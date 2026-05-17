Domenica In, Fialdini in lacrime da Mara Venier: “Il mio cuore è spezzato”. E Vecchioni da brividi: “Parlo con mio figlio che non c’è più” Nella puntata di domenica 17 maggio 2026 di Domenica In non sono mancati commozione e intrattenimento, grazie alla presenza di Francesca Fialdini e Roberto Vecchioni

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La stagione di "Domenica In" volge al termine, ma prima di salutare il pubblico Mara Venier ha predisposto un menu davvero interessante per oggi, domenica 17 maggio 2026. Divertimento ed emozioni restano da sempre gli ingredienti principali del format, anche se questa volta si è partiti con un breve spazio dedicato all’attualità e alla tragedia delle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita in un’immersione.

Successivamente risate e commozione non sono mancati, anche se per motivi diversi, grazie a Francesca Fialdini, Francesco Gabbani e Roberto Vecchioni. La presenza della conduttrice toscana è stata particolarmente suggestiva, visto che fino a qualche tempo fa era uno tra i nomi in pole position per la successione della collega, e invece da quanto lei ha ammesso pochi giorni fa potrebbe esserci l’ennesimo ribaltone inaspettato. La "zia Mara" ha infatti detto che la Rai le ha chiesto di rimanere, frase che però sembra ricordare quanto già avvenuto negli anni passati, quando si parlava a lungo di un suo addio per poi arrivare all’ennesimo dietrofront.

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Domenica In, puntata 17 maggio 2026: Francesca Fialdini a cuore aperto

Francesca Fialdini è in genere riservatissima e non ama parlare molto di sé, anche se ha fatto un’eccezione per Mara Venier, che l’ha voluta tra le ospiti della sua "Domenica In" che si avvia alla fine della stagione.

Questa è stata l’occasione per conoscerla meglio, come già era accaduto recentemente grazie a "Ballando con le stelle", dove aveva parlato della depressione, che aveva reso estremamente diffcili le sue giornate: "Vorremmo tutti scansare il dolore, invece succede e l’unica cosa che possiamo fare è saperlo attraversare. Quando ci sei dentro ti sembra impossibile uscirne. Ma poi, se trovi le persone giuste, puoi farcela. ‘Ballando con le stelle’ mi ha dato tanto. Sono andata per capire se davvero non me ne fregava più niente del giudizio degli altri. Pensassero tutto quello che vogliono di me, io mi sono liberata. Poi ho capito che il corpo è magico, io avevo quattro costole con fratture multiple scomposte e comunque ballavo",

Almeno per ora, però, lei non si sente pronta a diventare mamma, anche se non esclude di poter dare amore a un bimbo attraverso l’adozione: "Non mi sentivo all’altezza di crescere un bambino. Forse ho avuto paura. Si può sempre amare qualcuno che già esiste e spero che questa cosa, prima o poi, si possa realizzare".

A sorpresa, la conduttrice si è sbilanciata sulla sua condizione sentimentale, svelando un dettaglio che era noto a pochi: "Ho un fidanzato pazzesco, ma vive lontano da me. Quando possiamo siamo vicini". Questa è stata l’occasione anche per un momento di commozione parlando della sua gattina, Mira, a cui è legatissima, che lei ha adottato ma che oggi sta poco bene: "Il mio cuore è spezzato perché la mia gattina sta poco bene". La micina, che è senza orecchie, è arrivata nella sua vita un anno e mezzo fa, ma da qualche giorno è in gravi condizioni.

Francesco Gabbani si prepara per l’estate: risate e commozione con la "zia Mara"

Uno degli ospiti di "Domenica In" domenica 17 maggio 2026 è stato Francesco Gabbani, che ha da poco lanciato un nuovo pezzo, "Summer Funk", dal ritmo travolgente, che si prepara a incendiare l’estate, che vedrà il cantante protagonista in tour.

