa grande famiglia non mi sento mai sola, un grande dono". Di recente è uscito il nuovo singolo Nuvole e Arisa spiega il significato che questa canzone, ora la sua preferita, ha per lei: "Nuvole è una canzone di consapevolezza, presa di coscienza, liberazione, forza, perché ho detto più volte che io voglio essere forte. Il mio desiderio più prepotente è quello di diventare una donna forte, vorrei prenderlo come mood di vita. A volte cerco anche di cambiare la mia voce, la vorrei diversa".

Evelina chiede un amministratore di sostegno per il padre Vittorio Sgarbi: l’udienza

Una volta uscita dallo studio Arisa, si parla dell’udienza in Tribunale che ha visto Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina scontrarsi davanti al giudice lo scorso 28 ottobre: lei vorrebbe che il padre avesse un amministratore di sostegno perché pensa non sia in grado di gestire il suo patrimonio, né se stesso, mentre il critico d’arte non ha preso bene il fatto che la figlia abbia raccontato in Tv le sue condizioni di salute perché dovevano restare private. Non voleva, quindi, che si sapesse della sua forte depressione e sostiene di essere perfettamente lucido, tanto che durante il ricovero ha scritto un nuovo libro e poi lo ha presentato al giudice in Tribunale.

L’avvocato di Vittorio Sgarbi, Ugo Ruffolo, presente via collegamento video, espone il suo punto di vista in merito alla vicenda, senza proferire parola sulla nota di Evelina Sgarbi in cui si parla di minacce da parte di Sabrina Colle, compagna del padre da 30 anni: "Non posso parlare dell’udienza. E’ molto strano quello che vedo fuori, è atipico il comportamento di tutti, anche di alcuni avvocati. Delle cose che accadono in Tribunale non si deve parlare fuori. Da quello che mi risulta, la figlia, quando il padre era in ospedale, è andata una sola volta per pochi minuti e all’ingresso della struttura c’era la macchina della trasmissione La Volta Buona, dove doveva andare a raccontare come stava il padre. Chiunque abbia una vita come quella di Sgarbi, l’ultima cosa che vuole, se ha problemi di salute, è che se ne parli fuori. Anche un uomo come Sgarbi, che è uno dei cervelli più lucidi del nostro tempo e continua ad essere tale, se ha della tristezza esistenziale, se ha avuto momenti di depressione, l’ultima cosa che gli fa bene è che qualcuno, pur di avere visibilità, ne parli".

Mara Venier concorda: "Certo, diventa la botta finale. Sicuramente Sgarbi non è stato felice di tutto ciò che sta accadendo" e Vladimir Luxuria commenta: "Una persona che soffre di depressione ha bisogno del sostegno affettivo di chi gli sta accanto, essere depressi non significa essere incapaci di intendere e volere. Adesso ha bisogno di stare solo con la compagna e l’altra figlia, è una fase della vita in cui vuole stare più tranquillo". Salvo Sottile si chiede: "Perché spettacolarizzare questa cosa?". Mara Venier chiede il motivo all’avvocato di Sgarbi: "Tutte le volte che c i sono grandi o supposti patrimoni, qualche figlio vede i genitori come custodi di questo patrimonio. Per me, è venale interesse o voglia di apparire".

