Domenica in, la rivoluzione che non c'è stata: Mara Venier prometteva novità e invece ci è toccata Non è la Rai. Fra due settimane sarà tosta
La prima puntata di Domenica in è stata la fiera del Déjà vu tra interviste, tante interviste e altre interviste. Il tutto senza la controprogrammazione di Amici
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