Domenica In, la richiesta di Mara Venier fa sbottare Riccardo Scamarcio: "Che figura", poi il ricordo triste: "Ho pianto" Torna Domenica In con una nuova intensa puntata in onda domenica 12 aprile su Rai 1. Mara Venier emoziona con le interviste spaziando tra cinema, attualità e musica. Scopriamo tutto quello che è successo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuovo emozionante appuntamento con Domenica In, in onda il 12 aprile su Rai 1, lo storico talk show televisivo condotto da Mara Venier che continua a tenere compagnia a milioni di italiani. Tra interviste, musica e momenti di attualità, la puntata di oggi si preannuncia particolarmente ricca: in studio arrivano Riccardo Scamarcio, Malika Ayane, Maurizio Ferrini e Pierluigi Diaco, insieme ad Ambra Orfei. Spazio anche all’attualità con un confronto sul tema della dipendenza da smartphone nei più giovani, con ospiti come Serena Bortone e Salvo Sottile. Un pomeriggio all’insegna dello spettacolo e del racconto, capace come sempre di mescolare leggerezza e riflessione nel cuore della domenica.

Domenica In, puntata 12 aprile 2026: cosa è successo

La padrdona di casa apre lo show, come di consueto, all’insegna della musica insieme ai co-conduttori Tommaso Cerno, Teo Mammucari, Enzo Miccio e parte col botto accogliendo in studio Riccardo Scamarcio: "Hai tagliato i capelli eh", "Si, esigenze di copione" replica l’ospite. La conduttrice si complimenta con l’attore per i tanti lavori al cinema e gli mostra un filmato dedicato alla sua carriera. "Bello, bravissimi, tutto perfetto" commenta Scamarcio, che poi parla di "Alla festa della rivoluzione" suo nuovo film in uscita il prossimo 16 aprile, dicui l’attore racconta la trama per poi parlare di uno specifico momento delle riprese: "Quando le scene e i costumi sono fatti così bene avviene la magia del cinema ed è come se io vivesse quell’epoca". L’attore si apre con la Zia Mara e racconta un altro aneddoto di quando stava girando un film a Venezia: "Ero in Piazza San Marco da solo con un costume di scena e mi sono seduto e messo a piangere, un momento triste e magico allo stesso tempo". "Ti Capisco, Venezia è la mia città, stupenda" replica Mara Venier. "L’arte serve ad immaginare e sognare un mondo migliore, io in questo momento sogno di continuare a fare il mio mestiere con tante persone interessanti" continua l’attore, che subito dopo guarda insieme alla conduttrice il video della sua prima volta a Domenica In, nel 2013. "Eravamo molto carini eh" commenta Scamarcio, che continua confessando di emozionarsi sempre quando partecipa agli show televisivi. "Ho molto rispetto per la musica e penso che ognuno debba occuparsi del proprio" scherza Scamarcio replicando alla domanda della Venier sulla sua passione per la musica. E a proposito di musica, l’attore parla della sua esperienza con Jhonny Depp: "Abbiamo inciso un brano io e Jhonny, lui canta e io faccio le percussioni". La padrona di casa non si fa scappare l’occasione e invita l’attore a suonare la batteria live in studio e lui accetta: "Si va bene ma non voglio fare figure di m. Che figura mi fai fare Mara". Dopo avergli lasciato ancora spazio per parlare del nuovo film in uscita, che racconta le vicende della città di Fiume, Mara Venier congeda il suo ospite: "Buon tutto amore e buon lavoro".

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Il talk pomeridiano continua con l’arrivo in studio di Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote della leggendaria Moira, che si racconta tra i successi della sua carriera e il peso di un cognome che ha fatto la storia del circo nel mondo. Insieme alla conduttrice, l’artista circense rivede video emozionanti del passato e trattiene a stento le lacrime. Subito dopo parla della sua vita privata e dell’amore con Gabriele Piemonti, suo compagno di una vita scomparso nel 2022. "Solo la Rai può fare una cosa del genere, avete dei video che non avrei mai visto, grazie per il regalo" commenta emozionata Ambra Orfei, che dopo aver visto un video sulla figlia Ginevra saluta la padrona di casa.

Arriva il momento delle risate con l’ingresso della signora Coriandoli, storico personaggio della televisione italiana interpretata da Maurizio Ferrini. L’ospite, nei panni della donna, si racconta a Mara Venier e viene omaggiata da Teo Mammucari, che dopo averle cantato "Sono un pirata sono un signore" di Julio Iglesias, le regala un mazzo di rose.

Si continua con Perluigi Diaco, conduttore di "Bellamà", che si rende protagonista di un’intervista a tutto tondo con la quale racconta il suo percorso personale e professionale, nel quale è riuscito a diventare tra i volti principali del pomeriggio di Rai 2. Il presentatore racconta della perdita della madre e della depressione affrontata e superata anche grazie all’aiuto di esperti psicoterpeuti: "Per andare in onda con Bellamà ho dovuto prendere dei farmaci e mi hanno aiutato molto". L’intervista prende una piega più leggera grazie alla simpatia di Mara Venier che mostra al suo ospite e amico dei video del loro passato televisivo. "Io ti ho sempre copiato e ho fatto bene" chiude Diaco.

Si continua affrontando l’attualità insieme a Tommaso Cerno, che raggiunge Mara Venier assieme a Serena Bortone, Salvo Sottile e il professor Vittorio Occorsio. Gli ospiti e i conduttori affrontano il delicato tema della dipendenza dei giovani dagli smartphone e si domandano quali soluzioni sarebbero opportune da parte dello stato e delle scuole. "Sanno che possono fare quello che vogliono tanto non ci sono conseguenze" questa la frase detta da Salvo Sottile che riassume il pensiero di tutti, che sostengono che la tecnologia e le bravate dei giovani di oggi vadano combattute con delle pene esemplari. RItorna Maurizio Ferrini, questa volta svestito della Signora Coriandoli, che si apre con Mara Venier sul passato tra momenti di grande gioia e difficoltà. Ad unirsi alla coppia arriva Sara Guglielmi, amica e compagna (unita civilmente) all’attore: "Anche quando è difficile andare avanti noi riusciamo e ora viviamo insieme dopo un’amicizia di 10 anni" racconta la donna.

Arriva il momento della musica e tra gli applausi entusiasti del pubblico arriva Malika Ayane, popolare cantante italo-marocchina: "Complimenti agli autori per questi filmati" commenta la cantante dopo aver visto la clip presentata dalla Venier. L’artista racconta come Caterina Caselli, sua scopritrice e produttrice del suo primo album, sia stata fondamentale nella carriera: "Per me era splendido già cantare come secondo lavoro ma poi lei mi ha cambiato la vita, così ho capito che avevo mille futuri possibili". "Berlino è un posto pieno di persone diverse, c’è tanta musica, tanta arte e non ti senti mai strano" racconta Ayane della scelta di vivere in Germania. "Dietro ogni poeta c’è una grande unmanità e ho avuto la fortuna di conoscere persone che hanno scritto la storia" continua la cantautrice, che chiude svelando le date del suo nuovo tour.

Enzo Miccio racconta la storia d’amore Nino Manfredi e Erminia Ferrari tra aneddoti del passato e curiosità tutte da scoprire.

Come sempre, la chiusura del talk è opera di Teo Mammucari e il gioco della cassaforte, che purtroppo non premia nessuno nemmeno in questa puntata.

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