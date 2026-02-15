Domenica In, Mara Venier canta per Carlo Conti e lui sbotta: "Pronta per Tale e Quale". Poi la gaffe: "Siamo in onda?" Torna Domenica In con una nuova puntata, sabato 15 febbraio 2026 su Rai 1. Mara Venier si collega con Carlo Conti, intervista Nek e poi da spazio a Cinema e attualità

Torna Domenica In, con una nuova puntata nel pomeriggio del 15 febbraio 2026. Mara Venier, affiancata sempre dal trio di co-conduttori formato da Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, dedica l’apertura del talk al Festival di Sanremo con il collegamento speciale con Carlo Conti. Poi il ricordo di Claudio Villa, l’intervista a Nek e molto altro. Vediamo tutto quello che è successo nella nuova emozionante puntata, in onda, come sempre, su Rai 1.

Domenica In, puntata 15 febbraio: cosa è successo

Pronti via, si parte col botto e Mara Venier si collega con Carlo Conti, in diretta dalla spiaggia di Sanremo. Il presentatore annuncia Andrea Bocelli come super ospite al Festival, nella serata di sabato 28 febbraio e poi scherza insieme alla padrona di casa su vari argomenti. Torna sulla questione Pucci, sottolineando come sia stata una situazione seria e che la scelta del comico vada rispettata, poi alleggerisce scherzando sul suo amico Leonardo Pieraccioni: "Non viene al festival perché c’è Sandokan, non regge il confronto". Dopo le belle parole dedicate alla visita ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Conti saluta e da appuntamento al Festival, ma prima di congedarsi, ci tiene a mandare una frecciatina a Mara Venier e i suoi co-conduttori, che hanno deciso di dedicargli un medley di canzoni con sol chitarra e voce, non proprio riuscitissimo: "Più che per Sanremo, vi vedo pronti per Tale e Quale show".

Si prosegue con i primi ospiti del salotto della Zia Mara e fanno il loro ingresso Patrizia Baldi, ex moglie di Claudio Villa, presente insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora, per ricordare il celebre "Reuccio" nell’anno del centenario della nascita. Le donne raccontano vari aneddoti su uno degli artisti più celebri del nostro paese, capace di vendere oltre 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Dai ricordi di Claudio Villa lontano dai riflettori, si arriva a parlare della normalità della persona, oltre l’artista, doti che lo hanno fatto amare dai famigliari, prima che dai fan.

Arriva il momento di Nek, accolto dalla band in studio sulle note di "Message in a bottle" dei Police, Il cantante, reduce dalla vittoria nella finalissima di The Voice Kids, talent nel quale ha trionfato insieme ad Andrea Trullu, nella serata di sabato 14 febbraio, torna da Mara Venier per raccontarsi nel profondo. "Mi sono innamorato della terra grazie a mio papà, avevo tutto, sono cresciuto in mezzo alle persone" dice il cantautore, che poi continua parlando del suo avvicinamento alla musica: "Ero molto timido e la musica mi ha aiutato molto a superare questo limite". Poi il rapporto speciale con papà Cesare: "All’inizio mi diceva di andare a lavorare, invece di cantare. Poi con il tempo ha capito quanto amavo questo lavoro". C’è spazio, su richiesta di Mara Venier, per un accenno del brano "Amami", con solo voce e chitarra, con il quale Nek riscalda lo studio. Si parla poi del ricordo di Sanremo, Festival al quale il cantante emiliano ha partecipato quattro volte dal 1993 al 2019. Il cantante riprende in mano il microfono e dedica alla Zia Mara un medley dei suoi successi, tra cui anche "Laura non c’è", successo presentato al Sanremo del 1997, e che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Si chiude con le date del nuovo tour, nel quale il cantante toccherà anche capitali europee. "Voglio venire a Madrid" chiude la Venier, che mentre lancia la pubblicità, diverte con la sua veracità: "Ma siamo in onda o in pubblicità?", non capendo la situazione. Il pubblico se la ride e la ricopre di applausi.

Si cambia discorso con il ricordo di Sammy Basso, scomparso nel 2024 a soli 28 anni. I genitori, Amerigo e Laura Lucchin, presenteranno il libro "Sammy, una vita da abbracciare". La padrona di casa e i due genitori, raccontano la vita di Sammy, ragazzo dalla forza strepitosa, affetto da una patologia rara; la progeria, che è stato un attivista e divulgatore scientifico, grazie al suo impegno nella ricerca sulla sua sindrome e per la capacità di raccontare la malattia con intelligenza e ironia. Con la sua forza e il suo ottimismo è diventato un simbolo di coraggio, sensibilizzando migliaia di persone sull’importanza della scienza e dell’inclusione, oltre che dare messaggi di incoraggiamento ai bambini di tutto il mondo.

Si cambia nuovamente pagina, passando al cinema e fa il suo ingresso nel salotto Anna Ferzetti, in studio per presentare "Domani interrogo", il nuovo film diretto da Umberto Carteni, e in sala dal 19 febbraio prossimo. L’attrice si apre parlando del momento fortunato e poi ricorda il padre Gabriele Ferzetti, attore italiano scomparso nel 2015. La Ferzetti si racconta nel profondo, andando oltre i suoi ruoli dietro la cinepresa. Poi il racconto del nuovo film, che narra la vita di una professoressa di inglese un po’ terrorizzata dagli studenti, ma convinta del valore educativo fondamentale della scuola, che viene assegnata a una quinta di un liceo romano a Rebibbia. Il personaggio è quello di una professoressa, capace di andare oltre il suo ruolo, abile nel risolvere grane ben più gravi di quelle che succedono sui banchi di scuola. "Andiamo al cinema a vedere i film italiani" chiude Mara Venier, salutando l’attrice. con la quale sente un legame speciale, soprattutto dopo aver fatto la conoscenza del padre.

Mara Venier da spazio all’attualità, raccontando la triste storia del bimbo, che nel napoletano, ha ricevuto un trapianto di un cuore danneggiato. Tommaso Cerno e gli ospiti in studio sin interrogano sulle cause e sui doverosi passi da fare per provare a salvare la vita del bambino, attualmente ricoverato in gravissime condizioni. Si cambia nuovamente tono, grazie a Enzo Miccio, che si accomoda accanto alla Venier per parlare della storia d’amore tra Richard Burton e Liz Taylor. Poi la chiusura del talk, come sempre, affidata a Teo Mammucari e al suo gioco della cassaforte. Anche questa volta nessuno indovina il codice segreto, non riuscendo a vincere il premio in gettoni d’oro. La padrona di casa saluta, dando appuntamento alla prossima settimana.

