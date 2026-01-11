Domenica In, Mara Venier imbarazza Luisa Ranieri: "Adesso vergognati". Poi va di fretta con Valeria Marini: "Alzati" Emozioni infinite nella puntata del 11 gennaio di Domenica In. Mara Venier torna in grande stile grazie alle interviste a Luisa Ranieri, Valeria Marini e ai temi d'attualità

Domenica In ritorna ad emozionare i tanti telespettatori affezionati, con una puntata condotta dalla solita Mara Venier, l’11 gennaio 2026, su Rai 1. Confermata la formazione del talk show, che vedrà al fianco della presentatrice, anche il trio di spalle composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Scopriamo insieme cosa è successo nel corso della puntata che ha mantenuto le promesse dei giorni scorsi grazie alla presenza di ospiti come Luisa Ranieri, Marco Giallini, Valeria Marini e tanti altri.

Domenica In, puntata 11 gennaio 2026: cosa è successo

L’apertura di Mara Venier, purtroppo, è dedicata al tema d’attualità più pesante dell’ultimo periodo, ovvero l’incendio divampato all’interno del locale "Constellation" di Crans-Montana, teatro dell’orrore nel quale hanno trovato la morte ben 40 giovani, oltre ai tanti feriti gravi. La conduttrice, affiancata da Tommaso Cerno, specifica come una delle cause principali della strage sia stata la decisione di tenere una porta chiusa (per evitare entrate gratuite al locale) che avrebbe facilitato l’evacuazione in caso d’emergenza. "Ci sono sempre di mezzo i soldi, sempre interessi economici" incalza Mara Venier tra gli applausi del pubblico. Salvo Sottile, giornalista e conduttore tv invitato al tavolo, punta il dito sul ritardo con cui è avvenuto l’arresto: "Nove giorni sono tanti per l’arresto e i Moretti hanno avuto tempo di inquinare le prove!". La conduttrice non riesce a contenersi a causa della rabbia: "Quella maledetta porta dovevi aprirla tu, sei tu il colpevole!" riferendosi al proprietario del locale.

La commozione dell’apertura lascia lo spazio allo show, che deve andare avanti e si cambia decisamente argomento con la prima intervista dedicata a Luisa Ranieri, in studio per raccontare la nuova fiction "La Preside", che dal 12 gennaio sarà in onda su Rai 1 con la prima puntata.

L’attrice napoletana viene introdotta da una clip dedicata alla sua carriera e commenta subito emozionata: "Quanta roba Mara, una carriera piena di cose tutte diverse, a me piace sperimentare". E quando trovi il tempo di fare tutte ste cose che fai, con due figli e una famiglia?" chiede la Venier, che subito dopo mostra una scena del film "Diamanti" di Ferzan Ozpetek, nel quale ha recitato insieme alla Ranieri: "Hai avuto coraggio, brava Mara" commenta l’attrice e la zia Mara replica: "Si, ho avuto coraggio a stare in mezzo a voi, una faccia di tolla" sminuendo le sue doti da interprete. Mara Venier mette in imbarazzo l’attrice mostrandole un video di quando provò a cantare nel corso di uno spettacolo con Adriano Celentano: "Adesso vergognati" e lei commenta divertita: "Sono andata nel panico, me la sono cavata anche fuori tempo".

La storia della fiction racconta la vita di Eugenia Carfora, preside che ha ridato vita ad una scuola non frequentata da molti alunni a Caivano, nel napoletano, cambiando la vita di molti ragazzi, tornati così alla scuola dell’obbligo. "Questa storia ha commosso me e mio marito" racconta l’ospite, spiegando come la forza di questa donna ha portato lei e suo marito Luca Zingaretti (produttore della serie) a iniziare questo progetto. Le risate delle due donne svelano una complicità sincera, che culmina in un momento di ilarità: "Ho sbagliato gonna" e la Venier replica: "Tranquilla, non si vede niente" tra le risate del pubblico. Luisa Ranieri saluta tra gli applausi del pubblico: "Questo per me è un luogo sacro, grazie"

Domenica In: Valeria Marini, Marco Giallini e tutti gli ospiti di Mara Venier

Si prosegue con Mara Venier che accoglie sul divanetto Valeria Marini e mamma Gianna, protagoniste di un momento complicato nel passato, culminata anche con una discussione in diretta tv, proprio a Domenica In. "Che bello vedervi insieme, avete fatto pace?" apre Mara e incalza verso la mamma della popolare showgirl: "Eri molto arrabbiata qua l’ultima volta". La motivazione della tensione tra mamma e figlia è stata una spiacevole truffa subita da Gianna, che ha pagato importanti somme con l’illusione di guadagni online, mai ricevuti. "La cosa più importante è che ora voi siete qua assieme" commenta la Venier, che chiude con le parole dettate dalla sua solita veracità: "Non sono un prete, però vogliatevi bene, dai, godiamoci quello che rimane" mentre Valeria e mamma continuano a battibeccare, così la conduttrice chiude "Basta litigare, mo litigano ancora". Gli applausi del pubblico salutano le due invitate ma la Marini non si alza dalla sedia, cosi la zia Mara incalza divertendo il pubblico: "Dai alzati adesso!".

Arriva il momento di Drupi, storico cantautore italiano, che interviene per festeggiare i 50 anni di "Piccola e fragile", successo del 1974. Dopo aver parlato della turneè in corso in Repubblica Ceca, Drupi confessa di essere guarito del tutto dal problema al polmone che lo aveva bloccato. "Sono guarito adesso e sto bene, mi ero stufato di tutto, ma proprio l’intervista con te dell’anno scorso mi ha dato una bella scossa".

Arriva in studio anche la compagna del cantante, Dorina, ex corista legata a Drupi da 51 anni, che racconta insieme a lui aneddoti del passato. Arriva il momento di esibirsi per il cantante, che porta sul palco "Piccola e fragile", oltre ad un medley di successi. La puntata prosegue con l’arrivo in studio di Marco Giallini e l’atmosfera si fa subito divertente grazie alla battuta dell’attore: "Scusate la voce, ho le corde vocali ispessite, solo le corde purtroppo" e la Venier replica: "Scusa cosa vorresti avere ispessito?". Si passa a parlare della vita sentimentale, e di una dichiarazione d’amore fatta dall’attore nei giorni scorsi, che ha colpito la presentatrice: "Forse sono innamorato, si ho una compagna" chiarisce lui.

"Mi sarebbe piaciuto fare l’uomo ragno, perché ti pagano e stai a casa mentre lavora uno stunt" scherza Giallini divertendo la conduttrice. Insieme assistono al trailer del film "Prendiamoci una pausa" film in uscita il 15 gennaio, che racconta la storia delle pause nei rapporti che accadono nella vita. Alla coppia si unisce un "disgraziato" come lo definisce la Venier, ovvero Teo Mammucari, che si rende protagonista di un indovinello, che può permettere ad una concorrente al telefono di vincere un premio. L’esperimento non funziona e viene rimandato alla prossima puntata. Entra in studio anche Enzo Miccio, che si prende qualche minuto per celebrare la storia d’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori, attraverso aneddoti e curiosità. La puntata si chiude con il saluto della presentatrice circondata dai tre co-conduttori, tra gli applausi del pubblico.