Subito dopo essersi esibito con la canzone, Mara lo accoglie: "Non ti ho mai visto così, sei molto friccicarello", "Nemmeno io", risponde lui. "Sarà un successo", replica ancora conduttrice". Queste parole fanno ovviamente piacere al cantante: "Speriamo, è già un successo condividerlo con voi qua. Sono così fricciccarello, come mi hai definito, perché hai sempre un pubblico che sostiene molto. Mi sento a casa, è come essere nel mio salotto, quindi posso togliermi le scarpe, stare in calze, le mutande non sono previste? Meglio di no". Mara risponde: "Io sono per la libertà, hai i boxer? Che mutande hai? Quegli slippini?", dice ovviamente ridendo. "Io ho sempre detto d’estate fa caldo, non si portano le mutande, dai non possiamo dire queste cose". Lei quindi scoppia a ridere e dice: "Che intervista è? E pensa, ho appena detto alla Fialdini che volevo farmi suora, che intervista è?".

"Mi lasciate sempre senza parole, veramente. Grazie al video che avete realizzato per me, per quanto uno possa essere abituato a essere consapevole del percorso che ha fatto, noi viviamo di emozioni e interscambio continuo, poi rivedersi in una carrellata con i punti salienti è emozionante". Su questo la conduttrice concorda: "Mi sono emozionata anch’io". Lui continua: "A me si vede, prima parlavamo di mutande, adesso di lacrime, dalle mutande alle lacrime è un attimo". La zia Mara si ferma: "Io ringrazio tutti gli autori che lavorano con me, grazie per tutto quello che fate da anni per questo programma, grazie di cuore a tutti veramente. Ci sono gli autori, le loro montatrici, collaboratrici, non li voglio citare tutti, c’è Stefanone qua davanti a me, grazie davvero a tutti".

La Venier sottolinea di essere colpita dal sorriso del cantante, "ridi con gli occhi, ti parte da dentro", per questo vuole sapere se lui sia sempre così. "Ho una componente intimista e sono spesso malinconico, non in termini di negatività, ma nella malinconia ci si crogiola nell’emozione, nel ricordo, io mi nutro molto della malinconia. Tanti mi chiedono come faccia a essere sempre sorridente, ma ho sempre scelto di essere positivo, cerco di ragionarci, ho capito che la positività e il sorriso sono qualcosa che scelgo di avere. Io non sono sempre il sorridente beato, scelgo di essere sorridente, la positività è una scelta"

La commozione di Roberto Vecchioni

Davvero toccante è stata invece l’intervista di Roberto Vecchioni, arrivato in studio per presentare il suo ultimo libro, che è per lui una sorta di diario dei momenti più importanti della sua vita, caratterizzata anche da un grandissimo dolore, quello legato alla scomparsa di suo figlio Arrigo, morto tre anni fa a 36 anni.

Come capita sempre agli ospiti, anche a lui è stato mostrato un breve filmato che rievoca i suoi successi più importanti, cosa che lui ha apprezzato. "Bello avere insistito sull’amore per le proprie cose. La famiglia, i figli, la moglie. Ho vissuto questa passione continua nella mia vita, gli amici hanno sempre contato, ma nell’amore di mia moglie e nella crescita dei ragazzi mi sono sempre sentito al sicuro".

Trattenere le lacrime per lui è stato però quasi impossibile quando si è arrivati a parlare del suo ragazzo che ormai non c’è più, ma che sente ancora vicino a sé. "Sono felice per come sono diventati i miei figli, almeno un insegnamento gliel’ho dato. In quella foto c’è anche mio figlio Arrigo che non c’è più, ha vissuto qualcosa di drammatico… Con mia moglie abbiamo formato una formazione per la difesa delle malattie mentali. Mia moglie ha fortemente voluto questa fondazione… Era uguale a suo figlio. Dopo 3 anni vive ancora tutto il dolore; se sta un po’ meglio? Sì, ma devo telefonare ogni 2-3 ore per sapere come sta".

Perdere un figlio rappresenta certamente il dispiacere peggiore per un genitore, anche se l’artista continua a ricordare tutti gli aspetti positivi del suo Arrigo: ""Bisogna rialzarsi, tenere duro sempre perchè la vita è piena di rivincite, bisogna tenere vivo nel cuore quello che non c’è più. Come mio figlio che era più bravo di me a scrivere poesie ma quando usciva nel mondo nessuno lo capiva. La sera prima di dormire parlo sempre con lui".

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