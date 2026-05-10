Domenica In, Mara Venier imbarazza Biagio Antonacci: "Con te solo baci, purtroppo", poi la gaffe con Eros Ramazzotti: "Non si può dire" Nuovo emozionante appuntamento con Mara Venier e i suoi ospiti tra musica, commozione e attualità. Scopriamo tutto quello che è successo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Pronta a intrattenere, divertire ed emozionare il pubblico con la sua inconfondibile energia, Mara Venier è tornata nel pomeriggio di domenica 10 maggio 2026 al timone di Domenica In su Rai 1. Al suo fianco, nella giornata che celebra le mamme, il solito trio formato da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, protagonisti dei momenti di attualità e leggerezza che hanno scandito la puntata. Grande spazio alla musica con Biagio Antonacci, che si è raccontato tra carriera, successi e ricordi personali, regalando anche alcuni momenti live. Nel corso della trasmissione è arrivata poi Arianna Mihajlovic, che ha condiviso emozioni e riflessioni legate alla sua esperienza di vita e alla famiglia in un’intervista dal forte valore emotivo.

Tra gli ospiti anche Katia Ricciarelli, pronta a ripercorrere alcuni episodi della sua lunga carriera artistica e a parlare dei suoi progetti più recenti. Non è mancato infine lo spazio dedicato all’attualità, con commenti e approfondimenti affidati a Salvo Sottile, Giovanna Botteri e Vittorio Feltri. Scopriamo tutto quello che è successo nella nuova puntata di Domenica In del 10 maggio 2026.

Domenica In, puntata del 10 maggio 2026: cosa è successo

Si comincia all’insegna della musica con il trio di co-conduttori che canta e balla sulle note di Viva la mamma di Edoardo Bennato per celebrare la festa della mamma e Teo Mammucari comincia a modo suo svelando un aneddoto sul primo ospite della giornata, ovvero Biagio Antonacci: "Biagio ha regalato rose rosse a tutte le donne nel backstage e ha fatto piangere tutti". Come promesso da Zia Mara, il cantautore milanese è il primo ospite a sedersi nel salotto del talk portando una grande rosa alla padrona di casa: "Questa è per mamma Mara e per tutte le mamme, auguri!". "Siamo come due vecchi amici che non si lasciano mai e siamo due fighi pazzeschi" incalza la Venier mentre lascia il palco al cantante che omaggia il pubblico con You&me, ultimo singolo uscito lo scorso aprile. "La parola che mi viene in mente sempre è grazie anche se grazie è troppo poco davanti a questa accoglienza" comincia Biagio Antonacci commosso dal calore del pubblico. La padrona di casa omaggia e lascia senza parole il suo ospite con un video clip registrato da Vincenzo Mollica, storico critico musicale italiano che ripercorre i successi più emozionanti della sua carriera. "Mi hai fatto emozionare, grazie Vincenzo" commenta l’ospite con le lacrime agli occhi e subito dopo racconta l’emozione vissuta sul palco con i genitori tra il pubblico e omagga mamma Ornella: "Le mamme sono casa, sanno quando farti partire ma anche quando accoglierti".

"All’inizio facevo il geometra e cantavo, poi quando ho visto che guadagnavo di più con il canto ho lasciato il lavoro" racconta Antonacci ripercorrendo gli inizi. A commuoversi, subito dopo, è Mara Venier che resta colpita dall’interpretazione di "Le cose che hai amato di più" intonata da Antonacci con voce e chitarra.

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Si passa al ricordo di papà Paolo, scomparso nel 2014 "Potevo dirgli tante volte ti amo e non ci sono riuscito. Forse perché non me lo ha mai detto lui e ho perso quest’abitudine". Il primo ospite del talk continua ad alternare momenti di musica ad aneddoti del passato e dopo aver intonato "Sognami se nevica" diverte la conduttrice con aneddoti familiari: "Ho preso le sculacciate da papà e mamma". "Ci siamo dati un sacco di baci da quando ci conosciamo" dice Biagio Antonacci a Mara Venier, che replica con la sua solità veracità: "Tanti baci e poi non è successo niente, purtroppo! Se ci provavi ai tempi del cantagiro chissà". A sorpresa interviene Eros Ramazzotti in collegamento che scherza subito: "Non lo so se è vero che non è successo niente tra voi". I due cantanti ricordano i momenti del passato e Antonacci svela che parteciperà al tour di Ramazzotti, che lo ferma immediatamente: "Fermo fermo, non si può dire". Antonacci chiude con l’omaggio a Gino Paoli cantando Una lunga storia d’amore e poi bacia sulle labbra Mara Venier: "Difficile cantarla pensando a Gino, grazie".

Seconda ospite nel solotto di Mara Venier è Arianna Mihajlovic, madre di cinque figli e moglie dell’indimenticabile calciatore e allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia. Arianna, in occasione della Festa della Mamma, si è raccontata tra aneddoti del passato e ricordi del marito: "Quando ho visto i suoi occhi ho pensato che sarebbe stato bello avere dei figli con lui". La donna continua raccontando i difficili momenti della malattia e della battaglia di Mihajlovic: "Lui non ha perso la battaglia, non mi piace sentirlo". Arianna chiude con un messaggio di speranza e con il sorriso sulle labbra dichiara di aver imparato a godersi la vita e i figli nonostante l’assenza del suo grande amore.

Seconda donna a fare il suo ingresso nel salotto di Mara Venier è Katia Ricciarelli, che comincia raccontando gli acciacchi dell’età: "Devo fare un sacco di visite e credo che metterò l’apparecchio acustico". Mara Venier omaggia la cantante lirica con un video che ripercorre le tappe della sua carriera e chiede qual’è stato il suo momento più felice: "Ne ho avuti tantissimi nella mia carriera, ho fatto di tutto e ho avuto due grandi amori: Carreras e Pippo Baudo". La veracità della Ricciarelli viene subito a galla: "Carreras mi aveva fatto le corna e allora mi è partito un ceffone". La Venier prosegue ricordando un aneddoto ai tempi di Sanremo: "Ti ricordi quando sei venuta da me in stanza perché eri gelosa di una conduttrice? non facciamo i nomi". La conduttrice è costretta ad alzare la voce per farsi sentire dalla sua ospite e sbotta: "Katia devi metterti l’apparecchio però". "Ho capito non urlare" replica la Ricciarelli nel corso di un simpatico siparietto con Teo Mammucari, nel quale è protagonista di un gioco di mentalismo del comico che è bravo a leggere nella mente della cantante.

Dopo il momento di Enzo Miccio dedicato alla moda e alla celebrazione di New York, da sempre capitale mondiale della moda, Teo Mammucari si occupa della chiusura dello show con il solito gioco della cassaforte, nel quale anche oggi nessuno è riuscito a vincere il premio in gettoni d’oro.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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