Imperdibile appuntamento del fine settimana televisivo, Domenica In torna con una nuova emozionante puntata all’insegna di ricordi, ospiti speciali e della musica. La padrona di casa Mara Venier, affiancata dal trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, ha deciso di immergersi nell’atmosfera di Sanremo, visto l’avvinarsi del Festival della canzone italiana del prossimo febbraio. Scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento del talk show, come sempre in onda su Rai 1.

Domenica In, puntata 18 gennaio: cosa è successo

L’apertura del talk, come anticipato, è dedicata al Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti. Proprio qualche giorno fa proprio il Direttore Artistico ha annunciato che avrà al suo fianco Laura Pausini come co-conduttrice e la notizia ha creato immediatamente grandi attese. Mara Venier, prima di immergersi insieme agli ospiti nel primo tema, dedica l’inizio al ricordo di Tony Dallara, venuto a mancare proprio qualche giorno fa: "Voglio mandare un grande abbraccio alla moglie e tutta la famiglia". Dopo aver mostrato un video del cantautore ospite a Domenica In nel 2025, Zia Mara cambia decisamente argomento e introduce una clip di presentazione della Kermesse sanremese, tra ricordi del passato e progetti di quest’anno.

Il primo ad essere interpellato a proposito del Festival è Bobby Solo, cantautore veterano di Sanremo, che ha vinto due volte il concorso, nel 1965 con "Se piangi, se ridi" e nel 1969 con "Zingara" (in coppia con Iva Zanicchi). L’autore, divenuto celebre al grande pubblico con "Una lacrima sul viso", racconta aneddoti del passato e scherza con la sua tipica veracità: "Fortunatamente riesco a vivere anche senza Sanremo, grazie a te faccio tanti spettacoli in giro per l’Italia", ringraziando Mara Venier per le ospitate tv che gli fruttano molto lavoro. Bobby Solo si esibisce proprio con i due brani che lo hanno incoronato a Sanremo, mentre Enzo Miccio ci tiene a sottolineare: "Bobby è stato il primo a salire sul palco con il make up come il grande Elvis Presley". I ricordi delle varie edizioni si susseguono e mentre sta per esibirsi Maurizio Vandelli, uno dei membri storici e voce leader del gruppo Equipe 84, Mara Venier si accorge che uno degli ospiti non è più al suo posto, ovvero Valeria Marini, che è uscita dallo studio a sorpresa, "Ma dove è andata" chiede la Venier, mentre Vandelli replica: "Sarà andata in bagno". Dopo aver assistito altri video che ricordano personaggi indimenticabili come Lucio Dalla e Mike Buongiorno, Valeria Marini torna in studio in grande stile per interpretare "La Solitudine" di Laura Pausini, chiudendo l’omaggio alla cantante romagnola con un in bocca al lupo: "Sarà un Sanremo stellare, brava Laura".

Domenica In, Valeria Marini canta Laura Pausini e Teo Mammucari la massacra

Il divertimento prosegue quando arriva il turno dei Cugini di Campagna, che si esibiscono con "Anima Mia", brano che li ha resi celebri nel 1973. L’attenzione, però, è su un nuovo componente della band, ovvero Teo Mammucari, vestito di tutto punto con un abito luccicante e parruccone biondo cotonato. Il comico è scatenato e si diverte a prendere in giro la band e sottolinea ancora la performance della Marini: "Visto, io bravissimo e la Marini? no si può sentire, hanno appena annunciato che è già scattata la denuncia".

Il primo ospite a sedersi nel salotto di Mara Venier è Carlo ponti, direttore d’orchestra e figlio della mitica Sophia Loren. "Ho capito di aver avuto la fortuna di essere figlio di Sophia Loren, una donna normale, cresciuta nella povertà" dice Ponti. "Lei era una donna normale e parlava del più e del meno, me la ricordo quando cucinavo le pizzette a casa di zia Maria e lei era li seduta, non ci credevo" conferma la padrona di casa. Il Direttore si racconta tra aneddoti del passato e parla anche della suo matrimonio con la compagna georgiana, da poco avvenuto. Alla coppia si unisce anche Pasquale Esposito, famoso tenore italiano, con il quale Carlo Ponti presenta: "Celebrando Sophia Loren", l’evento celebrativo per la star, in programma al Teatro Augusteo di Napoli nelle serate del 21 e 22 febbraio.

Domenica In, Mammucari scatenato bacchetta Mara Venier



Si prosegue con Tommaso Cerno che raggiunge la conduttrice per affrontare un triste tema d’attualità, ovvero le continue aggressioni e violenze (una di esse recentemente mortale) che avvengono tra i giovani e nelle scuole. Gli ospiti in studio concordano sul fatto che le responsabilità derivino dalle famiglie e dal poco controllo da parte dei genitori sui loro figli.

Altra ospite in studio è Serena Autieri, l’attrice napoletana in studio per presentare "Moulin Rouge! Il Musical", in scena al Sistina Chapiteau di Roma‑Tor di Quinto fino al 1° marzo 2026, nel quale interpreta Satine. La Zia Mara si complimenta per la forma fisica dell’attrice: "Ma sei bellissima, non ingrassi mai e sei vestita sempre sexy". Serena Autieri replica scherzando: "Prossima volta ti porto qualcosa da indossare" e la conduttrice chiude con la solita veracità: "Si, se riesci a trovare la mia taglia, volentieri".

Per tornare al tema d’apertura Sanremo, arriva in studio Alexia, cantante e compositrice italiana di grande successo dagli anni ’90, nota per hit internazionali come "Uh la la la" e "Dimmi come". La cantante ha ricordato le quattro volte in cui ha partecipato al Festival, e nello specifico si è soffermata all’edizione del 2003, anno nel quale ha trionfato con il brano "Per dire di no". Dopo una breve chiacchierata, Alexia regala un medley dei suoi brani con l’energia che l’ha sempre contraddistinta e le ha fatto guadagnare l’amore del pubblico, sin dagli esordi. Il talk della domenica si chiude, come sempre, con i sorrisi regalati dai siparietti di Teo Mammucari, che torna protagonista del mini quiz che può far vincere una concorrente da casa. Nel frattempo, Mara Venier, stanca dei tacchi alti, decide di condurre in pantofole e il comico infierisce: "Ma non puoi condurre così, in ciabatte" e lei replica "Ma ti sei visto tu". La puntata si chiude con i soliti applausi del pubblico e l’arrivederci a domenica prossima da parte della conduttrice.

